Santa Fe Rugby pagó caro sus equivocaciones

En cumplimiento de la 7° fecha del sector principal del Torneo Regional del Litoral, Jockey Club de Rosario se impuso a Santa Fe Rugby Club por 33 a 23. El cotejo se desarrolló en Sauce Viejo, ante un aceptable marco de público y con el arbitraje del rosarino Germán Rabbia.

A diferencia de lo que sucedió el año pasado, cuando Jockey goleó a Santa Fe Rugby 64 a 7, en esta ocasión las acciones fueron muy diferentes. Se dió un partido parejo, equilibrado, que recién se definió en el tramo final, a partir de la visita saber aprovechar mejor las oportunidades que dispuso.

Los dueños de casa jugaron un buen partido, están pasando por un buen momento, hay jugadores que están en un muy bien, y eso se nota. Lamentablemente, SFRC cometió algunos errores, que los terminó pagando caro, frente a un rival de fuste, y que sin dudas es uno de los mejores de la presente temporada.

El arranque fue equilibrado, con los dos equipos estusiandose mutuamente y evitando cometer errores. Pero en la segunda incursión rosarina, tras un line out, se abrieron los espacios, los locales fallaron en defensa y Jockey logró abrir el marcador. En la siguiente jugada, una infraccion rosarina le permitio a Kerz poner el 3 a 0.

Con la pelota en su poder Jockey generaba mucho peligro, los dueños de casa sufireron algunos problemas defensivos y lo pagó con tries de Mac y Sultano, por lo cual se fue al descanso ganando por 19 a 13.

En el segundo tiempo, arrancó mejor el conjunto anfitrión, que logró pasar al frente en el marcador por 23 a 19. Fue eficiente en el scrum pero tuvo algunos desacoples en el line out. Cuando estaba todo dado para que pueda quedarse con el triunfo, pasados los treinta minutos, cometió algunas fallas que le permitieron a Jockey marcar en el ingoal santafesino.

Primero fue el Pato Baronio, y luego el experimentado Dan Isaack, los que sellaron el 33 a 23, con el que los verdiblancos se fueron victoriosos de la capital provincial.

El back Santiago Quirelli le dijo a Ovación que "Fue un partido durísimo, nosotros veníamos de comernos con ellos 65 puntos en esta misma cancha, entonces entramos con la cabeza planteando mejorar ese resultado. Se dió pero también se pudo haber ganado"

El medio scrum de la escuadra local consideró que "Es un rival muy bueno, tienen unos puntos muy altos, son muy fuerte, y se nos escapa por pequeños errores que ellos te lo hacen pagar muy caros. Nos queda la bronca de saber que hubiésemos podido conseguir otro resultado".





Más detalles





En la autopista, CRAI doblegó a Provincial de Rosario por 30 a 24, mientras que en Grantfield, Universitario de Santa Fe cayó frente a Old Resian por 22 a 9. En el Parque Urquiza, Duendes derrotó con claridad a Estudiantes 44 a 10. Además, GER ya le había ganado a CRAR 87 a 7, y Uni (R) a Tilcara por 36 a 29.





Las posiciones quedaron así: Jockey (R) 34, Gimnasia 29, Duendes 27, Santa Fe Rugby 22, CRAI 20, Estudiantes 18, Tilcara 17, Old Resian 16, Uni (R) 13, Uni (SF) 10, Provincial 7 y CRAR 4. La próxima fecha jugarán: Duendes con GER, Jockey (R) con CAE, Provincial con SFRC, Uni (SF) con CRAI, Tilcara con Old Resian y CRAR con Uni (R).





En Segunda División, La Salle Jobson le ganó a Los Pampas 30 a 21, Alma Juniors a Logaritmo por 25 a 22 y Rowing a Caranchos 39 a 15. Las posiciones quedaron así: Rowing 29, Alma Juniors 25, Logaritmo 21, La Salle 16, Caranchos 13, Los Pampas 6. La próxima fecha se medirán: Los Pampas con Caranchos, Rowing con Logaritmo y Alma Juniors con La Salle.





Síntesis





Santa Fe Rugby Club: Francisco Duranda, Agustín Bude y Gonzalo Del Pazo; Santiago De Biaggio y Luis Mariano Cabal; Tomás Longo, Lucas Caputto y Francisco De Biaggio; Santiago Quirelli (cap) y Agustín Galíndez; Francisco Diburzi, Tomás Kerz, Valentín Fernández, Agustín Foradini y Sebastián Álvarez. Entrenadores: Raúl De Biaggio y José Codoni.Luego ingresaron: Dalmiro Borzone, Ignacio Navarro, Nicolás Galuccio, Fabián Frustagli, Joaquín Alonso y Santiago Caputto.





Jockey Club: Franco Manavella, Francisco Trabucchi y Juan Martín Fernández; Nicolás Hancevic y Lucas Bur; Máximo Oliveros, Nicolás Sultano y Sebastián Binner (cap); Facundo Saad y Juan Albertengo; Guido Pedregoza, Facundo Ferrario, Paolo Mac, Santiago Jolly y Rodrigo Soraires. Entrenadores: Bernardo Urdaneta y Agustín Pozzo. Luego ingresaron: Gaspar Torres, Pedro Cesanelli, Agustín Orsi, Valentín Gómez Comba, Patricio Baronio, Alberto Di Bernardo y Dan Isaack.





Primer tiempo: 7´ try Rodrigo Soraires convertido por Juan Albertengo, 10´ penal Tomás Kerz, 12´ try Paolo Mac convertido por Juan Albertengo, 20´ try Tomás Longo convertido por Tomás Kerz, 30´ try Nicolás Sultano, 35´ amarilla Agustín Foradini, 39´ penal Tomás Kerz.





Parcial: Santa Fe RC 13-Jockey Club 19





Segundo tiempo: 5´ try Agustín Galíndez convertido por Tomás Kerz, 9´ penal Tomás Kerz, 30´ try Patricio Baronio convertido por Albertengo, 35´ try Dan Isaack convertido por Albertengo.