Santa Fe perdió con Los Dogos

En un partido amistoso de preparación con vistas a su participación en la Zona Ascenso del Campeonato Argentino de Mayores que organiza la UAR, el seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby cayó este sábado frente a la Unión Cordobesa por 36 a 22. El cotejo se desarrolló en las instalaciones que San Francisco Rugby Club posee a la vera de la ruta nacional 19, ante un muy buen marco de público y con el arbitraje del cordobés Manuel Nuñez.





Fue el primer amistoso de carácter interprovincial que se juega en la ciudad de San Francisco, ya que nunca antes se había disputado un cotejo de Los Dogos. La entidad sanfrancisqueña cumple en este 2017, 30 años de vida y lo celebró de esta manera.





En lo estrictamente deportivo, hay que señalar que fue una oportunidad para el conjunto dirigido por Federico Fernández de sumar rodaje, ya que hasta aquí no había podido jugar partidos amistosos. El rival de turno fue realmente muy exigente, Santa Fe dio la sensación de haber entrado dormido en el arranque del primer tiempo, ya que se jugaron tres períodos de treinta minutos cada uno, con el objetivo de que la mayoría de los jugadores que viajaron puedan tener minutos en cancha.





Los anfitriones demostraron que estaban un poco más aceitados, ya que venían de realizar una gira por Brasil y se evidenció una mayor cohesión entre los jugadores que ingresaron al campo de juego, en comparación con los santafesinos.





Santa Fe-Cordoba 1.jpg



En la primera etapa, la USR fue superada en algunas fases del juego, careció de obtención, no tuvo pelotas para poder jugar, y los Dogos, trabajaron muy bien en el maul y en el scrum, formaciones a partir de las cuales llegaron los dos tries. Más allá de eso, Santa Fe realizó un buen trabajo en defensa.





En el segundo período, con un Santa Fe renovado, se notó una mejoría, con otra actitud y mucha concentración, las cosas se emparejaron, y por eso no extrañó el score 10 a 10, en que llegó a estar. Luego, los dueños de casa se recompusieron y con la pelota viva supieron marcar las diferencias.





En el tiempo final, Santa Fe se desconcentró, cometió algunas impericias y algunas infracciones, que le permitieron a Córdoba sacar diferencias en el marcador. Pero el compromiso y la entrega es algo que la USR no permitió y consiguió marcar un par de ensayos. Igualmente, Los Dogos ya habían asegurado el marcador, en un triunfo que no merece objeciones.





Es un comienzo de amistoso que invita a tener expectativas, Santa Fe volverá a trabajar este lunes en Universitario, el miércoles lo hará en CRAI y el jueves, a las 10.30, desde la USR, partirán a Rosario, para luego en avión viajar a Santiago de Chile para comenzar una gira. Posteriormente, el 4 de noviembre, será el debut de la USR en la Zona Ascenso del Campeonato Argentino frente al seleccionado de Sur, con jugadores de Bahía Blanca, en cancha de Santa Fe Rugby Club.





Santa Fe-Cordoba 2.jpg





El seleccionado santafesino no podrá contar con Franco Tosello (Santa Fe Rugby), con lo cual deberá ser reemplazado. Los que no pudieron jugar en San Francisco fueron Estanislao Bay, Emanuel Piermarini, Gonzálo Colli y José Dogliani, todos por diferentes lesiones, y se aguarda por su recuperación.





"Creo que para ser el primer partido que jugamos anduvimos bastante bien. Hay cosas positivas que el equipo supo resolver satisfactoriamente. Jugamos contra un equipo de la A, duro como es Córdoba, que nos sirve para lograr poder ensamblarlos", le dijo Joaquín Schierano, capitán de Santa Fe a Ovación.





El segunda línea formado en el CRAI expresó que "por momentos nos animarnos a atacarlos, les faltamos el respeto, teniendo en cuenta que ellos juegan en otro nivel del Argentino. Notamos la diferencia física, logramos poner actitud y hay algunas cuestiones para rescatar de lo que hicimos. Seguramente la gira nos va a venir muy bien y esperamos poder aprovecharla".





Más detalles

En el primer tiempo la USR alistó a: José Manuel Canuto, Juan Manuel Espinoza y Gonzálo Del Pazo; Joaquín Alonso y Franco Davicino; Tomás Longo, Joaquín Schierano (c) y Lucas Salvador Caputto; Santiago Quirelli y Agustín Galíndez; Santiago Álvarez, Exequiel Benítez, Gonzalo Galán, Felipe Nepote y Facundo Beltramino.





En el segundo tiempo Santa Fe formó con: Alejo Motta, Martín Zegaieb y Tomás Ramos; Joaquín Schierano (Joaquín Alonso) y Franco Davicino; Lucas Caputto, Fabián Frustagli y Franco Tosello; Santiago Quirelli (Alejandro Molinas) e Ignacio Poletti; Sebastián Álvarez (Franco Radín), Exequiel Benítez, Marcos Erbetta, Nicolás Imvinkelried y Facundo Beltramino.





En el tercer período la escuadra santafesina jugó con: Alejo Motta, Martín Bude y Luciano Franco; Joaquín Alonso y Franco Davicino; Tomás Longo, Fabián Frustagli y Lucas Caputto; Alejandro Molinas y Agustín Galíndez; Agustín Foradini, Gonzálo Galán, Franco Radín, Nicolás Imvinkelried y Francisco Alberto.





Primer tiempo: 5´ try Agustín Acosta, 16´ try Matías Vila. (10-0).





Segundo tiempo: 18´ try Lucas Caputto, 26´ try Franco Davicino, 29´ try Ramiro Cetti convertido por Gregorio Damia, 32´try Lucas Paschini convertido por Gregorio Damia. (24-10).





Tercer tiempo: 7´ try Ignacio Rizzi convertido por Mauricio Brunetto, 19´ try Lucas Caputto convertido por Alejandro Molinas, 24´ try Ignacio Rizzi, 30´ try Agustín Foradini convertido por Molinas. (36-22).