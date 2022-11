Santa Fe perdió con Uruguay en Mar del Plata y descendió de categoría

Los procesos se miden por lo general por los resultados, guste o no esa es la realidad, y en este caso no fue bueno para el rugby juvenil santafesino. En el Campeonato Argentino Juvenil que organizó la Unión Argentina de Rugby en la ciudad de Mar del Plata, Santa Fe perdió la categoría. La experiencia, claro que vale, pero habrá que ver que pasó para que no se pueda ganar ninguno de los tres partidos que se tuvo que afrontar.