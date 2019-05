Con un final no apto para cardíacos, fue Santa Fe Rugby Club el que logró festejar en su visita a la vecina capital entrerriana. Con un penal ya en tiempo de descuento de Tomás Kerz, logró derrotar al Paraná Rowing Club por 27 a 25. El cotejo se desarrolló en la sección la Tortuguita, ante un buen marco de público y con el arbitraje del rosarino Juan Pablo Spirandelli.



Fue un partido con un final emocionante, el cual estaba para cualquiera de los dos, pero fueron los tricolores los que lograron quedarse con el triunfo. Se jugaron casi 45 minutos, y tras una infracción de los locales en el último scrum del partido, fue Tomi Kerz quien con una responsabilidad enorme y su habitual eficiencia el que le dio la victoria a SFRC.



En el primer tiempo arrancó mejor la visita, pero luego las acciones se emparejaron. Resultó ser un partido atractivo, con ciertas imperfecciones, en el cual hubo muchos tries y ambos intentando ir para adelante. Igualmente, faltó mayor prolijidad pero no se pudieron sacar ventajas a pesar del triunfo parcial de los santafesinos 17 a 12



Luis Mariano Cabal y Lucas Fertonani bloquean el avance de un adversario

En el complemento, golpeó mejor el dueño de casa, SFRC cometió muchos errores, y también algunas infracciones. Los remeros fueron un poco más ordenados y aprovecharon las oportunidades que dispusieron.



El final fue abierto, porque si bien se puso 22 a 17 el conjunto local, Santa Fe Rugby no se daba nunca por vencido. El protagonismo lo adquirió el conjunto paranaense, pero una buena acción de los tricolores terminó con un ensayo de Foradini que le permitió a SFRC pasar al frente por 24 a 22.



Seguidamente, un penal a metros del ingoal le permitió a Rowing con un penal de Duerto ponerse 25 a 24. El cotejo se tornó más entretenido, más intenso, al margen de las equivocaciones de ambos. En un final con mucha tensión, el scrum se tuvo que jugar en varias ocasiones, por dificultades en su constitución. Con un penal a su favor en tiempo cumplido, fue Tomás Kerz el que le dio el triunfo a la escuadra de Sauce Viejo.

Uno de los ensayos conseguidos por los remeros ante los santafesinos

Sensaciones en la Tortuguita

El tercera línea Fabián Frustagli señaló que "Sabíamos que se iba a dar un partido como el que se terminó dando, fue muy cerrado, pero lo vinimos a buscar. Levantamos el nivel el pasado fin de semana contra Jockey, por algunas cuestiones no pudimos sacar el bonus. Pero vinimos a Rowing a pulir esas cuestiones. Quedan cosas por corregir, y estamos en el camino de volver a tener la defensa del año pasado que tantos réditos nos dio".



El octavo de la escuadra de Sauce Viejo manifestó que "el partido estuvo para cualquiera de los dos, por momentos ellos jugaron mejor que nosotros tácticamente. En el segundo tiempo buscamos llevar la pelota con las dos manos para no darles la posibilidad de usar el kick, porque tienen jugadores muy eficiente. Ellos creo que fueron superiores tácticamente a nosotros".



"Nos planteamos ir paso a paso, partido a partido, por ahí buscamos aprovechar las pelotas recuperadas, no se nos está dando, tenemos errores de manejo, eso los rivales lo están aprovechando, pero seguimos confiando en nuestra gran arma que es la defensa y la presión", consideró uno de los referentes del conjunto conducido por Raúl De Biaggio.

Síntesis

Paraná Rowing 25- Santa Fe Rugby 27



Paraná Rowing Club: Santiago Cura, Lucas Lerena (c), Francisco Carbonell; Franco Dall’Ava, Álvaro Gil; Matías Mattei, Hipólito Betti, Tomás Acosta Cis; Jerónimo Godoy, Maximiliano Duerto; Juan Cruz Ledesma, Julián Pistrilli, Juan Blas Laporta, Iván Sanchez Mucsia; Francisco Taleb. Entrenador: Paul Halle. Ingresaron: Raúl Collard, Juan Grippo.



Santa Fe Rugby Club: Santiago Barolín, Agustín Bude y Martín Roldán; Santiago De Biaggio y Luis Mariano Cabal; Tomás Longo, Guillermo Botta (h) y Fabián Frustagli; Santiago Quirelli y Lucas Fertonani; Agustín Foradini, Marcos Erbetta, Tomás Kerz, Manuel Barraguirre y Sebastián Alvarez. Entrenador: Raúl De Biaggio. Ingresaron: Gonzalo Del Pazo, José Milesi, Bautista Vigoritta, Francisco De Biaggio, Nicolás De Biaggio, Federico Gorla, Gonzálo Galán.



Primer tiempo: 4´ try Marcos Erbetta convertido por Tomás Kerz, 12´ try Tomás Acosta, 28´ try Sánchez Muscia convertido por Duerto, 34´ try Marcos Erbetta convertido por Tomás Kerz, 38´ penal Tomás Kerz,



Segundo tiempo: 4´ try Julián Pistrilli convertido por Duerto, 23´ penal Duerto, 28´ try Agustín Foradini convertido por Tomás Kerz, 45´ penal Tomás Kerz.