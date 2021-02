Es importante destacar que previo el partido de reserva, las autoridades del Club Universitario de Santa Fe hicieron entrega de una plaqueta a la gente de Santa Fe Rugby ya que se dio la vuelta del rugby a la capital provincial. El acto fue encabezado por el vicepresidente de la Unión Santafesina de Rugby, Alberto Pelossi (h); el presidente de Universitario, Jorge Rivadeneira, y el capitán de la primera, Emiliano Villalba, más Guillermo Botta (h) que es el capitán de Santa Fe Rugby.

Rugby clasico amistoso uni sfrc 2.JPG Valentín Fernández regresó con todo y fue una pieza importante en la línea de backs de Santa Fe Rugby ante los Cuervos.

En el partido de reserva, el triunfo correspondió a Santa Fe Rugby Club por 33 a 7, bajo el arbitraje de Leonardo Del Río y Exequiel Adrover. Para los ganadores hubo tries de Augusto Gorla (dos), Lucas Saldaño, Alfredo Milesi y Federico Gorla, más cuatro conversiones de Alfredo Milesi. Por su parte, para los anfitriones hubo un try y una conversión de Mateo Bianchi.

El partido principal fue triunfo para Santa Fe Rugby por 33 a 0 sobre Universitario con el referato de Emilio Traverso. Universitario alistó a: Nicolás Andereggen, Franco Coccia y Valentín Soperez; Francisco Bucci y José Menegón; Giuliano Buccini, Nahuel Gómez y Tomás Olmedo; Bruno Gaitán y Lucas Widmer; Mariano Bianchi, Iván Dal Molin, Tomás Rodríguez, Facundo Lacorte y Agustín Dusso. Entrenadores: Santiago Bagnarol y Néstor Bagnarol.

Rugby clasico amistoso uni sfrc 3.JPG Universitario se encuentra en plena etapa de pretemporada, y eso incluye la adaptación lógica al cambio de entrenadores.

Santa Fe Rugby alistó a: Tomás Derito, José Milesi y Martín Roldán; Franco Tosello y Fabián Frustagli; Guillermo Botta, Valentín Iturraspe y Lucas Caputto; Santiago Quirelli y Agustín Galíndez; Manuel Borzone, Gonzálo Galán, Valentín Fernández, Agustín Foradini y Tomás Kerz. Entrenadores: Pablo Pfirter y Gustavo Stieffel.

En el primer tiempo hubo dos tries de Agustín Foradini, un try de Fabián Frustagli más dos conversiones de Agustín Galíndez, mientras que, en el complemento, hubo un try de Bautista Galassi y uno de Valentín Iturraspe más dos conversiones de Manuel Borzone.

Sensaciones desde las Delicias

"La verdad que esta vuelta a jugar fue muy linda, estamos cansados, pero con ganas de volver un poco a la normalidad, y este partido significó un poco un desahogo importante. Calcula que habíamos hecho el año pasado una pretemporada muy buena y a nada de comenzar el torneo de paró todo y no pudimos hacer nada", comentó Fabián Frustagli a UNO Santa Fe.

Rugby clasico amistoso uni sfrc 4.JPG La llegada del scrum simulado dispuesto por la UAR llegó al rugby santafesino, lo cual generó mucho malestar en ambos equipos.

El segunda línea de Santa Fe Rugby expresó que "al equipo lo vi muy bien, venimos trabajando muy bien en la pretemporada, contamos con un plantel joven, con chicos que se están sumando, y eso lógicamente cambia el aire, trae ideas nuevas, con lo cual espero que tengamos continuidad a ver si todo lo que trabajamos se refleja en la cancha".

El excapitán tricolor manifestó que "tenemos el sistema defensivo que anduvo muy bien, no nos produjeron cortes, buscamos no hacer infracciones, tuvimos dos, así que en eso muy bien. Dijimos que no íbamos a tener el error del año anterior que disputábamos muchos los rucks y terminábamos con penal, y sin hacer nada avanzaban cuarenta metros con la patada".

Emiliano Villalba, capitán de Universitario de Santa Fe, consideró que "venimos haciendo una buena pretemporada, mucho físico para ponernos a tono, porque cada vez falta menos para comenzar el torneo. La adaptación al nuevo grupo de entrenadores fue muy buena porque ya los conocíamos, por lo menos los más grandes, ya los teníamos en consideración, con lo cual la relación es muy buena".

El segunda línea de los Cuervos explicó que "el parate que hubo del año pasado seguramente nos afecta a todos, pero estaba un poco la incertidumbre que no se sabía que competencia íbamos a jugar, pero está el tema de que no se sabe que va a pasar con el virus. Vamos de a poco, y las cosas van a comenzar a salir bien. Estos amistosos los tomamos con mucha seriedad, nosotros hacía mucho tiempo que no jugábamos por eso pudieron aparecer algunos errores y la importancia en jugar para buscar mejorar".