Santa Fe RC festejó en Sauce Montrull

Pasó la penúltima fecha del interuniones litoraleño, con saldo negativo para el rugby santafesino. Sucede que solamente logró festejar Santa Fe Rugby Club, ya que CRAI, Univrsitario y CRAR cayeron en sus respectivas presentaciones.

En el Quincho de la ruta 18, ubicado en Sauce Montrull, Santa Fe Rugby consiguió imponerse con absoluta claridad a Tilcara de Paraná por por 55 a 19, en un cotejo controlado por el rosarino Juan Pablo Spirandelli. Por su parte, en el departamento Castellanos, y con el seguimiento del santafesino Emilio Traverso, Old Resian prevaleció ante el CRAR de Rafaela por 34 a 17.

El clásico rosarino quedó para Duendes quien en Fisherton venció a Jockey Club de Rosario por 21 a 16. En el primer tiempo, para el verdinegro hubo un try penal, un penal de Román Miralles y un try de Rodrigo Santiago. En el complemento, para el ganador, hubo dos penales de Román Miralles, mientras que para el anfitrión verdiblanco, un try de Facundo Ferrario, más una conversión y tres penales de Juan Albertengo. En General Lagos, como visitante, Gimnasia y Esgrima de Rosario superó a Provincial por 64 a 17.

En barrio Las Delicias del sur provincial, CRAI fue derrotado ajustadamente por Universitario de Rosario por 31 a 30 con el referato de Maximiliano Tempesta. Los Gitanos alistaron a: José Canuto, Juan Manuel Hernández y Luciano Simino (Joaquín Lerche); Joaquín Schierano y Axel Rumscheidt (José Dogliani); Emanuel Piermarini (Ignacio Giombi), Santiago Carreras (Ignacio Quirelli) y Justo Ordano; Estanislao Bay y Francisco Alberto; Ignacio Poletti, Jorge Augusto Qüesta (Salvador Damiani), Tomás Grenón, Alejandro Molinas (h) y Facundo Beltramino. Los puntos de CRAI llegaron por intermedio de Santiago Carreras, José Dogliani y Francisco Alberto, más tres conversiones y dos penales de Alberto, más un penal de Facundo Beltramino.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Jockey Club R 42 (*), Duendes 40 (*), Gimnasia y Esgrima de Rosario 39 (*), Santa Fe Rugby 37 (*), CRAI 31 (*); Estudiantes 28 (*), Old Resian 26, Universitario de Rosario 22, Tilcara 21, Universitario de Santa Fe 10, Provincial 7 y CRAR de Rafaela 4. (*, están clasificados a la Zona Campeonato). La próxima fecha jugarán: Estudiantes con Tilcara, CRAI con Old Resian, Santa Fe Rugby con Universitario de Rosario, Gimnasia con Universitario de Santa Fe, Duendes con Provincial y Jockey con CRAR de Rafaela.

En Segunda División, en la Tortuguita, el Paraná Rowing derrotó a Alma Juniors de Esperanza por 40 a 19, mientras que en Fisherton, La Salle Jobson le ganó a Caranchos por 20 a 18. En el departamento General López, Los Pampas de Rufino venció a Logaritmo 35 a 17. Las posiciones quedaron de este modo: Paraná Rowing 44, Alma Juniors 28, Caranchos 23, Logaritmo 22, La Salle 21, Los Pampas de Rufino 16.

Síntesis





Tilcara 19- Santa Fe Rugby 55





Tilcara: Gabriel Weimer, Gabriel Marchetta y Roberto Figueroa (capitán); Juan Manuel Hernández y Ezequiel Zandomeni; Federico Comas, Germán Savio y Emiliano Pelletti; Estanislao Pérez y Tomás Sigura; Alejo Gutierrez, Alejandro Levrand, Matías Giupponi, Bruno Dapit y Renzo Manetti. Entrenadores: Santiago Reggiardo y Luciano Furlán.





Luego ingresaron: Valentin Svemmer, Fermín Caminos, Lautaro Passarino, Alejandro Freiberg y Juan Cruz Rausch.





Santa Fe Rugby Club: Francisco Duranda, Agustín Bude y Martín Roldán; Santiago De Biaggio y Luis Mariano Cabal; Tomás Longo, Francisco De Biaggio y Fabián Frustagli (capitán); Santiago Quirelli y Agustín Galíndez; Francisco Diburzi, Marcos Erbetta, Tomás Kerz, Agustín Foradini y Sebastián Álvarez. Entrenador: Raúl De Biaggio.





Luego ingresaron: Victor Tripicchio, Guillermo Botta, Lucas Salvador Caputto, Lucas Borgarello, Alejo Martínez.





Primer tiempo: 1, try de Cabal y goal de Kerz; 2, try de Erbetta; 15, try de Tilcara; 24, try y goal de Kerz; 33, penal de Kerz; 40, try de Foradini y goal de Kerz.





Parcial: Tilcara 5 - SFRC 29





Segundo tiempo: 8, try y goal de Tilcara; 10, try de Quirelli y goal de Kerz; 15, try y goal de Kerz; 23, try de Erbetta; 28, try de Quirelli y goal de Borgarello; 40, try-penal (T).