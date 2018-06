Santa Fe Rugby festejó en el Parque Urquiza

En el marco de la cuarta fecha del sector principal del Torneo Regional del Litoral, Santa Fe Rugby consiguio imponerse en condicion de visitante a Estudiantes de Paraná por 33 a 20. El cotejo se desarrolló en las instalaciones que la entidad albinegra posee en el parque Urquiza, ante un buen marco de público y con el correcto arbitraje del santafesino Emilio Traverso.





El comienzo fue bastante parejo, muy cortado y con los dos equipos estudiándose entre si. Era un partido clave y nadie quería cometer errores. Fue el CAE el que intento llegar al ingoal rival pero se topo con un buen trabajo de la defensa visitante. En la siguiente acción fue el conjunto de Sauce Viejo el que marco un ensayo y la apertura del marcador.









El conjunto dueño de casa tuvo un par de situaciones pero la defensa santafesina fue eficiente, a pesar de contar con un jugador menos por un sin Bin al full back Álvarez. En la segunda oportunidad que dispuso SFRC facturo y amplio las diferencias en el marcador. Pisando los 30 minutos, en un periodo deslucido fue el diez entrerriano el que aprovechó los espacios y llegó al ingoal santafesino.





En la tercera pelota perdida por los locales en plena situación de ataque llego un try penal para los de Sauce Viejo. En la siguiente acción CAE atacando perdió la pelota y llego el cuarto ensayo de los santafesinos que puso las cosas 28 a 8.





Rugby SFRC 1.jpg UNO Entre Ríos





En el complemento arranco mejor el CAE, se posiciono en campo rival, la visita cometió muchos penales, fallo en defensa y vino el try de González Leites que dejó el marcador 28 a 15. Luego se recompuso y volvió a sumar un ensayo, de uno de los mejores que tuvo el Tricolor que fue Francisco De Biaggio. En el tramo final del cotejo, la cosa se puso muy picante, Santa Fe Rugby defendió con uñas y dientes, y se volvió de la vecina capital provincial con un triunfo más que cotizado.





Más información

En los demás cotejos del certamen, en Grantfield, CRAI cayó frente a Gimnasia y Esgrima de Rosario por 57 a 33, mientras que Universitario de Santa Fe le ganó al CRAR en Rafaela por 24 a 3. En Fisherton, Jockey Club de Rosario superó a Uni de Rosario 32 a 20, en tanto, en las Delicias, Duendes hizo lo propio con Old Resian 29 a 21. En la sede central de la avenida 27 de Febrero, Tilcara le ganó como visitante a Provincial de Rosario por 29 a 10.





Las posiciones quedaron del siguiente modo: Jockey y Duendes 20, Gimnasia y Esgrima 19, Santa Fe Rugby 15, CRAI 11, Estudiantes 8, Old Resian 7, Tilcara 6, Universitario de Santa Fe y Provincial 5, CRAR 4 y Universitario de Rosario 2. La próxima fecha jugarán: Tilcara con Universitario de Santa Fe, Estudiantes con CRAR, Santa Fe Rugby con Gimnasia, CRAI con Duendes, Old Resian con Jockey y Uni de Rosario con Provincial.





Rugby SFRC 2.jpg UNO Entre Ríos



En Segunda División, Rowing superó a Alma Juniors de Esperanza por 36 a 22, mientras que en Cabaña Leiva, La Salle Jobson doblegó a Los Caranchos por 12 a 10. En Ibarlucea, Logaritmo RC venció a Los Pampas de Rufino por 23 a 15.





Las posiciones quedaron así: Rowing 20, Alma Juniors 16, Logaritmo 15, Caranchos 12, La Salle 10, Los Pampas 5. La próxima fecha tendrá estos cotejos: Los Pampas con Rowing, Alma Juniors con Caranchos y La Salle Jobson con Logaritmo.









Sintesis

Estudiantes:David Londero, Juan Méndez, L. Pérez Centurión; Facundo Ferrer, Tomás Federik (Bustos); Nicolás Saín, Ismael Herman (Cardozo), Ignacio Fariña (Uranga); Tomás Maiztegui, Francisco Lescano; Cristian Miraglio (González), Juan Cubasso, Juan Gallino, Fidel González Leites, Fermín González Leites. Entrenador: Hector Salva.





Santa Fe Rugby: Francisco Duranda (Barolín), Agustín Bude (S. Caputto), Gonzalo Del Pazo; Santiago De Biaggio, Luis Cabal (Frustagli); Tomás Longo, Lucas Caputto, Francisco De Biaggio; Santiago Quirelli, Agustín Galíndez (Borgarello); Francisco Diburzi, Tomás Kerz, Valentín Fernández, Ignacio Navarro, Sebastián Álvarez. Entrenador: Raul De Biaggio.





Primer tiempo: 10' try de Diburzi convertido por Kerz, 18' try de Caputto convertido por Kerz, 38' try penal, 42' try de Quirelli (SFRC), 30' try de Lescano, 40' penal de Fermín G. Leites (E). Parcial: 8-28. Segundo tiempo: 11' try y conversión de Fermín G. Leites, 27' try de Fidel G. Leites (E); 16' try de F. De Biaggio (SFRC). Final: 20-33.





Amonestados: Álvarez y Del Pazo (SFRC); González, Pérez Centurión y Lescano (E). Expulsado: 79' Álvarez (SFRC). Árbitro: Emilio Traverso (USR). Expulsado: 79' Álvarez (SFRC).