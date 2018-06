Santa Fe Rugby ganó un partido clave

Al rojo vivo se desarrolló la 6° fecha de la Primera División del Torneo Regional del Litoral 2018, que organizan en conjunto las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. En barrio las Delicias del sur provincial estuvo la novedad más importante, ya que allí Santa Fe Rugby Club logró imponerse al múltiple campeón litoraleño, Duendes Rugby Club, por un claro y contundente 44 a 27.





El cotejo fue arbitrado por el rosarino Juan Pablo Spirandelli, pero tuvo a un elenco de Sauce Viejo muy inspirado, ante uno de los equipos más duros del torneo, y que habitualmente suele ser un compromiso de alto riesgo, máxime si se lo enfrenta en condición de visitante. Santa Fe Rugby acumuló de este modo punto bonus, y esta cada vez más cerca de lograr el objetivo de clasificar a la Zona Campeonato.





Santa Fe alistó a: Francisco Duranda, Agustín Bude y Gonzalo Del Pazo; Santiago De Biaggio y Luis Mariano Cabal; Tomás Longo, Lucas Caputto y Francisco De Biaggio; Santiago Quirelli (capitán) y Agustín Galíndez; Agustín Foradini, Tomás Kerz, Valentín Fernández, Francisco Diburzi y Sebastián Álvarez. Luego ingresaron: Ignacio Navarro, Santiago Caputto, Martín Roldán, Fabián Frustagli.





En el primer tiempo, para la escuadra santafesina hubo un try de Valentín Fernández, más un try y dos conversiones de Tomás Kerz. En el complemento, hubo dos tries de Lucas Caputto, uno de Agustín Galíndez, otro de Valentín Fernández, más dos conversiones y un penal de Tomás Kerz.