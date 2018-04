Santa Fe Rugby festejó en Esperanza

En la ciudad cabecera del departamento Las Colonias, Santa Fe Rugby Club se coronó campeón del Torneo Apertura que organiza la Unión Santafesina de Rugby, al vencer en condición de visitante a Alma Juniors de Esperanza por 29 a 7. El cotejo se desarrolló ante un muy buen marco de público, en una jornada de mucho calor y con el correcto arbitraje del santafesino Fabián Prats.





Santa Fe RC fue un justo y merecido ganador, porque si bien tuvo algunos pasajes en el cual cometió algunas impericias, en líneas generales fue superior al conjunto dirigido por Caco Romano. Los anfitriones jugaron un buen partido, están en un proceso de franco crecimiento, y este tipo de partidos les sirve para llegar bien afilados al debut en la Segunda División del interuniones litoraleño.





En el primer tiempo se vió lo mejor de los santafesinos, con movimientos interesantes, un buen trabajo del pack de fowards, y una importante capacidad para aprovechar las oportunidades que dispuso en el ingoal contrario. En el scrum los tricolores fueron superiores, aunque en las formaciones espontáneas por ahí se pasó de revoluciones.





En el segundo tiempo, SFRC bajó la intesidad, ambos elencos sintieron el desgaste, y las acciones se tornaron un poco deslucidas. La visita lo supo controlar, a partir de un buen trabajo defensivo, y no más que eso, porque las acciones ofensivas brillaron por su ausencia. Claro que con la excepción del try conseguido por los dueños de casa que le permitió descontar en el marcador.





En el caso de Santa Fe Rugby Club, hay que destacar que ante las ausencias por lesionados, jugó como medio apertura el histórico Gonzálo Moleón, como siempre, el Colo brindó toda su experiencia y capacidad a un equipo que se prepara para jugar el próximo sábado frente a Old Resian en el arranque del interuniones litoraleño.





El tercer puesto del certamen quedó en poder de La Salle Jobson al derrotar a Universitario de Santa Fe por 64 a 22, como visitante en el barrio Las Delicias, y bajo el arbitraje de Emilio Traverso. Por su parte, en su reducto ubicado a la vera de la autopista , CRAI se quedó con el quinto lugar al vencer a Querandí RC por 66 a 19, en un encuentro que tuvo como árbitro a Jorge González.





210418 f2 esperanza.JPG







Sensaciones en el Polideportivo

Luego del triunfo conseguido en la ciudad de Esperanza, el inside Tomás Kerz, le dijo a UNO Santa Fe que "como esperamos y sabíamos, fue un partido muy duro, uno siempre viene a buscar tener un buen nivel, más que la semana que viene nosotros debutamos en el Regional. Pero sí, Alma fue un gran rival, pero supimos construir el triunfo, a pesar que hay alguna cosas que debemos pulir".





El experimentado back de la entidad de Sauce Viejo, expresó que "tenemos el tema que siempre nos adaptamos al rival, ya que si nos medimos con equipos de los dificiles, hacemos partidos buenos, y en cambio, si nos enfrentamos a un rival que está en un escalón más abajo, terminamos teniendo problemas. Pero hoy golpeamos, los sometimos en algunas situaciones del juego, y pudimos ganarlo, que es lo que vinimos a buscar".





A su turno, Ivo Trod, uno de los referentes de Alma Juniors, señaló que "la sensación es que dimos todo, por ahí no supimos resolver algunas situaciones del juego, que creo que es por falta de madurez. En el caso del pack son chicos jóvenes, que con el correr del jugar, cuando nos enfrentemos a un rival que nos iguala en la batalla de fowards, que por lo general logramos a nuestro favor, debemos saber controlarlo".





El medio scrum del conjunto esperancino, consignó que "para el Regional sabemos que nuestro objetivo es mantener la categoría, así que estamos trabajando bien, progresivamente tenemos que ir mejorando, saber que no debemos pasarnos de vuelta, porque hay que llegar bien a mitad de año. Tenemos más que claro que jugamos a quedarnos en el ascenso".





210418 f3 esperanza.JPG







Síntesis:

Alma Juniors de Esperanza: Santiago Brega, Francisco Iser y Edgardo Rodríguez; Facundo Álvarez y Alex Rista; Sebastián Massi, Renzo Borgogno y Gonzálo Álvarez; Ivo Trod y Federico Vionnet; Luis Taris, Gonzálo Lencina, Eduardo Silvi, Maro Della Savia y Juan Gabriel Cazzullo. Entrenador: Marcos Romano.

Lueo ingresaron: Alfredo Zufiaurre, Juan Ignacio Sandaza, Lisandro Ponce, José Lucena, Alejandro Encina, Juan Perusini y Germán Schile.

Santa Fe Rugby: Franco Giandoménico, Gustavo Stiefel y Martín Roldán; Joaquín Alonso y Francisco De Biaggio; Matías Ruiz, Lucas Salvador Caputto y Fabián Frustagli; Nicolás Galluccio y Gonzálo Moleón; Agustín Foradini, Tomás Kerz, Valentín Fernández, Alejo Martínez y Sebastián Álvarez. Entrenador: José Codoni.

Luego ingresaron: Francisco Duranda, Gonzálo Del Pazo, Iña Alzugaray, Iván Castro, Santiago Quirelli, Federico Gorla y Martín Antonione.

Primer tiempo: 3´ try Agustín Foradini convertido por Tomás Kerz, 17´ amarilla Federico Vionnet, 19´ try Fabián Frustagli, 23´ try Alejo Martínez convertido por Tomás Kerz, 25´ amarilla Giandoménico, 37´ try Galuccio convertido por Tomás Kerz.

Segundo tiempo: 21´ try Alex Rista convertido por Eduardo Silvi, 42´ penal Valentín Fernández