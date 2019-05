Fotos: Prensa ASB

La Selección U15 de Santa Fe no tuvo problemas en hilvanar su segundo éxito en fila al doblegar a Río Negro por 92 a 47, en el cierre de la zona A por el Campeonato Argentino "Carlos Verga".

Como sucedió en el cotejo inicial frente a San Luis, los chicos de Fernando Ciprian empezaron desde el cuarto inicial con su intensidad y buen pase del balón a establecer una diferencia que se fue incrementado en cada parcial.

La tarea de los cuatro representantes de la Asociación Santafesina fue la siguientes: Octavio Córdoba 4 puntos, 5 rebotes, una asistencia y 2 recuperos en 15’48”; Bautista Rodríguez 8 más 8 rebotes y 3 asistencias en 16′; Diego Collomb 10 tantos, 3 rebotes y 2 asistencias en 18′ y Matías Cagliero 13 tantos, 3 rebotes y 2 asistencias en 19′.

Este sábado, desde las 20.30, el representativo local enfrentará a Santa Cruz por los octavos final del certamen nacional.

chicos1

RESULTADOS - JORNADA 2

En el Roque Otrino

Misiones 46 - Tucumán 82 (Zona C)

Santiago del Estero 78 - Entre Ríos 91 (Zona H)

Chaco 65 - Córdoba 82 (Zona G)

Santa Fe 92 - Río Negro 47 (Zona A)

En el Coloso del Lago

Santa Cruz 89 - Mendoza 79 (Zona B)

San Juan 49 - La Rioja 82 (Zona F)

Corrientes 66 - FeBAMBA 74 (Zona D)

Buenos Aires 99 - Neuquén 60 (Zona E)

JUEGOS JORNADA 3

En el Roque Otrino

9.00 San Luis vs. Mendoza (Puesto 17 al 24)

11.00 Jujuy vs. Salta (Puesto 17 al 24)

14.00 Buenos Aires vs. Formosa (8vos de final)

16.00 Córdoba vs. Santiago del Estero (8vos de final)

18.00 Tucumán vs. Corrientes (8vos de final)

20.30 Santa Fe vs. Santa Cruz (8vos de final)

En el Coloso del Lago

9.00 Chubut vs. San Juan (Puesto 17 al 24)

11.00 Tierra del Fuego vs. Catamarca (Puesto 17 al 24)

14.00 La Pampa vs. Río Negro (8vos de final)

16.00 FeBAMBA vs. Misiones (8vos de final)

18.00 La Rioja vs. Neuquén (8vos de final)

20.30 Entre Ríos vs. Chaco (8vos de final)