Santa Fe cerró con un triunfo

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby, consiguió el quinto puesto del Campeonato Argentino 2018 organizado por la Unión Argentina de Rugby, y desarrollado en el modo concentrado en la ciudad de Santa Fe.

La esucadra santafesina de Menores de 18 se impuso a su similar de la Unión de Rugby de Salta por 32 a 7, en un cotejo desarrollado en la cancha 3 del predio de Santa Fe Rugby Club ubicado en Sauce Viejo, ante un muy buen marco de público, y con el control de Sebastián Gijón de Buenos Aires.

Santa Fe cerró así un proceso muy bueno, que tuvo como head coach a Pedro Benet (h), y como coaches a Germán Córdoba, Gisela Acuña y Pablo Pfirter, más el aporte desde sus funciones de José Hugo Paladini, José Jacquat, Carlos Martin, Mechi Dumont, Juan Vessella y Walter Hrycuk.

En este torneo, el M18 de la USR había perdido frente a Buenos Aires 35 a 7, posteriormente, cayó ante Mar del Plata, en Valle Hermoso, por 27 a 20, y después acumuló tres triunfos consecutivos en el Concentrado desarrollado en nuestra capital. Primero fue en Universitario, ante Salta, por 24 a 5, y posteriormente, en CRAI, frente a Santiago del Estero por 35 a 10.

En relación al triunfo conseguido ante los salteños, el conjunto santafesino fue claramente superior, y se quedó merecidamente con el triunfo. Fue un partido diferente al jugado el domingo pasado en Uni, los salteños estudiaron más a los anfitriones, que no tuvieon inconvenientes en doblegar a un equipo al que a todas luces fueron mejores.

En la primera parte, la cosa fue más dura e intensa, la defensa de Santa Fe funcionó a la perfección, y al descanso se fue ganando el dueño de casa por apenas 10 a 0. En el complemento, la USR mejoró, adquirió el protagonismo lógico, fue agarrando confianza y marcó un par de ensayos que le permitieron conseguir el objetivo de finalizar en la quinta posición del certamen nacional.

Santa Fe salió a la cancha con: Agustín Palomeque, Joaquín Sabater y Julián Boggero; Octavio Capella y Augusto Otero; Facundo Ramírez, Joaquín Berón y Matías Gaggiamo; Luca Patiño y Lucas Fertonani; Manuel Borzone, Bautista Galassi, Valentín Fernández, Agustín González y Mateo Bianchi. Luego ingresaron: Francisco Gordo, Joaquín Beron, Gabriel Morales, Bautista Grenón, Ignacio Martínez, Martín Barceló y Lucas Widmer.





En el primer tiempo, hubo un penal, una conversión y un try de Lucas Fertonani, mientras que en el complemento, para los santafesinos, hubo un try de Sabater, uno de Palomeque, uno de Otero, más dos conversiones y un penal del medio apertura Lucas Fertonani.

El capitán de Santa Fe, Matías Gaggiamo, señaló que "sabíamos que el partido iba a ser muy duro, diferente al que jugamos el domingo pasado, porque se iban a venir con todo, y fue lo que sucedió. En el primer tiempo, estabamos medio pasados de rosca, pero en el segundo tuvimos la paciencia y lo controlamos bien".





Más detalles

El seleccionado de Menores de 18 de la Unión Entrerriana de Rugby cayó frente a su similar de la Unión Cordobesa de Rugby 23 a 20, y se quedó a un paso de lograr el ascenso. En esta competencia, Entre Ríos había llegado de modo invicto, ya que en la ciudad de Bahía Blanca había derrotado a Sur por 39 a 34, y luego, en Paraná, prevaleció ante la UROBA por 43 a 14. En el Concentrador realizado en Santa Fe, por la tercera fecha, jugada en Universitario, le ganó a San Juan por 18 a 13, y el miércoles, en CRAI, goleó a Chubut en semifinales por un contundente 42 a 12.

Entre Ríos formó con: Valentín Haieck, Ramiro Gurovich e Ignacio Gómez; Andrés Schroeder y Alexis Grunewald; Ignacio Mutio, Facundo Taboada y Ferreyra; Tomás Cornejo y Bruno Heit; Franco Osuna, Mateo Santana, Julián Pistrilli, Agustín Cardozo y Tomás Lozano. Entrenadores: Adrián Giupponi, Ignacio Miraglio, Víctor Abraham y Jesús Simón. Luego ingresaron: Francisco Florean, Lukas Nuñez, Octavio Paneta, Valentín Puchetti, Lucas Moreyra, Rómulo Aranda y Mauricio Fouces.

En el primer tiempo, para la UER hubo un penal y una conversión de Tomás Lozano más un try de Mateo Santana. En el segundo tiempo, dos tries y una conversión de Tomás Lozano. Para los cordobeses, en la etapa inicial hubo un try de Condorelli, uno de Echenique y otro de Salva, mientras que en el complemento, hubo un ensayo de Picca más una conversión y un penal de Cantarutti.

Tucumán, en un partido cerrado, muy peleado, con pocas alteraciones en el marcador y cada uno apelando a sus armas preferidas (Cuyo con los backs y la movilidad y el seleccionado naranja con la potencia de sus delanteros y backs definidores) venció por 19 a 10 a su contendiente al cetro y se llevó por segundo año consecutivo el Campeonato Argentino Juvenil M18.

El tercer lugar quedó para Mar del Plata, ya que Buenos Aires no se presentó a jugar esta instancia, y en consecuencia, los marplatenses solamente se limitaron a jugar un amistoso frente al elenco de Barbarians CAJ, compuesto por jugadores de todas las uniones que participaron del torneo, y fue triunfo para el Trébol por 60 a 0. Además, el que se salvó del descenso fue Rosario, al ganarle a Santiago del Estero por 40 a 29.

El undécimo lugar resultó para la Unión Sanjuanina al imponerse a Chubut por 36 a 23; el 13° lugar, quedó en poder de Nordeste, tras vener a Oeste de Buenos Aires por 48 a 27. Finalmente, el que descendió fue Austral, que fue derrotado por la Unión de Sur por 34 a 15.