Santa Fe Rugby festejó en Sauce Viejo

En el marco de la segunda fecha de la Primera División del Torneo Regional del Litoral , Santa Fe Rugby Club se quedó con el clásico del rugby local al imponerse a CRAI por 29 a 25. El cotejo se desarrolló en la cancha número dos ubicada en Sauce Viejo, ante un muy buen marco de público, y con el arbitraje del rosarino Agustín Monje.





En primer lugar hay que señalar que los anfitriones fueron merecidos y justificados ganadores, sobre todo por lo hecho en el tramo final del partido, que fue en el pasaje que logró marcar diferencias. Las acciones del partido fueron muy pareja, intensas y equilibradas, con la lógica emoción de tratarse de un clásico.





En líneas generales el partido no fue bueno. Tuvo la emotividad lógica de tratarse de un partido muy importante, entre dos rivales que no dejaron nada en la cancha, por tratarse nada menos que del derby santafesino en el contexto del interuniones litoraleño. La cancha muy pesada, el poco control de pelota y las infracciones fueron una constante a lo largo de los ochenta minutos de juego.





12518 f2 clasico.jpg







Recién cuando iban veinte minutos de la primera etapa, llegó la apertura del marcador por intermedio de Tomás Kerz, ya que hasta allí las defensas fueron grandes protagonistas, y nadie tenía llegadas claras al ingoal contrario. La respuesta de la visita fue con un penal que marcó Beltramino y que puso la cosa 3 a 3. Pero la respuesta no se hizo esperar, un penal jugado rápido por el Rata Quirelli puso en ventaja a SFRC por 8 a 3.





CRAI que había tenido pocas posibilidades de llegar al try, pero en el tramo final del primer tiempo lo pudo dar vuelta e irse al descanso ganando por 17 a 8. Primero fue un buen movimiento que supo capitalizar el Chivo Dolfo, y ya en tiempo cumplido, tuvo otra chance, otro penal jugado a la vieja receta del line y el maul, que supo definir con aptitud el segunda línea Carreras.





En el complemento, los Gitanos arrancaron con todo, ya que apenas corría un minuto, y el experimentado Jorge Qüesta vió el espacio y consiguió un try que le permitió a CRAI dejar la cosa 22 a 8. A partir de allí fue Santa Fe Rugby que mejoró, de a poco se fue adueñando de las acciones, con mucha indisciplina la visita intentó contener algunas acciones ofensivas pero no fue suficiente, ya que los dueños de casa encontraron los espacios para lograr marcar en tres oportunidades en el ingoal contrario.





12518 f3 clasico.jpg







Inmediatamente al ensayo de la visita, la respuesta fue uno del apertura Galíndez, que vió el momento oportuno para cortar y dejar la cosa 22 a 15. Luego, la cosa siguió siendo favorable a los anfitriones, que tuvieron tres opciones claras de marcar, pero no había caso. Hasta que pisando los veinte minutos fue el ingresado Santiago Caputto el que marcó un try y dejo el score 25 a 22.





Santa Fe Rugby sabía que estaba en un buen momento, y si bien fue claramente superior en el scrum y en las formaciones espontáneas, el árbitro le perdonó en varias oportunidades la vida a CRAI al no cobrarle try penal, por eso fue más que meritorio el ensyao logrado por el jóven Valentín Fernández, cuando no quedaba casi nada de tiempo. Fue triunfo de los dueños de casa, que le sirve para avanzar en su objetivo de clasificar a la siguiente instancia, aunque estuvo para cualquier de los dos, con la diferencia que en la parte final, SFRC hizo mejor las cosas y se quedó con la victoria.





12518 f4 clasico.jpg











El testimonio tricolor

El tercera línea Tomás Longo le dijo a Ovación que "Estamos muy contentos porque ganamos un partido muy importante como es un clásico. Fue durísimo, muy luchado, muy parejo, como nos lo esperábamos, de ochenta minutos".





Agregó que "Se definió en el final, creo que en el segundo tiempo hicimos los méritos como para ganarlo. Nos dimos cuenta los errores que estabamos cometiendo en el primer tiempo, nos empezamos a desordenar, a jugar muy sólos y ellos tienen una defensa muy fuerte".





El experimentado y referente jugador de SFRC opinó que "En el otro tiempo, hicimos lo que entrenamos, empezamos a pasar la pelota mejor, con la estructura que trabajamos, y fue lo que nos dió un buen resultado".





Finalmente, comentó que "El ganar el clásico es importante, es un envión anímico bueno, eso está claro, pero no dejan de ser cuatro puntos, pero nuestro objetivo sigue siendo clasificar, porque no sirve de nada haber ganado hoy y no clasificar".





12518 f5 clasico.jpg











Síntesis

Santa Fe Rugby Club: Franco Giandoménico, Agustín Bude y Gonzalo Del Pazo; Fabián Frustagli y Luis Mariano Cabal; Tomás Longo, Lucas Caputto y Francisco De Biaggio; Santiago Quirelli (capitán) y Agustín Galíndez; Francisco Diburzi, Tomás Kerz, Dalmiro Borzone, Ignacio Navarro y Sebastián Alvarez. Entrenadores: Raúl De Biaggio y José Codoni. Luego ingresaron: Nicolás Galluccio, Valentín Fernández, Lucas Borgarello, Santiago Caputto y Martín Roldán.

CRAI: Tomás Ramos, Santiago Amsler y Joaquín Lerche; Joaquín Schierano y Santiago Carreras; Emanuel Piermarini, Ramiro Dolfo y Justo Ordano (capitán); Alejandro Molinas (h) y Francisco Alberto; Rodrigo Galarza, Jorge Augusto Qüesta, Matías Peón, Tomás Grenón y Facundo Beltramino. Entrenadores: Alejandro Capobianco y Federico Fernández.Luego ingresaron: José Manuel Canuto, Luciano Simino, Anton Carlen, Axel Rumscheidt, Ignacio Giombi, Lucas Ordano e Ignacio Gustavino.

Primer tiempo: 14´ amarilla Tomás Grenón, 20´ penal Tomás Kerz, 28´ amarilla Francisco De Biaggio, 29´ penal Facundo Beltramino, 31´ amarilla Joaquín Lerche, 32´ try Santiago Quirelli, 39´ try Ramiro Dolfo convertido por Beltramino, 40´ amarilla Luis Mariano Cabal, 42´ try Santiago Carreras convertido por Beltramino.

Parcial: SFRC 8- CRAI 17

Segundo tiempo: 1´ try Jorge Qüesta (h), 4´ try Agustín Galíndez convertido por Tomás Kerz, 14´ penal Beltramino, 15´ amarilla Dalmiro Borzone, 19´ try Santiago Caputto convertido por Tomás Kerz, 20´ amarilla José Manuel Canuto, 37´ try Valentín Fernández convertido por Tomás Kerz.