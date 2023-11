Santa Fe continúa con la preparación para el Seven de la República

Como parte de la preparación para afrontar el Seven de la República que se disputará el sábado 2 y domingo 3 de diciembre en el Plumazo y en la Tortuguita en la ciudad de Paraná, el seleccionado de seven de la Unión Santafesina de Rugby jugó un partido amistoso de entrenamiento con su similar de la Unión Entrerriana de Rugby, en la cancha de Querandí RC, y con el arbitraje del santafesino Facundo Gorla.

Santa Fe 7.jpg La Unión Santafesina llevó a cabo un encuentro amistoso frente a su similar de la Unión Entrerriana. gentileza Franco Perego

"Con la UER fue la primera competencia que tenemos, dentro de todo estuvimos bastante bien, era lo esperado por ser el primer partido que jugamos. Fue la segunda prácticca para nosotros, porque la primera fue la semana pasada, el viernes ibamos a hacer otro partido entre nosotros y por la lluvia decidimos suspenderlo. Por suerte pudimos jugar con los chicos de Entre Ríos, que nos viene muy bien" expresó Gastón Sgroi a UNO Santa Fe.

Uno de los entrenadores del seleccionado de Seven de la USR manifestó que "fue un típico primer partido, muchos errores, pérdida de pelotas, todas cosas corregibles sin dudas, en las dos semanas de trabajo que nos quedan. Jugamos seis tiempos de cinco minutos cada uno, con patada incluída porque fue lo que ellos nos pidieron, porque estaban probando y decidiendo sobre algunos jugadores. La idea era cuatro tiempos de cinco minutos, pero con el tema del envío a los palos, modificamos el formato".

"A los chicos los observé muy bien, entusiasmados, un poco nerviosos, en cuanto al ataque muchas pérdidas de posesión, por querer jugar en el contacto, cosa que nunca en el Seven de la República nos ha pasado. Igualmente son cosas que en la semana vamos a ir corrigiendo, ya que es algo que nunca pasó. Lo hablamos con Maxi, vamos a ver bien el video del partido, y esas pérdidas de posesión no las vamos a tener pero hay que afinar el tema salidas, y trabajar mucho los internos" indicó el entrenador que pertenece al CRAI.

En el mismo sentido Pichi Sgroi destacó que "desde el año pasado es que venimos con una muy buena defensa, así que espero que eso mejore. Volvemos a entrenar este mismo miércoles, ya tenemos programado lo que vamos a trabajar, y la semana que viene lunes y miércoles, y vamos a ver si podemos agregar el jueves, porque ya el viernes nos estamos yendo a Entre Ríos".

Santa Fe 7.jpg La gran cita de juego reducido se disputará el 2 y 3 de diciembre en la ciudad de Paraná. gentileza Franco Perego

El coach del combinado de juego reducido consideró que "haber vuelto al seleccionado de seven es algo que me encanta, ya es mi cuarto año dirigendo al equipo, me llevo muy bien con Pablo, tengo muy buena relación, ya cuando estábamos con el Colo Martegani congeniamos mucho, vemos el rugby muy parecido, así que me encantaba como jugador y más como entrenador. Encima seguimos el mismo grupo de trabajo, con lo cual no hay mucho que pensar, y solamente trabajar, y me encanta".

Finalmente resaltó que "el plantel con el que contamos tiene una base de jugadores que ya venían jugando hace años el Seven de la República, el amistoso nos sirvió para ver a otros chicos. Es muy poco tiempo pero antes que nada, algo es algo. No tenemos mucho tiempo de entrenamientos, y encima no tenemos competencia. Porque antes contábamos con el Seven de GER, y era una buena vidriera para jugar y ver a tus jugadores. Y tenemos que mirar para cubrir alguna cuestión. Se nos cayó Erbetta este año, y no contaremos con Galassi. Recuperamos al Ale Molinas y a Radín, pero siempre tenemos que ver jugadores".

El plantel de seven de la Unión Santafesina de Rugby está integrado por los siguientes jugadores: Valentín Fernández, Agustín Foradini, Ramiro Giménez, Augusto Gorla, Santiago Gorla, Juan Cruz Strada, Lucas Fertonani, Santiago Mendicino y Santiago Quirelli (Santa Fe Rugby); Manuel Mandrile, Santiago Kersten, Mateo Ferrero, Ricardo Brown y Esteban Appo (CRAR de Rafaela); Franco Pierangeli (Brown de San Vicente); Alejandro Molina, Franco Radín, Juan Cruz Fleitas, Mateo Fauda e Ignacio Parodi (CRAI) y Mateo Widmer (Alma Juniors de Esperanza).