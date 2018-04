Santa Fe RC juega en Córdoba y CRAI en la autopista

Este fin de semana se disputará la última fecha de la fase clasificatoria en las diferentes competencias nacionales que organiza la Unión Argentina de Rugby, reservada para clubes, y con la presencia de elencos santafesinos. Será en el Nacional de Clubes A y B, al igual que los dos primeros niveles del Torneo del Interior.Con varios equipos clasificados para los cuartos de final y muchos otros buscando seguir adelante, el sábado promete regalar muchas emociones.





En el Torneo del Interior A, por la Zona A, en la autopista , a partir de las 15.30, CRAI será anfitrión de Lince RC de Tucumán, el cual será controlado por el cordobés Juan Manuel López; mientras que en Resistencia, CURNE lo hará con Montevideo Cricket con el arbitraje de Alejandro Agüero. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Lince RC y CURNE 18, CRAI 11 y Montevideo Cricket 0.





Los Gitanos santafesinos conducidos por Alejandro Capobianco y Federico Fernández alineará a: Tomás Ramos, Santiago Amsler y Joaquín Lerche; José Dogliani (capitán) y Joaquín Schierano; Emanuel Piermarini, Ignacio Giombi y Ramiro Dolfo; Alejandro Molinas (h) y Francisco Alberto; Agustín Dolfo, Ignacio Poletti, Matías Peón, Rodrigo Galarza y Facundo Beltramino.





Rugby viernes 1.jpg





En la Zona B, en Corrientes, Taraguy Rugby Club se medirá con Peumayén de Mendoza, con el referato de Tulio Marchetto, mientras que Santa Fe Rugby Club deberá visitar al Jockey Club de Córdoba bajo la supervisión de Claudio Cattivelli. Las posiciones se encuentran de este modo: Jockey Club de Córdoba 22, Peumayén 13, Santa Fe Rugby 10 y Taraguy de Corrientes 3.





La escuadra de Sauce Viejo, que tiene como coaches a Raúl De Biaggio y José Codoni alistará a:Francisco Duranda, Agustín Bude y Gonzalo Del Pazo; Augusto Gutiérrez y Joaquín Alonso; Matías Ruiz, Lucas Caputto y Fabián Frustagli (capitán); Nicolás Gallucio y Agustín Galíndez; Federico Gorla, Tomás Kerz, Agustín Foradini, Ignacio Navarro y Dalmiro Borzone.





También jugarán: Old Resian con San Ignacio (Federico Fioravanti), Universitario de Córdoba con Liceo de Mendoza (Matías Pascual), Sociedad Sportiva BB con Neuquén RC (Gustavo Reartes) y Marista de Mendoza con Huirapuca (Francisco Saavedra).





En el Interior B se medirán: San Martin con Trébol (Fabricio Campos), Roca RC con Uni de Mar del Plata (Sebastián Cardenas), Santiago LT con Aranduroga (Iñaki Barraguirre), Tilcara con Jockey VM (José Covassi), Sixty con Uni de Bahía Blanca (Antonio Mendoza), Teque con Uni de Rosario (Alberto Chirino), Marabunta RC con Banco (Matías Herrera) y Comercial con Uni de Salta (Joaquín Lobato).





Rugby viernes 2.jpg



Más información

En el Nacional de Clubes A, a las 14.30 jugarán Los Tarcos con Cardenal Newman (Álvaro Del Barco); 15.30, CUBA con Hindú (Andrés Sutton), Belgrano Athlétic con San Luis (Claudio Antonio), Natación y Gimnasia con Tala (Damián Schneider), Tucumán RC con Jockey R (Juan Pablo Federico), San Isidro Club con Alumni (Federico Anselmi), La Tablada con Pucará (Álvaro Del Barco), y a las 15.35, Tucumán LT con Duendes de Rosario (Pablo Deluca).





En el Nacional B, se jugarán los siguientes cotejos: Uni T con Uru Curé (Lucas Galán), San Martín con Gimnasia R (Ramiro García Gamero), Sporting MdP con Old Boys (Juan Manuel Alemán), Lomas Athlétic con Palermo Bajo (Emilio Traverso), Jockey de Salta con Los Tordos (Matías Ortiz de Rozas), CASI con Old Christians (Henrique Platais), Córdoba Athlétic con Mar del Plata (Juan Manuel Martíntez) y Regatas BV con Estudiantes de Paraná (Francisco González). En el Torneo del Interior C se desarrollará la final de la competencia, y será entre Cardenales de Tucumán con Mendoza Rugby Club.





Rugby viernes 3.jpg



En el 3 Uniones

Las semifinales será el sábado 14, a las 16. Una en Resistencia donde jugarán los dos equipos representantes de la URNE, Club de Regatas Resistencia y Aguara (invitado) en la isla de Villa Río Negro. Los remeros llegan tras ganar dos partidos de la zona (CUCU y Carancho) y perder uno (con La Salle). Aguara por su parte perdió con CRAR y le gano a Rowing y Logaritmo.





La otra semifinal será en Santa Fe entre Club La Salle y CRAR. Los santafesinos llegan a la instancia definitiva tras ganarle a Regatas y a CUCU y perder con Caranchos; los rosarinos en la fase regular vencieron a Aguara y CUCU y perdieron con CRAR.