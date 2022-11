Santa Fe Rugby tuvo una buena performance en el Super Seven del Nordeste

El presidente de Taraguy, Diego Gómez Coll, también ex integrante de Los Pumas Seven, afirmó que "movilizamos más de 300 jugadores de distintos puntos del país. Tratamos de que sea un seven realmente importante y que las personas que vienen a jugar quieran venir todos los años. Queremos revalorizar la competencia de clubes. Los seleccionados, cuando fueron convocados, siempre nos dieron una gran mano, pero creemos que con los clubes volvemos a la paridad competitiva".

Regatas de Bella Vista superó a Taraguy de Corrientes por 31 a 5 y se adjudicó la copa de Oro, mientras que, en semifinales, el elenco de la Unión de Rugby de Buenos Aires derrotó a Santa Fe Rugby por 14 a 5. En esa misma instancia, los anfitriones vencieron a Universitario de Mar del Plata por 26 a 0. En cuartos de final, Regatas de Bella Vista le ganó al CRAR de Rafaela 36 a 0, Taraguy de Corrientes a Sixty RC 17 a 15, Universitario de Mar del Plata a Regatas de Resistencia 26 a 0, y Santa Fe Rugby a Pueyrredón 41 a 14.

En la copa de Plata, el campeón fue el CRAR de Rafaela al imponerse por muerte súbita a Regatas de Resistencia 17 a 12. En semifinales, el equipo conducido por Enrique López Durando superó a Pueyrredón por 12 a 7, y Regatas de Resistencia empató 17 a 17 con Sixty, pero pasó el conjunto chaqueño por reglamento, al tener menor tarjetas amarillas. En cuanto a la copa Challenger, Jockey de Salta Fe fue el campeón al vencer a CURNE A por 21 a 12. En semifinales, CURNE derrotó a San Patricio 10 a 0, y Jockey de Salta a Gimnasia y Tiro de Salta por 24 a 7.

Santa Fe Rugby.jpg En el Seven organizado por Taraguy de Corrientes, Santa Fe Rugby recibió al premio al espíritu deportivo. BG

En cuartos de final de la Challenguer, Gimnasia y Tiro venció a Regatas de Bella Vista B 29 a 7, CURNE A a Aranduroga A 14 a 12, San Patricio a Aguará 24 a 12, y Jockey Club A a Tacurú 26 a 5. El campeón de la copa Estímulo fue Aranduroga B al vencer a Jockey de Salta B 24 a 0. En semifinales, Aranduroga B le ganó a Taraguy B 24 a 5, y Jockey de Salta a CURNE por 31 a 5.

El mejor jugador del torneo fue Enrique Camerlinckx, de Regatas de Bella Vista, de nombre ilustre para la institución bonaerense y clave para el juego del equipo durante las dos jornadas. otro dato quedó certificado en el final de la segunda jornada: el Espíritu Deportivo quedó en manos del plantel de Santa Fe Rugby, justamente 20 años después de aquella histórica final del Torneo del Interior, cuando los Cuervos superaron de visitante a los santafesinos, para alzarse con su única conquista nacional hasta el momento.

En la jornada inicial, Santa Fe Rugby derrotó a Sixty RC B 38 a 0, y San Patricio A por 19 a 7, CRAR de Rafaela a Taraguy de Corrientes B 38 a 5, y a Jockey Club de Salta A por 15 a 10. Además, Regatas de Resistencia le ganó a Pueyrredón 21 a 12, Uni de Mar del Plata a Aranduroga A 17 a 12, Sixty A a Regatas de Bella Vista 31 a 14, Jockey de Salta a Taraguy B 26 a 0, Pueyrredón a CURNE B 40 a 5, Uni de Mar del Plata a Jockey Club B 32 a 0, Regatas de Bella Vista a Tacurú 31 a 0, Sixty a Aranduroga B 45 a 7, Regatas de Resistencia a CURNE 38 a 0, Gimnasia y Tiro a Aguará 24 a 14, Aranduroga a Jockey de Salta B 19 a 10, CURNE a Tacurú 19 a 14 y Regatas de Bella Vista a Aranduroga B 22 a 5.

El plantel de Santa Fe Rugby que jugó en la provincia de Corrientes lo integraron: Santiago Gorla, Bautista Bejarano, Agustín Foradini, Nicolás Monasterolo, Marcos Erbetta, Valentín Fernández, Lucio Ruata, Bautista Galassi, Agustín Trossero, Facundo Font, Lucas Fertonani y Santiago Quirelli. En tanto, el CRAR de estuvo conformado por: Nicolás Imvinkelried, Mateo Ferrero, Francisco Fuglini, Agustín Cesano, Ian Trossero, Ignacio Sapino, Facundo Aimo, Leonardo Sabelotti, Gastón Kerstens, Ricardo Brown, Lucas Canelo y Homero Corach.