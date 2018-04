Santa Fe derrotó a Los Mayuatitos

En el marco de la tercera fecha de la primera etapa del Campeonato Argentino Juvenil que organiza la Unión Argentina de Rugby, el seleccionado de Menores de 18 de la Unión Santafesina de Rugby superó a su similar de Salta por 24 a 5.El cotejo se desarrolló en la cancha 3 del Club Universitario, ubicado en el barrio Las Delicias de nuestra capital, en el marco del Concentrado Juvenil, y ante un muy buen marco de público.





Santa Fe jugó un muy buen primer tiempo, siendo claramente superior en todas las fases del juego al conjunto salteño. A la habitual entrega en materia defensiva, le imprimió mucha dinámica y tuvo una gran contundencia en el ingoal contrario. Al descanso se fue ganando merecidamente por 17 a 0.





En la etapa complementaria, bajo la intensidad de juego, se desconsentró un poco y perdió, en algunos psajes, las riendas del encuentro. Al ir ganando por una clara diferencia, fue hasta lógico que bajase el rendimiento, lo que permitió que la visita llegue a marcar un try, y dejar el marcador 24 a 5.





"Estamos muy contentos por este triunfo, porque los chicos venían trabajando muy bien, y nos merecíamos ganarle a Salta."Con Mar del Plata, por muy poco no se nos dió, pero hoy creo que los chicos entendieron como había que jugar para poder ganarles a los salteños. Fueron un rival duro, que nos dió una batalla importante, pero reitero, nosotros hicimos las cosas bien", le dijo Germán Córdoba, entrenador del combinado santafesino.





El ex primera línea de Universitario de Santa Fe, expresó que "Venimos en un proceso de crecimiento, hemos ido puliendo las fallas que hemos tenido, desde el partido con Buenos Aires hasta el que jugamos con Mar del Plata, creo que se nota que corregimos los errores. Pero la clave está en que los chicos comprendieron lo que queremos hagan dentro del campo de juego"





Destacó que "Lo mejor que tuvimos fue la actitud, las ganas de ir para adelante, y buscar ganarlo. En el segundo tiempo los chicos se relajaron un poco, producto de laa diferencia que logramos sacar, pero en líneas generales hicimos las cosas bien".





Tras este triunfo conseguido por Santa Fe, la escuadra que tiene como head coach a Pedro Benet (h), volverá a los entrenamientos este lunes en Querandí de 11.30 a 13, mientras que el martes, en el mismo escenario, lo harán en el horario de 10 a 11.30.





En la Zona Ascenso, Córdoba le ganó a Austral por 72 a 3, mientras que Chubut hizo lo propio con Nordeste por 26 a 0. Por su parte, la Unión Entrerriana le ganó a San Juan por 18 a 13, y Oeste de Buenos Aires a Sur 30 a 26.





En cuanto a la Zona Campeonato, como anticipamos, el cotejo que debían sostener Mar del Plata con Buenos Aires no se jugó debido a que el plantel de la URBA, sufrió un accidente en la ruta nacional 9 en jurisdicción de San Nicolás, y decidió regresar a la Capital Federal. En el Grupo 1, en cancha 3 de Universitario, las Llamitas de Mendoza le ganaron a Santiago del Estero por 44 a 17, mientras que en la cancha 2, Rosario derrotó a Tucumán por 20 a 15.





La tabla de posiciones en el Grupo A quedaron de la siguiente forma: Tucumán y Cuyo 10, Rosario 9, Santiago del Estero 0. Por su parte, en el Grupo B, de la siguiente forma:: Buenos Aires 10, Mar del Plata 9, Santa Fe 6 y Salta 0.





El próximo miércoles, en cancha 2 de CRAI, Santa Fe jugará por no descender frente a Santiago del Estero a partir de las 16.10, mientras que a las 14.30, lo harán Rosario con Salta. En cuanto a las semifinales por la definición, un cruce lo animarán Mendoza con Mar del Plata, y la otra, sería Tucumán con Buenos Aires.





Síntesis

Santa Fe: Matías Morello, Francisco Gordo y Julián Boggero; Octavio Capella y Augusto Otero; Facundo Ramírez, Joaquín Berón y Matías Gaggiamo; Luca Patiño y Lucas Fertonani; Manuel Borzone, Bautista Galassi, Valentín Fernández, Agustín González y Mateo Bianchi. Entrenadores. Pedro Benet (h), Pablo Pfirter, Germán Córdoba y Gisela Acuña.

Luego ingresaron: Joaquín Sabater, Agustín Palomeque, Martín Barceló, Lucas Widmer, Bautista Grenón, Fausto Nardelli y Gabriel Morales.

Salta: José Latigano, Gerónimo Marsal y Nahuel Maestro; Juan Pablo López Borelli e Indalecio Amerisse; Ignacio Solá Zambrano, Matías Segura y Gerónimo Marsal; Mateo López Fleming y Ramiro García Ascárate; Juan Segundo Dellamea Orsetti, Tadeo Alegre, Nahuel Maestro, Pedro Mainoli y Facundo Pérez Ulivarri. Entrenador: Javier Román Figueroa.

Luego ingresaron: Bernabé López Fleming, Tadeo González, Bautista Marquieguez, Tomás Galván, Valentín Richter y José Braian Rodriguez Ricaldez.

Primer tiempo: 4´ try Julián Boggero convertido por Lucas Fertonani; 9´ try Valentín Fernández, 13´ try Agustín González.

Segundo tiempo: 6´ try Luca Patiño convertido por Lucas Fertonani, 32´ try Facundo Pérez Ulivarri.