Santa Fe RC y CRAI cayeron en sus respectivos compromisos

En un cotejo correspondiente a la 3ª fecha de la Zona Campeonato del Torneo Regional del Litoral 2018, Santa Fe Rugby cayó derrotado ante Duendes Rugby Club por 24 a 18. El cotejo se desarrolló en Sauce Viejo, ante un buen marco de público y con el correcto arbitraje de Fernando De Feo.

El múltiple campeón rosarino se llevó un triunfo muy trabajado, que logró sobre el final del encuentro, en medio de un desarrollo muy duro, intenso y equilibrado. Duendes logró aprovechar las oportunidades que dispuso, sobre todo los errores que cometió el equipo anfitrión, y por eso se quedó con los cuatro puntos.

Santa Fe Rugby jugó un buen partido, en el primer tiempo, en donde fue algo superior no logró marcar las chances que tuvo, obviamente que hay mucho mérito de la defensa visitante, que con uñas y dientes no dejó caer su propio ingoal. Es cierto, que por allí cometió algunas infracciones, y eso fue lo que le permitió al dueño de casa irse al descanso por 6 a 0, a partir de dos penales de Tomás Kerz.

En el complemento, de arranque el verdinegro aprovechó que SFRC entró medio dormido, y con el desgaste de lo hecho en la primera parte, y marcó dos ensayos, lo que le permitió pasar al frente en el marcador, y ponerse 14 a 6. Los dueños de casa no bajaron los brazos, y buscaron recuperarse, aprovecharon los dos hombres de más que tuvieron, por amarrillas a jugadores verdinegros, y por intermedio de Tomás Kerz, una de las figuras de la cancha, pasó al frente 18 a 14.

Nada estaba dicho, Duendes nunca se da por vencido, nunca hay que darlo por muerto, y fue lo que sucedió, ya que en el epíllogo, merced a mucha entrega, logró quedarse con el triunfo, primero con un ensayo y luego, lo refrendó con un penal del apertura Araujo, que dejó el tanteador en 24 a 18. Lo importante para SFRC es que logró borrar la floja imágen que mostró ante GER, y pensando en el campeonato, logró sumar un punto bonus, que siempre son bienvenidos, sobre todo cuando se piensa en las semifinales.





Fue una jornada complicada para los equipos de la región. En la autopista , CRAI no pudo con Jockey Club de Rosario, y fue derrotado por 40 a 31, en un cotejo que fue arbitrado por el rosarino Leonidas Diez. CRAI alistó a: José Canuto (Facundo Garibay), Juan Manuel Hernández (Santiago Amsler) y Joaquín Lerche (Anton Carlen); Santiago Carreras (Axel Rumscheidt) y Joaquín Schierano; Emanuel Piermarini (Juan Cruz Ninín), José Galvez y Manuel Bernstein (Lucas Ordano); Estanislao Bay (capitán) y Salvador Damiani; Alejandro Molinas (h), Jorge Augusto Qüesta, Tomás Grenón, Pablo Brusa (Ignacio Poletti) y Franco Radín (Facundo Qüesta). Entrenadores: Alejandro Capobianco y Federico Fernández.

Jockey Club (R): Gaspar Torres (Francisco Trabucchi), Mariano Pigatto y Franco Manavella (Juan Manuel Fernández); Facundo Saranich y Felipe Tellería (capitán, luego Martín Ferrer); Nicanor Minoldo, Maximo Oliveros y Valentín Gomez Comba (Lucas Bur); Patricio Baronio e Ignacio Dogliani; Gonzalo Prunotto, Dan Isaack, Paolo Mac, Guido Pedregoza y Juan Albertengo (Facundo Saad). Entrenadores: Agustín Pozzo, Bernardo Urdanetta y Juan Castro.

Primer tiempo: 5, try de Minoldo y goal de Albertengo; 7, try de Radín; 14 y 37, penales de Albertengo; 32, try de Minoldo; 40, try de Bay y goal de Molinas.

Segundo tiempo: 5, try de Prunotto y goal de Albertengo; 15, try de Minoldo y goal de Albertengo; 25, try de Bay y goal de Molinas; 28, try de Oliveros; 38, try de Carlen y goal de Molinas; 40, penal de Dogliani; 43, try de Schierano. Amonestados: Lerche y Piermarini (C); Isaack y Pedregosa (JCR).

En el Parque Urquiza, Old Resian doblegó a Estudiantes de Paraná por 29 a 10, mientras que en el parque de la Independencia, Gimnasia y Esgrima fue impiadoso con Universitario de Rosario al ganarle por 70 a 31. Las posicions quedaron del siguiente modo: Duendes 14, Jockey (R) 13, Old Resian y Gimnasia y Esgrima 10, Santa Fe Rugby 6, CRAI 5, Estudiantes 3 y Universitario de Rosario 0. La próxima fecha jugarán: Uni de Rosario con Estudiantes, Old Resian con CRAI, Jockey con Santa Fe RC y Duendes con GER.

En la Zona Reclasificación, Uni de Santa Fe le ganó a Alma Juniors de Esperanza poe 23 a 22, mientras que en Ibarlucea, La Salle Jobson perdió frente a Logaritmo 23 a 19. Por su parte, CRAR de Rafaela superó a Los Pampas de Rufino por 25 a 19, Caranchos a Tilcara 31 a 5 y Rowing a Provincial 19 a 8.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Rowing 14, La Salle y CRAR 10; Logaritmo, Universitario de Santa Fe y Caranchos 9, Provincial y Tilcara 5, Los Pampas y Alma Juniors 0. La próxima fecha jugarán: Uni de Santa Fe con Rowing, Tilcara con Alma Juniors, Los Pampas con Logaritmo, La Salle con Caranchos y Provincial con CRAR.





Síntesis:

Santa Fe Rugby 18- Duendes 24 (1-4)

Santa Fe Rugby Club: Francisco Duranda, Agustín Bude y Gonzalo Del Pazo; Luis Mariano Cabal y Santiago De Biaggio; Tomás Longo, Lucas Caputto y Fabían Frustagli; Santiago Quirelli y Agustín Galíndez; Alejo Martínez, Marcos Erbetta, Tomás Kerz, Agustín Foradini y Sebastián Álvarez. Entrenador: Raúl De Biaggio.

Duendes RC: Felipe Arregui, Exequiel Céspedes y Mauro Genco; Facundo Sacovechi y Federico Ciancio; Jeremías Del Mastro, Nicolás Sánchez y Román Pretz; Patricio Rodriguez Vidal y Santiago Araujo; Juan Manuel Rapuzzi, Santiago Chocobares, Maximiliano Nannini, Joaquín Brogliatti y Román Miralles.Entrenadores: Fernando Bilbao, Nicolás Galatro y Lucas Bouza.

Primer tiempo: 20´ amarilla Sebastián Álvarez, 28´ penal Tomás Kerz, 32´ amarilla Felipe Arregui, 40´ penal Tomás Kerz.

Segundo tiempo: 1´ try Mauro Genco convertido por Santiago Araujo, 7' try y conversión de Santiago Araujo, 12´ amarilla Román Miralles, 14´ amarilla Mauro Genco, 18´ try Tomás Kerz, 32´ try y conversión de Tomás Kerz, 36´ try Mauro Genco convertido por Santiago Araujo, 40´ penal Santiago Araujo.

Cambios en Santa Fe RC: Martín Roldán por Gonzálo Del Pazo y Franco Giandoménico por Francisco Duranda.

Cambios en Duendes: Guido Randisi por Ciancio, Juan Manuel Prieto por Céspedes, Giuliano Buffarini por Maximiliano Nannini, David Luque por Facundo Sacovechi, Pedro Imhoff por Juan Rapuzzi y Alejo Pardini por Román Pretz.