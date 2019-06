Foto: Prensa ASB

La cuenta regresiva para el Torneo Interasociaciones de Mayores está en descenso y todos los camino conducen al 6 de julio, momento en el cual arrancará la edición 2019 en la ciudad de Gálvez.

Los grupos clasificatorios se disputarán en las canchas de Ceci y Centenario, mientras que la fase final se celebrará en el gimnasio Víctor Comelli de Santa Paula.

A excepción de las ediciones anteriores, el certamen se extenderá un día más, teniendo en cuenta el feriado puente previo al 9 de julio. Por eso la fase de grupos se jugará entre el 6 y 7 de julio, las semifinales el 8, en tanto el tercer puesto y la final el 9 de julio.

La Asociación Santafesina definió el plantel que buscará conseguir un título después de tres años, donde sobresalen las figuras de Mauro Cosolito (Ferro) y Tayavek Gallizzi (Regatas Corrientes), este último convocado a la Selección Argentina que irá a los Panamericanos y se prepara para el Mundial de China.

Santa Fe chocará este lunes, a las 21, frente a Oeste Santafesino en el gimnasio Roque Otrino de Colón, en el partido revancha por la Copa 90º Aniversario de la Asociación Santafesina.

Plantel Santa Fe - Provincial de Mayores 2019

1) Nicolás Solari (Sportivo Las Parejas)

2) Julián Salaberry (Unión SF)

3) Juan Poloni (Atlético Sastre)

4) Fabrizio Cosolito (Ferro LP)

5) Tomás Gutiérrez (Salta Basket)

6) Jordi Godoy (Unión SF)

7) Sebastián Copello (GyE Santa Fe)

8) Tayavek Gallizzi (Regatas Corrientes)

9) Agustín López (Rivadavia Juniors)

10) Francisco Spicchiali (Rivadavia Juniors)

11) Andrés Jaime (Unión SF)

12) Mauro Cosolito (Ferro)

DT: Leandro Spies

AT: Fernando Ciprian

AT: Mariano Espinosa

AT: Sebastián Puñet

PF: Lucio Maldonado