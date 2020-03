Santa Fe Rugby sigue sumando competencia

El pasado fin de semana, Santa Fe RC fue parte de la VIII edición de la Copa Club Italiano. De la jerarquizada competencia, estuvieron presentes River Plate, Arquitectura, Sociedad Alemana de Gimnasia de los Polvorines, Old Girls de Uruguay, Old Ivy de Uruguay, Santa Bárbara de Buenos Aires, San Martín, Santa Fe Rugby, Club Italiano y Yatch Club de Uruguay.

Una buena medida para el “santa” donde disputó 11 partidos entre Primera e Intermedia. Terminó en la novena posición en ambas categorías. El campeón en la máxima divisional fue el dueño de casa. En Reserva, lo hizo River.

El “tricolor” venía de disputar la semana pasada el Torneo del Sol en San Juan. En el desarrollo de la competencia porteña de Primera, debutó con igualdad ante SAG 1-1 y luego, cayó 2-0 contra Santa Bárbara e Italiano.

En su cuarto encuentro, perdió 1-0 frente a Old Ivy de Uruguay. Le siguió otro empate que fue por 1 a 1 donde el rival fue Yacht Club y logró imponerse desde los penales 2-0. Finalizó su participación con otro duelo ante SAG con el cual perdió 1-0.

En Reserva, inició su camino con tres derrotas. Ante Sociedad Alemana (1-0), Santa Bárbara (2-0) e Italiano (4-0). Superó 1 a 0 al Old Ivy uruguayo y le siguió la derrota desde los penales 2-1 contra Old Girls tras no sacarse diferencias en el tiempo regular.

Una experiencia muy satisfactoria donde deberá aprovechar este roce con equipos fuertes para disponer de objetivos más altos en sus ambiciones de superarse. Debutará en el torneo Dos Orillas contra CRAR en Sauce Viejo.

El plantel superior que jugó en Buenos Aires lo integraron: Pilar Benavides, Natalí Bonaparte, María Sol Bono, Josefina Borlle, Josefina Botta, Agustína Di Martino, Gabriela Di Martino, Florencia Gorla, Josefina Gorla, Rosario Katona, Lucía Martín, Lucila Patrizi, Micaela Rosatti, Lucila Torregiani, Celina Traverso, Victoria Vigetti, Candelaria Fornillo, Victoria Botta, Pamela Kuhaus y Cecilia Del Rey.

El plantel Sub 19 estuvo conformado así: Juliana Bernardi, Noelia Bigliani, Avril Carrera, Delfina Colli, Agustína García Adise, Sofía Garófalo, Josefina Giorgi, Bianca Greco, Martina Linari, Ángeles Milesi, Martina Negri, Josefina Orellano, Pía Sandaza, Milagros Siboni y Martina Spuler.