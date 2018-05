Santa Fe recibe los Argentinos de Ascenso

Entre el jueves 31 de mayo y el domingo 3 de junio, Santa Fe albergará tres certámenes nacionales: serán los campeonatos argentinos de selecciones ascenso Sub 18 de damas. Participarán un total de 22 equipos que competirán en tres sedes: El Quillá, ASH y Santa Fe RC.





Mientras que Córdoba albergará el torneo argentino de selecciones Sub 18 zona campeonato, en damas y caballeros, Santa Fe se vestirá de fiesta con la llegada de los Campeonatos Argentinos de Ascenso Sub 18 A, B y C de damas. El Quillá (Cancha 1), ASH (Cancha 2) y Santa Fe RC (Cancha 3) serán los escenarios y habrá dos ascensos y dos descensos en juego en cada certamen.





Del Ascenso "A" participarán ocho equipos divididos en dos zonas. El grupo A estará conformado por Tandil, Litoral, Santa Fe y Chaco , en tanto que del B participarán Salta, Bahía Blanca, San Luis y Asociación del Valle de Chubut.





La categoría "B" también estará conformada por ocho equipos y dos zonas. El grupo A estará compuesto por Asociación Cuenca del Salado, Federación Neuquina, Entre Ríos y Asoc. de H. de C y P. Comarca Viedma Patagones. Del grupo B participarán Santiago del Estero, Río Negro, Asociación del Oeste de Bs. As. AHO y Federación del Oeste de Hockey sobre césped.





Por último, el ascenso "C" tendrá una zona única de la que participarán seis seleccionados, compitiendo bajo el sistema de round robin. Allí dirán presente Asociación Austral, Asociación Noroeste, Asociación H. del Centro Pcia. Buenos Aires , Federación Misionera, Asociación Santa Cruz Norte y Asociación Correntina.









Jueves 31 de Mayo:

Zona Ascenso A:

Tandil vs. Santa Fe

Litoral vs. Chaco

Bahía Blanca vs. Chubut

Tandil vs. Litoral

Santa Fe vs. Chaco





Zona Ascenso B:

Cuenca del Salado vs. Entre Ríos

Neuquén vs. Comarca Viedma Patagones

Río Negro vs. Federación del Oeste

Santiago del Estero vs. Oeste Buenos Aires

Cunca del Salado vs. Neuquén

Entre Ríos vs. Comarca Viedma Patagones





Zona Ascenso C:

Centro de Buenos Aires vs. Misiones

Austral vs. Corrientes

Noroeste vs. Santa Cruz Norte