Santa Fe RC y CRAI ganaron con contundencia

En el marco de la tercera fecha del Torneo del Interior B que organiza la UAR, Santa Fe Rugby Club consiguió el segundo triunfo consecutivo al vencer a Jabalíes Rugby Club de El Bolsón por un contundente 59 a 7. El cotejo fue controlado por el marplatense Ignacio Boccardo, ante un buen marco de público y en Sauce Viejo.

La primera etapa fue favorable a los locales que se fueron al descanso ganando 26 a 0. Las acciones fueron dinámicas, Santa Fe tuvo un muy buen nivel, ya que fue eficiente en defensa y tuvo contundencia en el ingoal contrario al punto de marcar tres ensayos. La visita se bancó el ritmo que le imprimió Santa Fe Rc, pero algunas falencias no pudieron ser cortadas y por eso se fue derrotado al cabo de los primeros cuarenta minutos.

En el complemento, los anfitriones bajaron el nivel de juego, anduvieron al límite en el control de la pelota, a lo que hay que sumarle algo de desconcentración. Ese combo permitió, más allá de un try penal, permitir que los patagónicos acorten con un try la diferencia en el marcador. Pero los Tricolores se enchufaron nuevamente, mostraron una clara superioridad con los fowards, y lograron varios tries más que les permitió quedarse con una abultada victoria.

Rugby santa fe jabalies 1.jpg UNO Santa Fe

Más detalles

En la autopista, CRAI también consiguió un triunfo impiadoso ante Montevideo Criket por 53 a 15 con el arbitraje del chaqueño Diego Colussi. En el primer tiempo, los Gitanos lograron tries de Molinas, Canuto, Guastavino y Schierano, más un penal y tres conversiones de Francisco Alberto, y un try penal. En el complemento, hubo tries de Gálvez, Ordano y Piermarini, más una conversión de Francisco Alberto.

Las posiciones de la Zona A, quedaron así, Old Christians de Uruguay 12, Santa Fe RC 11, Liceo RC 6 y Jabalíes de El Bolsón 0. Por su parte, en la Zona C, quedaron del siguiente modo: La Tablada de Córdoba 15, CRAI 11, Huirapuca de Tucumán 7, Montevideo Cricket 0.

En la próxima fecha jugarán Liceo de Mendoza con Old Christians, y en la provincia de Río Negro, Jabalíes de El Bolsón lo hará con Santa Fe Rugby. Por su parte, CRAI viajará a Uruguay para medirse con Montevideo Criket, y en Concepción, Huirapuca de Tucumán se cruzará con La Tablada de Córdoba.

Síntesis:

Santa Fe Rugby 59- Jabalíes RC 7

Santa Fe Rugby:Franco Giandoménico, Agustín Bude y Martín Roldán; Santiago De Biaggio y Guillermo Botta (h); Tomás Longo, Francisco De Biaggio y Fabián Frustragli; Francisco López e Ian Sbiza; Agustín Foradini, Marcos Erbetta, Tomás Kerz (capitán), Alejo Martínez y Sebastián Alvarez. Entrenador: Raúl De Biaggio.

Cambios: Lucas Fertonani x Marcos Erbetta, Nicolás De Biaggio x López, Augusto Gorla x Francisco De Biaggio, Lucas Caputto x Tomás Longo, Franco Tosello x Guillermo Botta, Bautista Vigoritta x Giandoménico, Tomás Fertonani x Bude y Gonzálo Del Pazo x Roldán.

Jabalíes RC: Leonel Calfuquir, Camilo Matschke y Gabriel Mella; Joaquín Soto y Karim Yoel Molina; Gustavo El Khazen, Maximiliano Astiasarán y Gino Capano; Adrián Straitas y Guillermo José Fenner; Santiago Panomarenko, Juan Miguel Lucas, Michay González Guerrico, Maximiliano Omad y Mauricio Ichazo. Entrenador: Federico Luceni.

Cambios: Matías Arias x Omad, Nehuén García x Panomarenko, Pablo Fenner x Astiasarán, José Gallardón x Karim Yoel Molina, Joan López x Matschke, Matías Castro x Gino Capano, Matías Massardi por Calfuquir.

Primer tiempo: 2´ penal Tomás Kerz, 7´ penal Tomás Kerz, 22´ try Francisco López, 30´ try Guillermo Botta convertido por Kerz, 34´ penal Kerz, 40´ try Marcos Erbetta.

Parcial: Santa Fe RC 26- Jabalíes RC 0.

Segundo tiempo: 20´ try penal (SF), 22´ try Pablo Fenner convertido por Mauricio Ichazo, 26´ try Agustín Foradini convertido por Kerz, 31´ try Tomás Kerz, 37´ try Agustín Foradini convertido por Kerz, y 40´ try penal (SF).