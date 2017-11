Santa Fe arrancó con el pie derecho

Se puso en marcha este sábado la 1ª fecha del Campeonato Argentino de Mayores que organiza la Unión Argentina de Rugby. En Sauce Viejo, ante un regular marco de público, el seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby se impuso con claridad a su par de Sur por 49 a 12.





Las acciones fueron claramente favorable a los santafesinos, que fueron dominadores en cuanto a la obtención, y a la correcta utilización de la pelota. Santa Fe no cometió infracciones, fue muy eficiente en defensa, y letal cuando logró atacar con claridad. Supo aprovechar las oportunidades que dispuso frente a un elenco bahiense que fue duro, y le dió una dura batalla.





Igualmente, la escuadra conducida por Federico Fernández, tuvo algunas posibilidades más para concretar, la visita cometió muchos penales, y por eso varios jugadores vieron la tarjeta amarrilla. Hubo dos tries penal muy cobrados por el referee cordobés, que le permitieron a la USR irse al descanso ganando cómodamente por 36-0.





En el segundo tiempo, Santa Fe bajó un poco el rendimiento, Sur aprovechó esa desconcentración de los primeros quince minutos para marcar dos veces en el ingoal contrario, aunque nunca estuvo en problemas la victoria local. El cuerpo técnico santafesino efectuó todos los cambios, para que los jugadores vayan adquiriendo rodaje, quienes cumplieron con las indicaciones, marcaron un ensayo, y el full back Beltramino marcó dos penales.





Fue un buen arranque para Santa Fe, un triunfo en el debut no es poca cosa, por un amplio marcador, y jugando por momentos muy bien. Siempre hay cuestiones para pulir, pero indudablemente el trabajo realizado es positivo. La única cuestión negativa fue la lesión del tercera línea Joaquín Schierano, quien es duda para lo que resta de la competición.





Más detalles

En los otros cotejos de la Zona Ascenso A, en la Tortuguita del Paraná Rowing Club, Mar del Plata doblegó a Entre Ríos 31 a 20, mientras que en Taraguy de Corrientes, Nordeste se impuso a la Unión de Rugby del Uruguay por 43 a 22. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Santa Fe 5, Nordeste y Mar del Plata 4; Entre Ríos, Sur y Uruguay 0. La próxima fecha se medirán: Entre Ríos con Santa Fe, Sur con Nordeste y Uruguay con Mar del Plata.





En la Zona Ascenso B, en Neuquén , Alto Valle superó a Austral 63 a 12, Santiago del Estero hizo lo propio con Chubut 47 a 35, y este domingo, a las 16.30, San Juan será anfitrión de Oeste de Buenos Aires. Las posiciones están de este modo: Alto Valle 5, Santiago del Estero 4; Chubut, Austral, San Juan y Oeste 0. La próxima fecha jugarán: Santiago con San Juan, Oeste con Alto Valle y Austral con Chubut.





En la Zona Campeonato, en Marista, Los Dogos de Córdoba derrotaron como visitantes a Cuyo 22 a 16, y en el Jockey Club de Salta, Rosario sorprendió a Los Mayuatos al vencerlos por 32 a 28. En cancha de Cardenal Newman, el seleccionado de Buenos Aires venció a Tucumán por un ajustado 24 a 23.Las posiciones quedaron así: Córdoba, Rosario y Buenos Aires 4; Tucumán, Cuyo y Salta 1. La próxima fecha se medirán: Cuyo con Salta, Rosario con Buenos Aires y Tucumán con Córdoba.





Síntesis

Santa Fe 49- Sur 12

Cancha: Santa Fe RC

Referee: Esteban Filipanics (Córdoba).





Santa Fe: José Canuto, Martín Zegaib y Gonzalo Del Pazo; Joaquín Alonso y Franco Davicino; Tomás Longo, Lucas Caputto y Joaquín Schierano; Estanislao Bay (capitán) y Agustín Galíndez; Sebastián Alvarez, Ezequiel Benítez, Gonzalo Galan, Felipe Nepote y Facundo Beltramino. Head coach: Federico Fernández.





Sur: Iñaki Azcoitía, Santiago Salvatori y Tomás Alaniz; Ernesto Theau y Joaquín Sánchez; Felipe Arza (capitán), Luciano Blazquez y Cristian Abarca; Ignacio Ficcadenti y Sebastián Barrera; Martín Tealdi, Ramiro Elorza, Fermín Santos, Tomás Doré y Tomás Bermúdez. Entrenadores: Horacio Ocampo y Juan Pedro Iribarne.





Cambios en Santa Fe: Maycos Vivas por Gonzálo Del Pazo, Emanuel Piermarini por Tomás Longo, José Dogliani por Franco Davicino, Franco Radín por Sebastián Álvarez, Nicolás Mattei por José Canuto, Santiago Quirelli por Estanislao Bay, Matías Peón por Felipe Nepote y Juan Manuel Espinosa por Martín Zegaib.





Cambios en Sur: Gino Zanoni por Elorza, Franco Ciucci por Azcoitía, Matías Linder por Felipe Arza, Matías Lorenzo por Santiago Salvatori, Juan Robles por Ernesto Theaux, Matías Imbelloni por Tomás Bermúdez.





Primer tiempo: 7´ penal Galíndez, 13´ try penal (SF), 23´ try Gonzalo Del Pazo, 30´ try penal (SF), 32´ try Agustín Galíndez convertido por Facundo Beltramino, 36´ try Estanislao Bay convertido por Facundo Beltramino.





Segundo tiempo: 3´ try Fermín Santos, 8´ try Martín Tealdi convertido por Sebastián Barrera, 13´ try Gonzálo Galán convertido por Facundo Beltramino, 20´ penal Facundo Beltramino, 38´ penal Facundo Beltramino.





Amarillas: Iñaki Azcoitía y Martín Tealdi (Sur); Emanuel Piermarini y Lucas Salvador Caputto (SF).