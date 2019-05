Este sábado comenzaron los playoffs en el Argentino U15. En el último turno, Santa Fe superó a Santa Cruz por 109-69 y se metió en la próxima fase del certamen que se disputa en la Ciudad de Santa Fe.

Los 8vos de final no fueron un problema para los conducidos por Fernando Ciprian. Es que dominaron el juego de principio a fin, generando una brecha que el rival jamás pudo acortar. Por eso, Santa Fe está entre los 8 mejores de la competencia.

Además, siguen en carrera Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, La Pampa, FeBAMBA, Neuquén y Entre Ríos.

De esta manera, este domingo en el Roque Otrino, Santa Fe enfrentará a Corrientes. El contrincante de turno viene de derrotar a Tucumán, en un encuentro que supo dar vuelta. El cotejo será desde las 20.30.

RESULTADOS - DÍA 3

En el Roque Otrino

San Luis 56 - Mendoza 66 (Puesto 17 al 24)

Jujuy 40 - Salta 73 (Puesto 17 al 24)

Buenos Aires 93 - Formosa 45 (8vos de final)

Córdoba 104 - Santiago del Estero 69 (8vos de final)

Tucumán 72 - Corrientes 77 (8vos de final)

Santa Fe 109 - Santa Cruz 69 (8vos de final)

En el Coloso del Lago

Chubut 72 - San Juan 43 (Puesto 17 al 24)

Tierra del Fuego 52 - Catamarca 51 (Puesto 17 al 24)

La Pampa 74 - Río Negro 73 (8vos de final)

FeBAMBA 76 - Misiones 58 (8vos de final)

La Rioja 49 - Neuquén 50 (8vos de final)Entre Ríos 112 - Chaco 73 (8vos de final)

PROGRAMACIÓN DEL DÍA 4

DOMINGO 26 DE MAYO

En el Roque Otrino

9.00 Mendoza vs. Salta (puesto 17 al 20)

11.00 Chubut vs. Tierra del Fuego (puesto 17 al 20)

14.00 Tucumán vs. Chaco (puesto 9 al 16)

16.00 La Rioja vs. Misiones (puesto 9 al 16)

18.00 Buenos Aires vs. Córdoba (4tos de final)

20.30 Santa Fe vs. Corrientes (4tos de final)

En el Coloso del Lago

9.00 San Luis vs. Jujuy (puesto 21 al 24)

11.00 San Juan vs. Catamarca (puesto 21 al 24)

14.00 Santiago del Estero vs. Río Negro (puesto 9 al 16)

16.00 Formosa vs. Santa Cruz (puesto 9 al 16)

18.00 FeBAMBA vs. La Pampa (4tos de final)

20.30 Entre Ríos vs. Neuquén (4tos de final)