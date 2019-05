Este jueves dio inicio el Argentino U15. Con las canchas de nuestra ciudad como escenario, se llevaron a cabo una gran cantidad de partidos y el acto inaugural.

Entre los momentos destacados, resalta el acto de arranque, que tuvo la presencia de Carlos Delfino. Además, hablaron las autoridades de todos los estamentos destacando lo histórico del certamen, que se desarrolla en esta semana en Santa Fe.



Además, los de Fernando Ciprian pisaron fuerte en el Roque Otrino. Es que derrotaron a San Luis por 125-41 y se ilusionan con seguir siendo contundentes mañana en la segunda jornada, cuando enfrenten a Río Negro.



Santa Fe volverá a jugar en el Otrino, desde las 20.30. Con el objetivo de ser los mejores de la Zona A, se podrá ver un excelente juego con nuestros chicos como protagonistas.

RESULTADOS - DÍA 1

En el Roque Otrino

Misiones 138 - Jujuy 38 (Zona C)

Chubut 59 - Neuquén 77 (Zona E)

Catamarca 57 - Santiago del Estero 116 (Zona H)

FeBAMBA 125 - Salta 17 (Zona D)

Córdoba 105 - Tierra del Fuego 25 (Zona G)

Santa Fe 125 - San Luis 41 (Zona A)



En el Coloso del Lago

Salta 47 - Corrientes 79 (Zona D)

Formosa 60 - San Juan 40 (Zona F)

San Luis 67 - Río Negro 79 (Zona A)

Mendoza 69 - La Pampa 89 (Zona B)

Buenos Aires 77 - Chubut 42 (Zona E)

Entre Ríos 149 - Catamarca 23 (Zona H)



En el Pay Zumé

La Pampa 74 - Santa Cruz 58 (Zona B)

Tierra del Fuego 28 - Chaco 94 (Zona G)

Tucumán 93 - Jujuy 32 (Zona C)

La Rioja 77 - Formosa 59 (Zona F)

FIXTURE DEL DÍA 2

VIERNES 24 DE MAYO





En el Roque Otrino

10.00 Misiones vs. Tucumán (Zona C)

15.30 Santiago del Estero vs. Entre Ríos (Zona H)

18.00 Chaco vs. Córdoba (Zona G)

20.30 Santa Fe vs. Río Negro (Zona A)



En el Coloso del Lago

10.00 Santa Cruz vs. Mendoza (Zona B)

15.30 San Juan vs. La Rioja (Zona F)

18.00 Corrientes vs. FeBAMBA (Zona D)

20.30 Neuquén vs. Buenos Aires (Zona E)