Santa Fe apuesta a una escuelita de iniciación del rugby

La Unión Santafesina de Rugby lleva adelante una serie de actividades en las redes sociales en esta época de pandemia por el coronavirus. En esta ocasión los que estuvieron por instagram live de la USR fueron Luciano Bordón, head coach del seleccionado juvenil M18 y secretario técnico, junto a Guillermo Aguilera, oficial mánager del Centro de Rugby de la USR, en el cual se refirieron a planificación y desarrollo para el crecimiento del rugby.

El desafío en relación al volumen de jugadores está en marcha. Se está armando, aunque todavía no está definido del todo, lo que sería una escuelita de iniciación del rugby. La misma sería a nivel Unión Santafesina de Rugby, es uno de los puntos que quiere armar la secretaría técnica, que abarcaría jugadores de 12 a 14 años, es una idea que está verde, pero sobre la que estamos avanzando. El objetivo es trabajar con chicos de 12, 13 y 14 años, previo a la competencia en el segmento mayor de rugby infantil por llamarlo de alguna manera. "Estamos viendo cómo se implementa" expresó el doctor Luciano Bordón.

El secretario técnico de la USR destacó que "buscamos bajar la cantidad de deserción de jugadores posibles. Si nosotros buscamos que no haya tanta deserción en ese paso de 14 a 15, como también en el de 19 a plantel superior ahí donde estamos buscando controlar y que tengamos mayor volumen de jugadores". "En ese sentido estamos tirando ideas, que sería lo correcto, como trabajarlo, lo hablaba con Toto Moreira, sobre la cuestión y sobre como serían los lineamientos a analizar y a implementar" explicó el head coach del seleccionado juvenil de la USR.

El ex head coach del seleccionado mayor de la USR expresó que "el objetivo primordial que tenemos con esta escuelita es que prenda la idea del rugby como un fanatismo de entrenamiento, con un fanatismo a los valores del rugby, y aquel que crea que no puede jugar más al rugby, por la razón que sea, que no se vaya de su club, porque puede seguir siendo muy importante".

2372020 f002 luciano bordon escuela de iniciacion al rugby.JPG La escuela de iniciación sería para chicos de 12, 13 y 14 años. UNO Santa Fe

Agregó que "puede ser útil siendo árbitro, mánager, dirigente, siendo entrenador, todo suma. En el rugby decimos que jugamos todos, todos somos útiles, pero sino jugas también hay que servir de utilidad al club o en la entidad que querés estar. Pero no apartarte del rugby, porque nos une, y nos da relaciones. Lo que queremos apuntar es a mantener el caudal de jugadores que vienen de rugby infantil".

"Apuntamos que más cantidad de jugadores lleguen a juveniles, mayor cantidad a primera, y si podemos ampliar esa base, también hacer crecer el nivel de esos jugadores" remarcó el ex head coach del plantel superior de CRAI.

La clave es ayudar a los clubes a mitigar esa deserción que se produce en determinados momentos de la carrera deportiva de un chico. "Entendemos que el rugby es de clubes, después de la Unión, y después ojalá que sea de Pumas. Primeros somos habitantes de nuestra casa diría la gente de Cha Roga".

También sostuvo que "primero estamos en nuestra casa, después si nos abren la puerta para participar de un seleccionado de nuestra unión, felicitaciones. Si luego llega la posibilidad para un seleccionado regional o nacional, será motivo de orgullo para la USR. Si después pica como forma internacional como sucede ahora, no hay cortarle las alas a nadie".

"Con el seleccionado de M18 nos estuvimos reuniendo los viernes, nos propusimos atento a esta situación que estamos pasando, y que los chicos muy exigidos con el tema de los estudios, colegio o facultad, y obligarlos para hablar de rugby no era conveniente. Los chicos además tuvieron el zoom con sus preparadores físicos de sus clubes, obligarlos a capacitación de rugby no lo veíamos con algo prioritario. Buscamos mantenernos en contacto, hicimos una competencia con reglamento, y vino muy bien" se refirió Bordón en relación al seleccionado juvenil que participó del Campeonato Argentino de la categoría M18 que todavía está en suspenso.