Santa Fe RC ganó en Sauce Viejo y CRAI cayó en Grandfield

Por la 7ª fecha del Top 9 del Regional del Litoral, Santa Fe RC derrotó a GER 20 a 14 y CRAI fue vencido por Old Resian 27 a 20

La escuadra Tricolor se quedó merecidamente con el triunfo ante Gimnasia, ya que supo aprovechar las oportunidades que dispuso. Arrancó con un try la visita, pero a partir de un buen trabajo de la defensa, Santa Fe Rugby se hizo fuerte, y en la oportunidad que tuvo, fue Bautista Galassi el que marcó un try e igualó 7 a 7 el pleito. La visita cometió muchos penales, lo que fue aprovechado por Lucas Fertonani para marcar con el pie e irse al descanso ganando por 13 a 7. El scrum del conjunto local estuvo un poco flojo pero el line out funcionó de modo positivo.