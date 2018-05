Santa Fe Rugby ganó y salvó la plaza

En el marco de los cuartos de final por la Permanencia del Torneo del Interior A, Santa Fe Rugby Club aseguró una plaza más para esta competencia oficial UAR para el año que viene, al conseguir derrotar en Sauce Viejo a Sociedad Sportiva de Bahía Blanca por 33 a 19. El cotejo se desarrolló en la cancha número 3 del predio ubicado a la vera de la ruta nacional 11, ante un buen marco de público, y con el arbitraje del cordobés Gustavo Reartes.

El triunfo de la escuadra santafesina no merece ningún tipo de discusión, ya que Santa Fe Rugby fue claramente superior a los bahienses, sobre todo en el primer tiempo, donde logró conseguir irse al descanso ganando por un claro 22 a 5. El pack de fowards volvió a demostrar una buena producción, ya que el scrum funcionó muy bien, y a la visita no le quedó más remedio que cometer infracciones. En deuda quedó el line out, en el cual hubiese sido más sencillo lanzar a posiciones más seguras, como el dos ó el cuatro, y no tan atrás o a la cola, porque por allí se perdió mucha la pelota.









5418 f2 sauce.JPG







En el complemento, sucedió lo que era dable esperar, Sportiva de Bahía Blanca salió a buscar el partido, pero Santa Fe Rugby lo dejó crecer, bajó su rendimiento, y obviamente, consiguió achicar el marcador hasta lograr ponerse 28 a 19. Allí fue cuando el dueño de casa reaccionó, y trató de ajustar algunas cuestiones, hasta conseguir un try del ingresado Santiago Caputto, que le dió cifras definitivas al encuentro.

Santa Fe Rugby 33- Sociedad Sportiva 19

Santa Fe Rugby Club: Franco Giandoménico, Agustín Bude y Martín Roldán; Franco Tosello y Joaquín Alonso; Tomás Longo (capitán), Lucas Caputto y Francisco De Biaggio; Santiago Quirelli y Agustín Galíndez; Francisco Diburzi, Tomás Kerz, Dalmiro Borzone, Agustín Foradini y Sebastián Alvarez. Entrenadores: Raúl De Biaggio y José Codoni.

Luego ingresaron: Francisco Duranda por Giandoménico, Santiago Caputto por Agustín Bude, Facundo Costa por Martín Roldán, Fabián Frustagli por Francisco De Biaggio, Iván Castro por Franco Tosello, Nicolás Galuccio por Agustín Foradini, Lucas Borgarello por Dalmiro Borzone y Martín Antonione por Sebastián Álvarez.









5418 f3 sauce.JPG







Sociedad Sportiva de Bahía Blanca: Alberto Lindner, Facundo Zamora e Ignacio Lance; Mikel Irastorza y Felipe Doria; Felipe Arza, Francisco Cantalejos y Luca Del Gobbo; Ignacio Ficcadenti e Ignacio Irastorza; Rocco Del Gobbo, Guido Álvarez Font, Ramiro Elorza, Ignacio Payero y Rocco Bellingeri. Entrenador: Bernardo Stortoni.

Luego ingresaron: Joaquín Sánchez por Alberto Lindner, Iñaki Azcotía por Ignacio Lance, Pedro Lance por Luca Del Gobbo, Juan De las Heras por Mikel Irastorza, Gino Zanoni por Guido Álvarez Font, Alexis Fernández Terenzi por Rocco Bellingeri.

Primer tiempo: 4´ try Martín Roldán, 11´ try penal (SF), 17´ amarilla Alberto Lindner, 19´ penal Tomás Kerz, 24´ try Sebastián Álvarez convertido por Tomás Kerz, 25´ amarilla Agustín Bude, 35´ try Ignacio Luciano Lance.





Segundo tiempo: 5´ penal Tomás Kerz, 15´ try penal (SS), 23´ penal Tomás Kerz, 25´ try Facundo Zamora convertido por Ignacio Ficcadenti, 36´ try Santiago Caputto.









5418 f4 sauce.JPG











Más información

Por su parte, CRAI no tuvo una buena tarde, y fue derrotado en condición de local por San Ignacio RC de Mar del Plata por 30 a 13, en un choque controlado por Juan Pablo Federico de la Unión de Rugby de Buenos Aires , y jugado a la vera de la autopista .En Grandtfield, Old Resian se impuso a Montevideo Cricket por 41 a 5, y Neuquén RC hizo lo propio con Taraguy de Corrientes.

CRAI: José Canuto (Alejo Motta), Luciano Simino (Juan Hernández) y Anton Carlen (Joaquín Lerche); Emiliano Dalla Fontana y Axel Rumscheidt (Santiago Carreras); Lucas Ordano, Justo Ordano (capitán, luego Pablo Ferreyra) e Ignacio Giombi; Nicolás Raffa y Ramiro Del Sastre (Alejandro Molinas); Santiago Candioti (Agustín de Boeck), Francisco Maneiro, Lautaro Berdat (Matías Peón), Ignacio Guastavino y Santiago Lanteri.Entrenadores: Alejandro Capobianco y Federico Fernández.

Primer tiempo: 4 y 20, penales de Guastavino; 5, 14 y 23, penales de Contino; 11, try de Carlen y goal de Guastavino; 25, try de Martínez Peralta; 40, try de Elvira y goal de Contino.Segundo tiempo: 13 y 20, penales de Contino; 23, drop de Contino.





Además

En los cuartos de final por el título del TDI A, Huirapuca superó a Peumayén 26 a 17, Marista de Mendoza venció a Jockey de Córdoba 29 a 27, CURNE de Resistencia doblegó a Universitario de Córdoba por 20 a 10, y Liceo Mendoza hizo lo propio con Lince de Tucumán por 38 a 26.

En el Interior B, por el título, Uni de MdP le ganó a Jockey de Villa María 29 a 19, Universitario de Salta a Universitario de Rosario 25 a 17, Teque de Mendoza a Santiago Lawn Tenis por 41 a 24 y Marabunta a Trébol por 19 a 12. Por la Permanencia, Sixty RC derrotó a Roca RC 19 a 3, Aranduroga a San Martín RC 24 a 17, Banco de Mendoza a Uni de Bahía Blanca 31 a 25 y Tilcara cayó con Comercial por 35 a 29.

En el Nacional de Clubes A, por los cuartos de final, San Luis venció a Duendes 24 a 10, Pucará a Belgrano Athlétic 35 a 29, Newman a SIC 17 a 3 e Hindú a Alumni 22 a 16. Las semifinales serán San Luis con Hindú, y Newman con Pucará. Por la Permanencia, Tucumán Rc doblegó a Los Tarcoos 23 a 21, Jockey de Rosario a Tucumán LT 16 a 14, CUBA a Natación y Gimnasia 21 a 11 y Tala igualó con Tablada 20 a 20.En el Nacional de Clubes B, CASi superó a Lomas 19 a 14, Uru Curé a Regatas de Bella Vista 19 a 17,Los Tordos de Mendoza a Sporting 48 a 14 y GER a Mar del Plata Club 38 a 17.