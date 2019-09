Santa Fe RC y CRAI ganaron sus compromisos

En el marco de la quinta fecha del Torneo del Interior B que organiza la UAR, Santa Fe Rugby Club se impuso a Liceo Rugby Club de Mendoza por 37 a 10. El partido se disputó en Sauce Viejo, ante aceptable marco de público y con el arbitraje del misionero Mauricio Escalante.

En el otro cotejo del grupo, Old Christians de Uruguay superó a Jabalíes de El Bolsón por 54 a 22.Fue un primer tiempo muy duro, muy parejo, con muchas imperfecciones e infracciones por parte de ambos. En el arranque fue Liceo un poco el que se adueñó del dominio territorial y de la pelota, pero SFRC se defendió bien, aunque por momentos con infracciones que fue aprovechado por Correa Llano para abrir el marcador.

Los dueños de casa no habían casi pisado el campo mendocino, y en la primera que tuvo llegó al try por intermedio de Santiago De Biaggio. Más allá de eso hubo algunas inconductas de la visita aunque los dueños de casa no lo supieron aprovechar por errores en la toma de decisiones.

El complemento venia igual, pero Santa Fe RC le encontró la vuelta, apeló a su pack de fowards para conseguir pelotas de calidad a sus backs, los cuales en varias ocasiones visitaron el ingoal contrario. A eso hay que sumarle que a partir de un penal jugado rápido por Nico De Biaggio, más una serie de fases terminó con un try de Del Pazo.

De apoco los tricolores se fueron adueñando de las acciones, del protagonismo, y aprovecharon para seguir sumando ensayos, los cuales le vinieron muy bien, para de ese modo lograr el punto bonus ante un rival muy duro.

Santa fe rugby liceo1.jpg UNO Santa Fe

Más información

A la vera de la autopista, CRAI derrotó a Huirapuca de Tucumán por 35 a 31 en un cotejo controlado por el rosarino Juan Pablo Spirandelli. Para los conducidos por Alejandro Capobianco y Federico Fernández, en el primer tiempo huo un try de Garibay y una conversión de Alejandro Molinas. En el complemento, dos tries de Santiago Amsler, José Gálvez, más un try, cuatro conversiones de Alejandro Molinas.

CRAI alistó a: Facundo Garibay, Santiago Amsler y Joaquìn Lerche; Josè Dogliani (capitàn) y Joaquìn Schierano; Emanuel Piermarini, Josè Gàlvez y Gonzalo Colli; Alejandro Molinas (h) y Ramiro Del Sastre (h); Valentìn Colli, Matìas Peòn, Lucas Ordano, Lautaro Montini y Tomás Grenón. Luego ingresaron: Ignacio Maciel, Joaquín Berón, José Canuto, Bautista Grenón, Ignaci Giombi, Ignacio Guastavino y Franco Radín.

En el Bosque, La Tablada de Córdoba fue impiadoso al vencer a Montevideo Cricket 113 a 3.En la Zona 1, las posiciones quedaron de este modo: Santa Fe Rugby 21, Old Christians 18, Liceo de Mendoza 12 y Jabalíes RC 0.Por su parte, en la Zona 3, La Tablada suma 25, CRAI 19, Huirapuce 7, y Montevideo Cricket 0.En la próxima fecha, Santa Fe Rugby recibirá en Sauce Viejo a Old Christians de Uruguay, mientras que CRAI lo hará con La Tablada en la autopista.

Síntesis:

Santa Fe RC 37-Liceo RC 10

Santa Fe Rugby: Martín Roldan, Agustín Bude y Gonzalo Del Pazo; Franco Tossello y Santiago De Biaggio; Tomás Longo, Guillermo Botta (h) y Fabián Frustagli; Nicolás De Biaggio y Lucas Fertonani; Agustín Foradini, Marcos Erbetta, Tomás Kerz (capitàn), Ian Sbisa y Sebastián Alvarez. Entrenador: Raúl De Biaggio.

Cambios en SFRC: Alejo Martínez x Foradini, Julián Clérico x Nicolás De Biaggio, Gonzálo Galán x Lucas Fertonani, Mateo Parreño x Guillermo Botta, Lucas Caputto x Tomás Longo, Franco Giandoménico x Roldán, Bautista Vigorita x Del Pazo y Tomás Fertonani x Bude.

Liceo RC: Guillermo Moyano, Juan Pablo Martín y Mariano Manresa; Leandro Alberto y Martín Vila; Gastón legaspe, Federico Benítez y Álvaro Oyonarte; Omar Balmaceda y Agustín De María; Federico Giménez, Jeremías Palero Castro, Tomás Videla Raganao, Estanislao Correa Llano y Juan Linares Correa. Entrenador: Octavio Aguilera.

Cambios en Liceo: Manuel Corvalán x Moyano, Nicolás Dris x Manresa, Esteban Cardozo x Federico Benítez, Conrado Ortiz Baeza x Federico Gimenez, Javier Lucero Scalzi x Tomás Videla.

Primer tiempo: 15´ penal Estanislao Correa Llano, 22´ try Santiago De Biaggio.

Segundo tiempo: 12´ penal Tomás Kerz, 16´ try Del Pazo convertido por Kerz, 22´ try Gonzálo Galán, 26´ penal Tomás Kerz, 31´ try y conversión de Tomás Videla, 33´ try Agustín Foradini convertido por Kerz, 38´ try Ian Sbiza convertido por Kerz.

Amarillas: Ian Sbisa y Martín Roldán (SFRC), Martín Vila y Jeremías Palero Castro (L).