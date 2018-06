Santa Fe sigue por la buena senda

El segundo día de competencia para Santa Fe también arrancó siendo positivo. En el sintético de agua del Club Náutico El Quillá se impuso al representativo de la Asociación del Río Uruguay por 4 a 3, bajo el arbitraje de María Inés Richardson y Giselle González. El cotejo correspondió a la Zona A del Campeonato Argentino de Selecciones Región NEA de Damas, que organiza la Confederación Argentina de Hockey





El primer tiempo fue duro y parejo, abrió el marcador la escuadra visitante, pero Santa Fe se recompuso y logró pasar al frente. Algunos inconvenientes defensivos terminaron con el segundo para las entrerrianas de la mano de Paula Volpi, que dejó el tablero empatado 2 a 2.





En el complemento la cosa siguió muy equilibrada, a pesar de tener más tiempo la bocha en su poder, las anfitrionas no lograban vulnerar la presión de las visitantes. Así y todo, cuando pudo conectar llegó el tercero, y Santa Fe comenzó a sentirse más cómodo. Las chicas visitantes no bajaron nunca los brazos, tuvieron un par de chances que no aprovecharon, siguieron yendo para adelante pero una nueva acción ofensiva de las conducidas por Alito Cattáneo terminó con el cuarto de las dueñas se casa. Las santafesinas no lograron definir un córner, pero en la siguiente acción fueron las chicas visitantes las que dejaron el tablero 4 a 3.





Hockey Sub 14 1.jpg





El representativo de la Asociación Santafesina de Hockey volverá a jugar este sábado. A las 10, jugará frente a la Unión del Centro, mientras que por la tarde, a las 16.30, lo hará frente a la Federación Entrerriana. Provisoriamente, las posiciones quedaron así: Asociación Santafesina 6, Federación Entrerriana 4, Asociación del Río Uruguay 3, Unión del Centro 1, Federación del Oeste 0.





En el grupo A, además del triunfo del conjunto santafesino, se registró el empate 1 a 1 entre la Federación Entrerriana con la Federación de la Unión del Centro. El gol para el elenco de la vecina provincia fue conseguido por Piñeiro Stark, mientras que para las del sur santafesino, lo consiguió Morena Zapata.





En relación al grupo B, Federación Entrerriana B se impuso a Misiones por 2 a 1; las rosarinas de la Asociación del Litoral doblegaron a Corrientes por 5 a 1, y la Federación Chaqueña superó 7 a 0 a las del Sur Entrerriano.





Hockey Sub 14 2.jpg





Síntesis

Asociación Santafesina de Hockey: Celeste Favero; Ana Paula Bernal, Ema Fleisher, Sofía Bolea, Valentina Petroni, Valentina Bracamonte; Morena Gross, Victoria Obredor, Valentina Colman (capitán), Martina Orellano y Sabrina Simoneit. Entrenador: Alejandro Cattáneo.





Ingresaron: Morena García, Yasmín Pintos, Leonela Simoneit, Luna Morello, Mila Doyharzábal, Victoria Rodríguez y Carola Ledesma.





Asociación de Hockey del Río Uruguay: Martina Belli, Renata Cuelho, Betiana Godoy, Paula Volpi, Catalina Sánchez, Martina Yeme, Wanda Noemí Marfil, Constanza Vago, María Victoria Inchalispe, Delfina Izaguirre y Luciana Sánchez. Entrenador: Mónica Castaño.





Ingresaron: Olivia Rosini, Morena Acuña, Agustina Palmerola, Emilia Pantalone, Felicitas Hourcade, Guillermina Wicky y Guillermina Domínguez.





Primer tiempo: 1´ gol de Paula Volpi, 12´ gol de penal de Lara Bracamonte, 19´ gol de córner Lara Brancamonte, 23´ gol de Paula Volpi.





Segundo tiempo: 41´ gol de Mila Doyharzábal, 47´ gol de Mila Doyharzábal, 58´ gol de córner Paula Volpi.