Santa Fe ganó y logró la permanencia

En el marco de la 3ª jornada del Campeonato Argentino de selecciones Sub 18 Zona Ascenso, el representativo de la Asociación Santafesina de Hockey derrotó a la Federación Sanluiseña por 4 a 1. El partido se desarrolló en el sintético de agua de El Quillá, ante un buen marco de público y en una mañana muy fría junto al lago del parque del Sur.





Con este triunfo, la escuadra local consiguió mantener la categoría y este domingo, a las 8, jugará por el quinto puesto de la competencia, cuando deba medirse con la Federación Chaqueña nuevamente en el escenario de El Quillá. Los chaqueños lograron vencer este mediodía a Chubut por 2 a 1.





Fue un partido duro, capaz que más de lo esperado, sobre todo porque los puntanos habian llegado como cuarto de su zona. Las acciones fueron muy parejas e intensas, de ida y vuelta, pero con pocas llegadas a los arcos. En una de los pocas situaciones claras, cuando no habían pasado cinco minutos del primer parcial, llego la apertura del marcador.Luego de eso Santa Fe y San Luis no se sacaron diferencias. Tuvo mas la bocha en su poder el conjunto dueño de casa pero le falto claridad para generar mas situaciones ofensivas.





Hockey Santa Fe 1.jpg





En el tercer parcial, en una dudosa determinación de uno de los referes hubo un penal para las visitantes, luego de una consulta al otro árbitro, pero no hubo caso. Igualmente la arquera santafesina se lució y logró mantener el cero en su arco. Santa Fe nunca bajo los brazos, siguio yendo para adelante, hasta que llego el segundo gol luego de un corner, lo que le ponia cierta justicia al marcador. El 2 a 0 le sentaba mejor al tramite de este tramo del cotejo. El ultimo tramo arrancó positivo ya que en el primer corto las dueñas de casa pusieron el 3 a 0.





En la siguiente acción las santafesinas dispusieron otro corto pero la respuesta de San Luis fue satisfactoria. Hubo un par de cortos para las locales que no prosperaron hasta que llegó el descuento de las puntanas para dejar el tanteador 3 a 1. Santa Fe no se conformó y por eso no extraño otró gol conseguido por las conducidas por Javier Pérez Carli para poner las cosas 4 a 1.





Hockey Santa Fe 2.jpg





Síntesis

Santa Fe: Camila Leiva; Carla Miraglio, Agustina Fernández, Emma Ponzo, Milagros Paniccia (capitán); Rocío Helbling, Luisina Paulón, Milena Serruya y María Pilar Benavidez; Paulina Ponzo y María Josefina Orellano. Entrenador: Javier Pérez Carli. Luego ingresaron: Camila Riedel, Sofía Fernández, Belén Furia, Abril Beltramino, Alma Ruiz Díaz, Delfina Gamboa, Ana Furia y Noelia Bigliani.





San Luis: Verónica Aguilera; Sofía Gragnolati, María Agustina Cubero, María Candela Marengo; Constanza Gómez Díaz, Antonella Bessone, Sofía Adaro, Teresa Belinalix; Rocío Quiroga, Valentina López Bazán y Marianela Godoy. Entrenador: Mariano Terranova. Luego ingresaron: Camila Pérez, Ana Belén Del Sole, Ludmila Stodulski, Ana Candela Lassagno y Valentina Insua.





Goles: 2´ gol de corner Carla Miraglio, 41'gol de corner Carla Miraglio, 46´ gol de corner Carla Miraglio, 52´ gol Teresa Belinaux, 58´ gol Paulina Ponzo.





Tarjetas: verde Abril Beltramino, verde María Agustina Cubero.