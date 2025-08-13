Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe

Santa Fe confirmó su plantel para el Campeonato Argentino Sub14 A

El entrenador Juan Francisco David definió la nómina de jugadoras de la Asociación Santafesina de Hockey que afrontará el Argentino en Mendoza

13 de agosto 2025 · 09:54hs
 Santa Fe afrontará el Argentino Sub 14 A en la provincia de Mendoza.

A un mes del inicio del torneo, el cuerpo técnico que encabeza Juan Francisco David junto a Victoria Etcheverry definió el equipo que representará a la Asociación Santafesina en el certamen que se realizará en Mendoza.

En el Campeonato Argentino, la ASH se codeará contra los mejores equipos del país. Será el regreso de Santa Fe a este nivel tras el subcampeonato que alcanzó la temporada pasada en Neuquén que le valió el ascenso.

El proceso lleva más de cuatro meses. Se inició con más de 45 jugadoras a mediados de abril. Las 20 elegidas superaron los distintos cortes que hubo en el grupo.

Del equipo que ganó la plaza en el máximo estamento, permanecen Renata Capolungo, Victoria Carreras, Isabella Lentini, Faustina Mozzatti, Lucía Poccia y Lola Vidoz.

Hubo amistosos ante Litoral y Entre Ríos, en una experiencia que les permitió sumar rodaje, fortalecerse en un entorno de alto rendimiento y potenciar su preparación.

En el Campeonato Argentino que se realizará del 11 al 14 de septiembre, la ASH competirá ante Buenos Aires, Salta, Tandil, Mendoza, Córdoba, San Juan y Noroeste.

El plantel Sub 14 de Santa Fe es el siguiente:

CRAI: Faustina Mozzati (Arquera), Ernestina Prono, Josefina Sequeira, Morena Ureta Cortez, Isabella Lentini.

El Quillá: Lucia Benítez (Arquera), Victoria Carreras, Pilar Williman Bode, Paulina Moreno, Delfina Sacchi, Lucia Mansilla, Sol Vélez Casas, Renata Capolungo.

La Salle Jobson Lucia Poccia, Juana Ibarra, Isabella Piris.

Santa Fe Rugby: Justina Amezaga, Catalina Garnero, Lola Vidoz, Lucia Ríos.

Entrenador: Juan Francisco David. Ayudante: Victoria Etcheverry. Preparador Físico: Marcos Díaz. Entrenadora de Arqueras: Celeste Gómez. Jefa de Equipo: Albertina Pucheta.

