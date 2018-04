Santa Fe ganó y mantuvo la categoría

En uno de los partidos correspondientes a las semifinales del 5° al 8° puesto del Concentrado del Campeonato Argentino Juvenil que se desarrolla en Santa Fe, el seleccionado de Menores de 18 de la Unión Santafesina de Rugby consiguió imponerse a su similar de Santiago del Estero por un contundente 35 a 10.





El cotejo se desarrolló en las instalaciones del CRAI, ante un buen marco de público, en una jornada de mucho calor, lo cual le permitió a la USR evitar tener que jugar por el descenso, y de este modo, se mantuvo en el sector principal de la competencia nacional de uniones provinciales organizada por la UAR.





El elenco conducido por Pedro Benet (h), jugó un muy buen partido, lo que le permitió quedarse con un triunfo altamente merecido. En el primer tiempo, se vió lo mejor de la USR, ya que a partir de una defensa ordenada, supo aprovechar las oportunidades que dispuso para marcar en el ingoal contrario.





La visita no podía contener los embates de la escuadra anfitriona, y por eso cometió muchos penales, lo que le valió que en el tramo final del primer tiempo, deba jugar con dos hombres menos por tarjetas amarillas. A ello hay que agregarle el gran trabajo del inside de Santa Fe Rugby, Valentín Fernández, quien resultó clave en cada acción ofensiva que la USR tomaba.





Tras irse al descanso ganando por 22 a 0, en el complemento, Santa Fe arrancó llegando nuevamente al ingoal contrario, pero después de eso bajo la intensidad de juego, producto de haber sacado mucha diferencia, la visita tuvo un par de situaciones pero las supo aprovechar parcialmente. En este lapso, la USR volvió a demostrar mucha eficiencia en varios aspectos del juego, como el scrum, el cual funcionó bien, al igual que el line out. Sobre el final, Santiago del Estero marcó un try, que le sirvió para acortar el marcador y nada más.









La figura santafesina

Finalizado el cotejo, el centro Valentín Fernández, opinó que "Estamos muy satisfechos por este triunfo, primero porque lo necesitabamos, porque de este modo evitamos jugar por el descenso, que fue algo que si sucedió el año pasado. Pero bueno, ahora hicimos las cosas bastante bien, y se nos dió un resultado positivo".





"Con la experiencia del año pasado, sacarse el partido del miércoles, era lo que apuntamos desde que arrancamos el proceso con el seleccionado. Lo importante es que logramos cumplir con el primer objetivo que era evitar jugar por no descender, y eso creo que es muy positivo", destacó el back de Santa Fe Rugby.





Quien fue una de las figuras del elenco santafesino ante los santiagueños, expresó que "Creo que hicimos muchas cosas bien, la defensa fue eficiente, el plan de juego logramos respetarlo, pero como nos dice Pedro, hay algunas cuestiones en las que fallamos, porque lógicamente se debe a la inmadurez, no te olvides que son jugadores menores de 18 años. Pero por suerte ahora ya hay que ponerse a pensar en Salta, que es el rival del próximo sábado".









Más detalles

En cuanto a la Zona Campeonato, las semifinales del 1° al 4° puesto, Tucumán le ganó los puntos a Buenos Aires , y Cuyo a Mar del Plata por 13 a 9. Por el 5° al 8° puesto, Salta superó a Rosario 31 a 19, y Santa Fe a Santiago del Estero 35-10.





En la Zona Ascenso, en las semifinales del 9° al 12° lugar, Córdoba superó a San Juan 19 a 0, y Entre Ríos hizo lo propio con Chubut 42-14; en tanto, en los cruces del 13° al 16° puesto, Nordeste venció a Sur 32 a 22, y Oeste de Buenos Aires a Austral 47 a 10.





El próximo sábado 14, en Santa Fe Rugby Club , por el título, jugarán Mar del Plata con Tucumán; Santa Fe con Salta por el quinto lugar, y Rosario con Santiago del Estero por el descenso. En cuanto al ascenso, los cruces serán los siguientes: Córdoba con Entre Ríos, San Juan Chubut, Nordeste con Oeste de Buenos Aires, y Sur con Austral.





Síntesis

Santa Fe: Matías Morello, Joaquín Sabater y Julián Boggero; Octavio Capella y Augusto Otero; Facundo Ramírez, Joaquín Berón y Matías Gaggiamo; Luca Patiño y Lucas Fertonani; Manuel Borzone, Bautista Galassi, Valentín Fernández, Agustín González y Mateo Bianchi. Entrenador: Pedro Benet (h). Luego ingresaron: Gabriel Morales, Francisco Gordo, Agustín Palomeque, Bautista Grenón, Joaquín Beron, Martín Barceló y Fausto Nardelli.

Santiago del Estero: Valentín Paz, Pablo Federico Castillo y Federico Fattor; Facundo Falcione y Joaquín Abdala; Luca Mattia, Jeremías Zerdan y Agustín Coronel; Nicolás Zaiek y Alfredo Agustín Vidal Montoya; Emir Abdala, Benjamín Soria, Bautista Torresi, Martín Lima y Fabricio Vidal Montoya. Entrenador: Gonzalo Leguizamón. Luego ingresaron: Joaquín Cortes, Pablo Federico Castillo, Benjamín Bravo, Thomas Banegas, César Morini, José Eduardo Mattar.

Primer tiempo: 9 ´ try Boggero convertido por Fertonani, 14´ try Valentín Fernández convertido por Fertonani, 23´ penal Lucas Fertonani, 26´ amarilla Luca Mattia, 29´ amarilla Facundo Falcione, 30´ try Berstein.

Segundo tiempo: 6´ penal Lucas Fertonani, 9´ amarilla Bautista Galassi, 13´ try Valentín Fernández convertido por Lucas Fertonani, 15´ try Benjamín Soria, 20´ penal Lucas Fertonani, 30´ try Bautista Torresi.