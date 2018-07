Santa Fe RC y CRAI festejaron en el TRL

En el marco de la 9ª fecha de la fase inicial de la Primera División del Torneo Regional del Litoral, Santa Fe Rugby Club consiguió superar a Universitario de Santa Fe por 38 a 19. El cotejo se desarrolló en Sauce Viejo, ante un aceptable marco de público y con el correcto referato del santafesino Emilio Traverso.





La escuadra anfitriona fue un justo y merecido ganador, sobre todo por lo hecho en la segundo tramo del primer tiempo, y la efectividad mostrada en el complemento. SFRC lo ganó bien, ya que durante los 25 minutos iniciales el control de las acciones estuvo del lado visitante. Universitario lo complicó al dueño de casa más de la cuenta, aunque pudo haber sido mayor, solamente pudo conseguir un par de ensayos, ya que el pateador falló la conversión y un penal desde una posición factible.





Los dueños de casa habían demostrado poco y nada, pero comenzaron a enchufarse, el pack adquirió el protagonismo necesario, y por eso no tardaron en llegar un par de ensayos, que fueron try penal, uno bastante cobrado bastante rápido por el árbitro, pero el otro nada que decir, y ya para ese entonces, SFRC se puso arriba 14 a 12. No se conformó con eso, los conducidos por Raúl De Biaggio siguieron yendo para adelante, y se fue al descanso ganando por 21 a 12, tras un ensayo conseguido por el medio scrum Quirelli.





En el segundo tiempo, las acciones comenzaron bastante deslucidas, Santa Fe RC daba la sensación que se había conformado con la diferencia sacada, y Universitario, que había hecho un gran desgaste en la etapa inicial, comenzó a sentir el cansancio. Los locales movieron la pelota, aprovecharon la velocidad de sus backs, y por ello llegaron los tries de Diburzi y Kerz para dejar el tablero 31 a 12.





Universitario nunca bajó los brazos, con mucha actitud, ante un equipo rival que era superior, siguió buscando descontar, pero por momentos erró los caminos, y en la oportunidad que tuvo, con la potencia del pack, fue SFRC el que logró con un try del ingresado Barolín para poner las cosas 38 a 12. Como premio consuelo, después de tanto buscarlo, ayudado por algunas desatenciones en el anifitrión llegó el descuento de la visita que dejó el marcador 38 a 19.





14718 f002 sauce viejo.jpg







Síntesis

Santa Fe Rugby Club: Martín Roldán, Agustín Bude y Franco Giandoménico; Santiago De Biaggio y Fabián Frustagli (capitán); Tomás Longo, Lucas Caputto y Francisco De Biaggio; Santiago Quirelli y Agustín Galíndez; Francisco Diburzi, Tomás Kerz, Dalmiro Borsone, Agustín Foradini y Sebastián Alvarez. Entrenador: Raúl De Biaggio. Luego ingresaron: Santiago Barolín, Santiago Caputto, Victor Tripicchio, Joaquín Alonso, Marcos Erbetta, NIcolás Galuccio, Ignacio Navarro y Valentín Iturraspe.

Universitario de Santa Fe: Juan Manuel Espinosa, Gonzalo Meza y Nicolás Mattei; Marcos Benítez y Gastón Juárez; Aron Pasquet, Tomás Olmedo y Giuliano Buccini; Agustín Bruzzone y Juan Martín; Agustín Dusso, Federico Menegón, Nicolás Rivadeneira, Federico Bruzzone y Germán Millaá. Entrenadores: José María Raiteri y Maximiliano Bustos.Luego ingresaron: Javier Klug, Maximiliano Jabaz, Lautaro Valentinuzzi, Federico Ortíz, Facundo Caporaletti, Yonathan Benitez.

Primer tiempo: 13´ try Aron Pasquet, 18´ amarilla Sebastián Álvarez, 20´ try Federico Menegón convertido por Juan Martín, 26´ try penal (SF), 27´ amarilla Aron Pasquet, 33´try penal (SF), 35´ try Santiago Quirelli convertido por Tomás Kerz.

Segundo tiempo: 19´ try Francisco Diburzi, 23´ try y conversión de Tomás Kerz, 29´ amarilla Joaquín Alonso, 34´ try Santiago Barolín, 39´ amarilla Fabián Frustagli, 42´ try Maximiliano Jabaz convertido por Lautaro Valentinuzzi.





14718 f03 sauce viejo.jpg







Más información

En la autopista , CRAI fue impiadoso al derrotar a Tilcara de Paraná por 62 a 27, con el arbitraje del entrerriano Ulises Ruiz. El primer tiempo favoreció a los Gitanos por 21 a 20, producto de un try de José Canuto, uno de Antón Carlen, uno de Justo Ordano, más tres conversiones de Francisco Alberto. En el complemento, hubo tres tries de Estanislao Bay, uno de Alejandro Molinas, uno de Antón Carlen, un penal y dos conversiones de Francisco Alberto más un penal y dos conversiones de Facundo Beltramino.





En el sur provincial, Old Resian le ganó a Uni de Rosario 13 a 9, Gimnasia y Esgrima a Jockey Club 27 a 26 y Duendes al CRAR de Rafaela por 63 a 5, mientras que en el parque Urquiza, Estudintes doblegó a Provincial 49 a 19. Las posiciones quedaron así: Jockey Club 41, Duendes 36, Gimnasia 34, Santa Fe Rugby 32, CRAI 30, Estudiantes 23, Tilcara y Old Resian 21, Uni de Rosario 18, Uni de Santa Fe 10, Provincial 7 y CRAR 4. La próxima fecha se medirán: CRAR con Old Resian, Jockey con Duendes, Provincial con GER, Uni SF con CAE, Uni de Rosario con CRAI y Tilcara con Santa Fe Rugby.