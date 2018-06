Santa Fe finalizó en el quinto lugar

El seleccionado Sub 18 de la Asociación Santafesina de Hockey se aseguró el quinto puesto en la Zona Ascenso A del Campeonato Argentino que organiza la Confederación Argentina de Hockey. La escuadra santafesina se impuso en la mañana de este domingo a su par de la Federación Chaqueña por 3 a 0. El cotejo se desarrolló bajo un intenso frío, ante un discreto marco de público, en el sintético de agua de El Quillá y con los arbitrajes de Juan Pedevilla y Basilio Canale.





Fue el segundo triunfo conseguido por el elenco de nuestra capital, ya que en la jornada de sábado había superado por 4 a 1 a San Luis, lo que le permitió mantener la categoría. En la fase de grupos había logrado tres empates; 0 a 0 con Tandil, 2 a 2 con Chaco y 3 a 3 el clásico con las rosarinas de la Asociación Litoral.





El comienzo entre las santafesinas y las chaqueñas fue muy parejo. Los dos elencos ya se conocían de la fase clasificatoria pero ahora era otra historia. El trabajo de las defensas fue protagónico y recién pasando los diez de juego llegaron dos cortos para las visitantes que no prosperaron.





El arranque del segundo cuarto fue positivo para las santafesinas ya que en la primera acción ofensiva llego la apertura del marcador. Las anfitrionas seguían buscando, tuvieron dos cortos a su disposición pero no tuvieron suerte. Las chicas de Javier Pérez Carli buscaron adueñarse del protagonismo pero la cosa fue de ida y vuelta con meras aproximaciones al arco rival.





hockey 1.jpg



En el tercer segmento arrancó con un corto a su disposición para las chaqueñas pero no paso a mayores. Las santafesinas eran algo superiores pero les faltó intensidad. Igualmente, Chaco, que estaba necesitado de salir a disputar un poco más, se adueñó del control de la bocha pero no pudo resolverlo y Santa Fe seguía ganando por la minima diferencia. En una de las pocas situaciones ofensivas que dispuso en este tramo, llegó un penal y la defensora Carla Miraglio no perdonó y consiguió poner el 2 a 0.





El último cuarto comenzó con un corto para las visitantes pero las santafesinas supieron defender muy bien. Después dispuso dos cortos más pero falto precisión. Las norteñas, que después del penal, sintieron el golpe, perdieron la bocha en ataque, llego la contra pero la arquera visitante detuvo la caída de su valla. Inmediatamente llego el tercero que estaba al caer. Santa Fe jugó un buen partido, le costó al comienzo, aunque recién logró demostrarlo en el tramo final.





Hubo a lo largo del torneo buenas actuaciones en el elenco dueño de casa, pero sin dudas, la defensora de El Quillá, Carla Miraglio fue de lo mejor. No solamente en la función que le toca dentro del campo de juego, sino como una gran goleadora, ya que en la competencia desarrollada en nuestra capital sumó cinco goles.





hockey 2.jpg



Síntesis:



Santa Fe: Camila Leiva; Carla Miraglio, Agustín Fernández, Emma Ponzo, Milagros Paniccia (capitán); Rocío Helbling, Luisina Paulón, Alma Ruiz Díaz, y María Pilar Benavidez; Paulina Ponzo y María Josefina Orellano. Entrenador: Javier Pérez Carli.

Luego ingresaron: Camila Riedel, Sofía Fernández, Belén Furia, Abril Beltramino, Milena Serruya, Delfina Gamboa, Cielo Gallo, Ana Furia y Noelia Bigliani.

Chaco: Camila Santillán; Tamara Briteez, Gimena Godoy Romero, Maia Yanet Fernández, Nayla Nair Nuñez; Lucila Re, Lourdes de los Ángeles Acosta, María Celeste Montenegro y Juliana Siri; Luz Colombo y Azul Mansilla. Entrenador: Nicolás Marcos.

Luego ingresaron: Agustina Benítez, Abril Toledo, Milagros Aguirre, Melanie Obregón, Oriana Gómez Nuñez, Denise Cáceres, Priscila Correa.

Goles: 17´ gol Paulina Ponzo, 44´ gol de penal de Carla Miraglio, 55´ gol María Josefina Orellano.

Tarjetas: verde Emma Ponzo (SF).