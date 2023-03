Santa Fe Rugby fue una aplanadora y se quedó con el Clásico

En el primer tiempo Santa Fe Rugby fue muy superior, en un partido que no brilló pero que tampoco puede catalogarse de deslucido ya que tuvo la pimienta de un clásico. La escuadra visitante se mostró un equipo más armado, con mayor rodaje y que supo aprovechar las oportunidades que dispuso. A eso hay que agregarle que tuvo el dominio territorial y de posesión de la pelota, que sumado a sus buenas acciones y los penales del local, le permitió irse al descanso ganando por 23 a 3. CRAI no pudo contra un rival que fue superior y se debió conformar con un penal concretado en el cierre de la etapa inicial.

rugby crai santa fe rugby en la autopista 2.jpg CRAI no encontró nunca el rumbo y se vio claramente derrotado por un Santa Fe Rugby que jugó muy bien.

En el complemento, los Gitanos estaban obligados a salir a buscar el partido, pero los de Sauce Viejo no bajaron su intensidad, y salvo por el try de Fauda, luego hubo una catarata de ensayos de la visita, algunos de ellos por regalos del propio CRAI. Santa Fe Rugby no le dio respiro al dueño de casa, siguió facturando y a los locales se les hizo imposible, estaban claramente vencidos en el marcador y desorientados en el juego. El Clásico le permitió a los de Sauce Viejo comenzar con un triunfo el interuniones litoraleño. Si bien hubo muy buenas actuaciones, sin dudas se destacó Lucas Fertonani, autor de 29 de los 49 puntos conseguidos en territorio Gitano.

En barrio Las Delicias del sur provincial, el campeón defensor, Gimnasia y Esgrima de Rosario, le ganó a Universitario de Rosario por 19 a 13. Por su parte, en Grantfield, Old Resian superó a Duendes por un ajustado 36 a 34. En el cruce entre equipos de la misma ciudad, Estudiantes venció al Paraná Rowing Club por 37 a 10 en la Tortuguita.

rugby crai santa fe rugby en la autopista 3.JPG Todo el pack de fowards de la escuadra de Sauce Viejo fue responsable en la goleada en la autopista.

En la próxima fecha, Santa Fe Rugby recibirá a Old Resian en Sauce Viejo, y CRAI visitará a Estudiantes de Paraná en el Parque Urquiza. Además, Gimnasia y Esgrima recibirá al Paraná Rowing Club, y Duendes afrontará el clásico con Jockey Club de Rosario en barrio Las Delicias del sur provincial.

Un comienzo altamente positivo

"La verdad que las sensaciones son las mejores, imaginate que es el primer partido del año, con pocos amistosos encima, y tratando de ver que pasaba más allá que sabíamos que veníamos con un muy buen laburo y un gran plantel. Es más que bueno comenzar ganando y encima el clásico", le dijo Gustavo Stieffel a UNO Santa Fe.

El coach de Santa Fe Rugby indicó que "comenzar el torneo con el clásico, que siempre es un partido diferente, entonces uno tenía un poco la ansiedad de lo que podía pasar, y la verdad que los jugadores hicieron la mayoría de las cosas como les pedimos muy bien. No los paró ni el calor, entonces nos vamos más que satisfechos".

rugby crai santa fe rugby en la autopista 4.JPG El tercera línea y subcapitán, Matías Gaggiamo, fue el autor de dos ensayos en el triunfo ante los Gitanos.

El ex primera línea de la escuadra Tricoltor señaló que "lo mejor fue el equipo, hubo jugadores con niveles muy altos, todos estuvieron muy bien, creo que estuvimos un poco más armados, y tuvimos varios puntos fuertes. Pero sinceramente creo que es para destacar todo lo que se hizo de manera grupal. El equipo estuvo muy bien, y es difícil resaltar algo cuando el laburo fue bueno y no tuvo fisuras".

Síntesis:

CRAI 10- Santa Fe Rugby Club 49

CRAI: Francisco Forgioni, Facundo Garibay, José Canuto; Augusto Otero, Mariano Torres; Santiago Carreras, Juan Ignacio Sánchez, Tomás Schinner; Nicolás Raffa y Ramiro Del Sastre; Agustín Giménez, Juan Cruz Fleitas, Lautaro Montini, Mateo Fauda y Juan Cruz Gonzalez Viezcas. Entrenador: Alejandro Capobianco.

Santa Fe Rugby Club: Francisco Duranda, Joaquín Sabater y Tomás Derito; Luis Mariano Cabal y Guillermo Botta (capitán); Augusto Gorla, Agustín Trossero y Matías Gaggiamo; Santiago Quirelli y Lucas Fertonani; Agustín Foradini, Marcos Erbetta, Valentín Fernández, Bautista Galassi y Dalmiro Borzone. Entrenador: Pablo Pfirter. Luego ingresaron: Luciano Franco, Tomás Fertonani, Gonzalo Del Pazo, Lucas Caputto, Antonio Marioni, Francisco Avalos, Bautista Bejarano y Santiago Gorla.

Primer tiempo: 6` penal Fertonani, 13` try Guillermo Botta (h) convertido por Fertonani, 23` penal Fertonani, 28` try Matías Gaggiamo convertido por Fertonani, 30` penal Fertonani, 37` penal Ramiro Del Sastre.

Segundo tiempo: 4` try y conversión de Lucas Fertonani, 8` try Fadua convertido por Del Sastre; 13` try Lucas Fertonani, 26` try Bautista Galassi convertido Fertonani, 20` try Gaggiamo convertido por Lucas Fertonani.

Cancha: CRAI

Referee: Fernando De Feo (Unión Santafesina).

Reserva: CRAI 9- Santa Fe Rugby 33