Santa Fe confirmó el plantel para jugar el Seven de la República

La escuadra santafesina tendrá como capitán a Agustín Foradini de Santa Fe Rugby, y el plantel se trasladará el viernes hacia la capital entrerriana para quedar concentrado en el Gran Hotel Paraná frente a la plaza 1° de Mayo en pleno centro de la capital provincial. Tras haber jugado un entrenamiento amistoso con la UER, el plantel volvió al trabajo el lunes, continuó en la jornada del martes, y el último está previsto para el próximo jueves 1° de diciembre.

image.png En Querandí Rugby Club cumplimenta los últimos entrenamientos el seleccionado santafesino de cara al Seven de la República.

"La verdad es que estamos con muchas ganas, sabemos que es un torneo muy competitivo, que va a estar durísimo, por ahí tuvimos una preparación corta, con cinco entrenamientos, pero creo que estamos bien, tenemos un muy buen plantel, un buen grupo, y chicos que ya lo han jugado" le dijo Lucas Fertonani a UNO Santa Fe.

El medio apertura de Santa Fe Rugby aseguró que "entre todos vamos a ir a hacer lo mejor, hay chicos que se han sumado a este grupo de seven, y otros que ya han estado en procesos anteriores, lo cual es bueno. Las expectativas son siempre las mejores, por ahí me parece que es medio temprano para ver para que estamos, pero ha medida que se vayan dando los partidos nos vamos a ir dando cuenta para que estamos, y viendo como nos sentimos contra los otros equipos".

"Ha sido largo el año, pero bueno, es una hermosa oportunidad jugar el Seven de la República, es un torneo tremendo, es el único que hay para competir a nivel seleccionado, y por más que estemos cansados, hay que tomarlo con la seriedad que se merece. Los rivales que nos tocan mucho no sabemos, los equipos cambian año a año. Nos ha tocado jugar con Sur, también con Uruguay, pero los planteles van cambiando, no conocemos mucho a los jugadores, así que vamos a darnos cuenta cuando se pongan en marcha los partidos" señaló el back santafesino.

image.png Lucas Fertonani de Santa Fe Rugby destacó que siempre es muy lindo jugar al Seven de la República.

El kick off del torneo está previsto para el sábado 3 de diciembre a las 10 de la mañana, cuando en la cancha principal del CAE, se midan Chubut con Entre Ríos B, este último juega debido a que Santa Cruz no participará. En la Zona Campeonato, Santa Fe participará junto a Uruguay, Sur y Santiago del Estero. Buenos Aires, el defensor del título, lo hará en la Zona 4 junto a Nordeste, Entre Ríos A y Cuyo. En el caso de la Unión de Rugby de Rosario conformará el grupo 3 con Córdoba, Mar del Plata y Lagos del Sur.

El debut de los dirigidos por Pablo Pfirter será el sábado 3 de diciembre a las 11, en cancha del Paraná Rowing Club, frente a la Unión Santiagueña de Rugby. En el mismo escenario del remero paranaense, denominada cancha 3, la Unión Santafesina jugará a las 17 frente al representativo de Sur, y a las 19.40, en la cancha principal de El Plumazo, lo hará frente a Uruguay.