Santa Fe presentó un marco multitudinario en el 2º Maratón Cudaio

Bajo el lema "Por una sociedad donante", este domingo se realizó en Santa Fe la 2ª edición del Maratón Cudaio, en conmemoración al Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, que en nuestro país se conmemora desde el año 1997. La prueba pedestre presentó un marco multitudinario en la costanera este , que congregó a 500 personas que, además de tomarlo con fines competitivos, también aportaron su granito de arena en esta causa solidaria.





Fue un domingo a pleno sol y con una temperatura ideal para la práctica de deportes al aire libre. Justamente esta es una disciplina muy arraigada en la región y cuando hay una temática de fondo, los adeptos se acercan cada año en mayor número. Por eso no sorprendió que se cumpliera el cupo, que había sido limitado de antemano. Tanto es así que hubo personas que se quedaron afuera, en una demostración cabal de lo que genera esta competencia.





Maratón Cudaio 2.jpg Gentileza / Running Time



Como es habitual, recorrió ambas costaneras, con paso ineludible por el emblemático Puente Colgante , que presentó un colorido incomparable. El desarrolló fue óptimo, gracias al cuidado de los agentes de tránsito de la Municipalidad, que fue una de los que estuvo apoyando esta tradicional iniciativa. Otra vez el deporte fue el hilo conductor en un tema más que importante como la donación de órganos.





Al igual que la vez anterior, hubo tres distancias para elegir. Los 10 kilómetros quedaron en manos de Cintia Zapata y Carlos Johnson; en tanto los tres kilómetros fueron para Álvaro Nocenti y Yamila Alcarón. En los tres kilómetros no hubo ganadores, ya que fue de carácter recreativo. Vale hacer una salvedad, ya que Soledad Morlio fue quien ganó en la práctica en la general de damas, pero como no pudo anotarse por estar cubierto el cupo de participantes, no figura dentro del listado. A continuación, los principales resultados





Maratón Cudaio 1.jpg Gentileza / Running Time





Generales 10km

Damas: 1ª) Cintia Zapata 42', 2ª) Solange Diederle 42'48", 3ª) Mariel Rosales 45'36", 4ª) Julieta Beck 46'06" y 5ª) Cecilia Sttetler 46'51".

Caballeros: 1º) Carlos Johnson 33'05, 2º) Luis Arias 34'27", 3º) Emanuel Podevils 35'06", 4º) Martín Costa 37'02" y 5º) Víctor Oliva 37'10".





Generales 5km

Damas: 1ª) Yamila Alarcón 19'05", 2ª) Carolina Do Santos 22'20", 3ª) Teresita Nogueira 22'23", 4ª) Candela Casabianca 23'07" y 5ª) Rosana Morelli 23'09".

Caballeros: 1º) Álvaro Nocenti 17'40", 2º) Santiago Capellino 18'08", 3º) Rodrigo Fleita 18'11", 4º) Johann Pereyra 18'19" y 5º) Lorenzo Yglesia 18'26".