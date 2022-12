Santa Fe tiene todo listo para afrontar el Seven de la República

En la edición del 2021, la Unión Santafesina de Rugby ocupó finalmente la tercera posición. En la edición pasada comenzó jugando frente a Santiago del Estero, ante quien cayó por 12 a 10 en Paraná Rowing; luego venció a Sur por 26 a 19, y derrotó a Uruguay por 24 a 5. En cuartos de final le ganó a la Unión de Rugby de Rosario por 19 a 5, y en semifinales, cayó ante Buenos Aires por 29 a 19. La URBA fue finalmente campeón al imponerse a Tucumán por 26 a 14.

image.png El back de Santa Fe Rugby, Agustín Foradini, será el capitán de la USR en la competencia a desarrollarse en Paraná.

El equipo santafesino dirigido por Pablo Pfirter, Gastón Sgroi y Maximiliano Bertholt estará integrado por: José Gálvez (CRAI), Manuel Mandrile (CRAR), Juan Cruz Strada (Santa Fe Rugby), Marcos Erbetta (Santa Fe Rugby), Agustín Foradini (capitán, Santa Fe Rugby); Bautista Galassi (Santa Fe Rugby), Lucas Fertonani (Santa Fe Rugby), Ramiro Giménez Melo (Santa Fe Rugby), Santiago Gorla (Santa Fe Rugby), Santiago Kersten (CRAR de Rafaela), Leonardo Sabellotti (CRAR de Rafaela) y Santiago Mendicino (Santa Fe Rugby).

El kick off del torneo está previsto para el sábado 3 de diciembre a las 9 de la mañana, cuando en la cancha principal del CAE se midan Chubut con Entre Ríos B, este último juega debido a que Santa Cruz avisó que no participará. En la Zona Campeonato, Santa Fe participará junto a Uruguay, Sur y Santiago del Estero. Buenos Aires, el defensor del título, lo hará en la Zona 4 junto a Nordeste, Entre Ríos A y Cuyo. En el caso de la Unión de Rugby de Rosario conformará el grupo 3 con Córdoba, Mar del Plata y Lagos del Sur.

El debut del representativo santafesino ha cambiado, ya que todo el fixture sufrió modificaciones atendiendo a que el sábado a las 16 juega por octavos de final la Selección Nacional de fútbol frente a Australia en el Mundial de Qatar. En consecuencia, el primer partido lo jugará a las 10, en cancha de Rowing frente a Santiago del Estero, y posteriormente, deberá medirse con la Unión de Rugby de Sur a las 12.20, nuevamente en el mismo escenario remero. Cerrará la fase de grupos jugando a las 20, en cancha 1 del CAE, frente a Uruguay.

"Tenemos altas expectativas porque hace ya unos años que viene un grupo de chicos que se viene repitiendo, y por suerte, venimos teniendo buenos resultados. Una lástima que hayamos tenido tan poca preparación, con esto de la Copa Santa Fe, y los torneos largos que hubo durante el año" expresó Agustín Foradini a UNO Santa Fe.

image.png El mejor jugador santafesino de la temporada, Juan Cruz Strada, formará parte del combinado santafesino.

El capitán del seleccionado de seven de la Unión Santafesina de Rugby aseguró que "los rivales que tenemos son los mismos del año pasado, es raro, porque se dieron en el mismo orden, se modificó el horario, y en la misma cancha. Lógicamente que no tenemos ningún parámetro por esto de que terminaron los torneos tan cerca del Seven de la República, así que estamos enfocado en lo que nos compete a nosotros".

"Este es un grupo de jugadores conformado por chicos que ya venían, y otro de nuevos, lo cual sucede todos los años. Tenemos el caso de Santi Mendicino que es un chico de Menores de 19, que ni siquiera todavía jugó en el plantel superior, y después está Juan Cruz Strada, para quien es su primer Seven de la República, pero es un crack. En el caso de Ramiro, va a ser su segundo torneo, pero la mayoría todos uno, y en mi caso, es el cuarto o quinto" señaló el back de Santa Fe Rugby.

La Pocha Foradini indicó que "a mí me gusta mucho jugar el Seven de la República, por el nivel que tiene debe ser de lo mejor que tenemos. El año pasado terminamos terceros, y ahora la expectativa es de base clasificar a la copa de Oro, pero sinceramente la cabeza la tenemos puesta en el primer partido, que sabemos que es el más difícil, y de hecho, el año pasado nos tocó perder ante el primer rival. Después ganamos los otros dos partidos, y terminamos clasificando primero o segundo, pero la cabeza está puesta en el primer partido".