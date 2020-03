Santa Fe participó en el primer Encuentro Federal del Deporte

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de su Secretaria de Deportes Claudia Giaccone, participó este lunes en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) del primer Encuentro Federal del Deporte.

La iniciativa, impulsada por el gobierno nacional, contó con la presencia del ministro de Turismo y Deportes de la Nación Matías Lammens y de la Secretaría de Deportes Inés Arrondo, además de todas las autoridades de las áreas de deportes de las provincias del país.

Durante el encuentro, Claudia Giaccone, quien es la primera mujer a cargo de las políticas deportivas de Santa Fe, detalló que “el gobernador Omar Perotti nos dio precisas instrucciones de priorizar el deporte santafesino en todos sus niveles y de ampliar la participación de la mujer, no solamente en la práctica deportiva, sino también en el ámbito dirigencial, acompañando el esfuerzo de las instituciones para ampliar la base deportiva".

332020 f2 cenard encuentro federal de deportes.jpg Prensa Santa Fe Deportes

"Hay que agregar, a todo lo hablado, una cuestión nodal como lo es la legislación deportiva, nunca puesta en valor ni acatada. Desde el Congreso Nacional hemos actualizado y ampliado en su momento la Ley N° 20655 y hoy no sabemos bien en qué quedó porque se ha desguazado en un DNU, a su vez tenemos leyes que no se cumplen y otras que no se han reglamentado o que se reglamentaron mal. Es por eso que festejamos esta mesa de trabajo donde están presentes todas la provincias del país y donde somos conscientes de que el deporte es una política de alto impacto social”, concluyó Giaccone.

Por su parte, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación Matías Lammens resaltó que "la sociedad argentina tiene una particularidad: se organizó en clubes que han contenido a nuestros jóvenes y muchos de nuestros grandes deportistas se formaron en clubes de barrio a los que vamos a acompañar" a lo que agregó: "Para este Gobierno, el deporte es una política de Estado y será fundamental para recomponer el tejido social en todo el país".

A su turno la secretaria de Deportes de Nación Ines Arrondo expresó que “el CeNARD simboliza lo que es el deporte en cuanto a representación nacional, es un lugar de reunión para todas las provincias, acá podemos ver la hermosa diversidad que tenemos en el país. Desde el Gobierno vamos a trabajar el deporte con un sentido social y con representación federal. Tenemos ese desafío para llevar adelante junto a ustedes".