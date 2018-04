Santa Fe Rugby lo ganó con el último suspiro

En el marco de la cuarta fecha del Torneo del Interior A, en uno de los adelantados disputados este viernes Santo, en Sauce Viejo, en una jornada muy calurosa, con el arbitraje del tucumano Matías Pascual, Santa Fe Rugby Club consiguió imponerse a Taraguy de Corrientes por 32 a 26.

Fue un un final no apto para cardíacos. Lo tenía casi abrochado el conjunto visitante, pero merced a entrega y mucha actitud, los anfitriones lograron quedarse con un triunfo que les costó mucho conseguir. Faltaban apenas minutos para que el tiempo reglamentario llegue a su fin, y la cosa estaba 26 a 25 para los correntinos.

Una infracción del elenco correntino, era la oportunidad para que con el pié el apertura local defina el partido. Pero no fue así, el kick de Galíndez pegó en el poste, y en la siguiente acción recién llegó el desenlace. Fue a partir de un gran trabajo del pack local que logró definir el ex Pumita Gonzálo Del Pazo. Lo que tanto buscó, y que no pudo conseguir, se le dio en la última jugada del partido, pero para ello tuvo que sufrir y bastante.

Pasó que en el segundo tiempo, Santa Fe Rugby tuvo cuatro o cinco situaciones claras para marcar en el ingoal correntino, pero falló en la puntada final, y debió hacer un gran desgaste, para quedarse con el triunfo. A las impericias propias, sobre todo en la definición, hay que agregarle le buena defensa del elenco afiliado a la Unión del Nordeste.





Los dueños de casa fueron superiores en las formaciones fijas, ganaban con claridad el scrum, pero el octavo y capitán local, se levantaba muy rápido, jugaba con los backs, y por ahí la receta era otra. Cuando se siguió pegado a la formaión, corto, y con el pack, la cosa se pudo resolver. Sin dudas, son tres cuartos jóvenes, que están haciendo sus primeras armas, y por ahí se tomas decisiones incorrectas.

En el primer tiempo, la cosa estuvo muy pareja, las acciones fueron palo y palo, Taraguy demostró ser un equipo muy duro, con ideas claras, y que supo aprovechar las oportunidades que dispuso para marcar en el ingoal contrario. Santa Fe Rugby tuvo algunos desacoples defensivos, y eso lo pagó caro. Se fue al descanso perdiendo por 19 a 10, luego de haberse puesto 12 a 10. La diferencia la consiguió con un try que logró el full back visitante, producto de haber interceptado una pelota, cuando SFRC estaba en el ingoal contrario.





Sensaciones en Sauce Viejo

El medio apertura Agustín Galíndez le dijo a Ovación que "Fue un final increible, lo fuimos buscando de a poco, encima tuve la mala suerte de que un penal en la última casi del partido no entre y pegue en el poste. Pero bueno, creo que los fowards hicieron un gran trabajo, y eso fue el resultado del triunfo que se logró".

"Habíamos jugado la semana pasada en Corrientes con ellos, dos tiempos diferentes, el primero con viento a favor y el segundo en contra. Sabíamos que iban a venir acá a ganar, entonces desde el primer minuto salimos a buscar juego. Creo que en el primer tiempo no salió tanto, pero en el segundo creo que nos hicimos dueños de la pelota", expresó el back de la escuadra santafesina.

Finalmente, señaló que "Me voy conforme con el triunfo, los ocho de adelante hicieron un trabajo enorme, ellos lo ganaron al partido, y en cuanto a mejorar, creo que tenemos que se más eficientes cuanto entramos en la zona de definición, porque ahí es cuando fallamos".





En la presente jornada, en Tucumán, Linceo le ganó a CURNE por 39 a 27, mientras que el sábado, a las 15.30, por la misma zona 1, CRAI visitará a Montevideo Cricket Club en Uruguay. Las posiciones quedaron con CURNE puntero con 14, seguido por Lince con 13, CRAI suma 6 y Montevideo CC está sin puntos.

La Zona 2, se completará este sábado, a las 15.30, con el choque que sostendrán Peumayén con Jockey Club de Córdoba . Con estos resultados, la Zona 2, tiene puntero a Jockey de Córdoba con 15, Santa Fe Rugby y Peumayén tienen 9, mientras que Taraguy suma 1 unidad.En la próxima fecha, Santa Fe Rugby Club deberá visitar a Peumayén en Mendoza, y el CRAI visitará a CURNE en Resistencia.

Por el Nacional de Clubes B, en la sede del Parque General Urquiza, Estudiantes de Paraná le ganó a Córdoba Athlétic por 26 a 21. El conjunto que tiene como entrenador al santafesino Héctor Salva visitará la semana próxima a Mar del Plata Club.





Síntesis

Santa Fe Rugby: Francisco Duranda, Gustavo Stieffel e Facundo Costa; Santiago De Biaggio, Manuel Trossero; Matías Ruiz, Lucas Caputto y Fabián Frustagli; Santiago Quirelli y Agustín Galíndez; Federico Gorla, Agustín Foradini, Fermín Garrote, Ignacio Navarro y Sebastián Alvarez. Entrenadores: Raúl De Biaggio y José Codoni. Ingresaron: Gonzálo Del Pazo, Joaquín Alonso, José Milesi, Iván Castro, Tomás Kerz, y Nicolás Galuccio.

Taraguy Rugby Club: Vicente Pruyas, Sebastián Rossello y Francisco Codermatz; Gonzálo Cinat (c) y Victor Rolón; Alejandro Gallardo, Rodrigo Castro Méndez y Gonzálo Soria; Augusto Córdova y Domingo Gómez Sierra; Joaquín Gudnisky, Francisco Meabe, Matías Chiama, Facundo Dacunda D´Angelo y Enzo Sander. Entrenador: Miguel Castelli. Ingresaron: Patricio Voss, Carlos Digiordo, Lucas Tannury, Marclos Abraham, Julián Morando y Tomás Ortellado.

Primer tiempo: 3´ try Joaquín Gudnisky convertido por Gómez Sierra, 11´ try Sebastián Álvarez convertido por Galíndez, 25´ try Vicente Pruyas, 30´ penal Agustín Galíndez, 35´ amarilla Duranda, 40´ try Joaquín Gudnisky convertido por Gómez Sierra.

Segundo tiempo: 5´ try penal (SFR), 20´ try Sander convertido por Gómez Sierra, 32´ penal Agustín Galíndez, 36´ try Tomás Kerz, 41´ try Gonzálo Del Pazo convertido por Galíndez.