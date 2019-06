En el marco de la sexta fecha del Top 8 del Torneo Regional del Litoral, Santa Fe Rugby Club y CRAI empataron 27 a 27, en lo que fue una deslucida edición del clásico del rugby santafesino. El cotejo se desarrolló en Sauce Viejo, ante un buen marco de público y con el arbitraje del rosarino Damián Schneider.

El desarrollo de las acciones fueron flojas, el partido no fue bueno, a pesar que fue Santa Fe Rugby al que se lo terminan empatando, ya que el try y la conversión del empate concretada por la visitante llegó en el epílogo del cotejo.

Arrancó mejor el equipo de la autopista, ya que recién cerca de los veinte minutos, en la primera situación contacto llegó el primer ensayo de los anfitriones. Luego, hubo una plaga de errores, malas determinaciones, y un papel preponderante del trabajo de las defensas. Así y todo, al descanso se fue ganando Santa Fe Rugby por 10 a 6.



El clásico santafesino no fue bueno, y ambos elencos quedaron en deuda.

En el complemento, golpeó el Gitano con un try de Amsler, pero en base a actitud e inteligencia, apelando a la fortaleza de su pack, hubo dos ensayos de los tricolores que los puso arriba en el marcador por 24 a 13.

CRAI no bajó nunca los brazos, siguió buscando, se topó con un defensa local muy dura, pero no se desesperó, hasta que a minutos del final llegó el try y el empate, que no le queda mal a un partido que lejos estuvo de haber sido atractivo. El clásico tuvo el vértigo de un partido entre los dos equipos santafesinos y nada más, porque desde el punto de vista del juego, ambos quedaron en deuda.

Sensaciones en Sauce Viejo

El tercera línea Guillermo Botta (h) le dijo a UNO Santa Fe que "con el empate está a las claras lo que fue el partido, palo y palo, por momentos pensamos que teníamos una ventaja un poco más grande, pero dado a que somos muy parejos, se pudieron acercar y se llevaron el empate".

"En el otro tiempo, ellos se dedicaron a jugar, fue su reacción, nosotros los supimos mantener con el tackle pero no logramos generar juego como en el primer tiempo, y eso llevó a que ellos marquen puntos y nosotros no" manifestó el ala de la escuadra de Sauce Viejo.



Santa Fe Rc lo tenía controlado pero CRAI se lo arrebató en el final.

El segunda línea Gitano, Joaquín Schierano señaló que "fue un partido muy duro, lo plantearon muy bien, nuestro juego de fowards fue fuerte, y el de ellos creo que también. Claramente predominaron las defensas, algunos detalles que se nos pasaron y ellos lograron marcar un par de tries".

"En el segundo tiempo, empezamos bien, reaccionaron y nos metieron dos tries, después lo salimos a buscar, con mucha actitud, y por suerte logramos empatar. Mejoramos la obtención en el line out, pero no pudimos desplegar el juego que queríamos", destacó Huesito.

Síntesis: Santa Fe Rugby 27- CRAI 27

Santa Fe Rugby Club: Martín Roldan, Agustín Bude y Gonzalo Del Pazo; Santiago De Biaggio y Luis Mariano Cabal; Guillermo Botta (h), Francisco De Biaggio y Fabián Frustragli; Santiago Quirelli y Lucas Fertonani; Agustín Foradini, Marcos Erbeta, Tomás Kerz (capitán), Gonzalo Galán y Sebastian Alvarez. Entrenador: Raúl De Biaggio.

Ingresaron: Ramiro Gimenez Melo, Lucas Caputto, José Milesi, Nicolás De Biaggio, Santiago Caputto.

CRAI: Facundo Garibay, Santiago Amsler y Joaquín Lerche; Joaquín Schierano y José Dogliani (capitán); Emanuel Piermarini, Santiago Carreras e Ignacio Giombi; Estanislao Bay y Francisco Alberto; Alejandro Molinas (h), Ramiro Del Sastre (h), Lautaro Montini, Franco Radín y Facundo Beltramino. Entrenadores: Alejandro Capobianco y Federico Fernández.

Ingresaron: José Canuto, Gonzálo Colli, Tomás Grenón, José Gálvez, Joaquín Berón, Santiago Lanteri, Lucas Ordano y Salvador Stoddart.

Primer tiempo: 5´ penal Beltramino, 16´ try Frustagli convertido por Kerz, 20´ penal Beltramino, 36´ penal Kerz.

Parcial: SFRC 10- CRAI 6

Segundo tiempo: 3´try Santiago Amsler convertido por Beltramino, 9´ try Lucas Fertonani convertido por Kerz, 13´ try y conversión de Tomás Kerz, 20´ try José Canuto convertido por Beltramino, 30´ penal Kerz, 40´ try Santiago Lanteri convertido por Beltramino.

Cancha: Santa Fe RC (Sauce Viejo).

Referee: Damián Schneider (Rosario).