Santa Fe U13 se coronó campeón provincial en el Ángel Malvicino

La Selección Femenina U13 de Santa Fe goleó a Noroeste 120 a 64 y se quedó con el Provincial que se disputó el fin de semana

20 de octubre 2025 · 15:04hs
Santa Fe U13 se coronó campeón provincial en el Ángel Malvicino

La Selección Femenina U13 de Santa Fe goleó a Noroeste por 120 a 64 y se quedó con el Interasociaciones que se disputó el fin de semana en la capital provincial. El cierre de un fin de semana soñado.

El conjunto que orientó Gimena Brondino impuso condiciones desde el cuarto inicial, con rendimientos individuales por demás de importantes: Caterina Beltramo (33), Luisa Pasero (20) y Paloma Sánchez (19) formaron el tridente anotador.

Rosario completó el último lugar del podio al batir a Cañada de Gómez por 76 a 60 en el partido por el tercer lugar.

El camino de Santa Fe A al título provincial

1-Oeste Santafesino 143-247

2-Noroeste 70-73

3-Rafaela 106-76

4-Rosario 70-65

5-Noroeste 120-64

El plantel campeón U13

DT: Gimena Brondino y Stefanía Junges

PF: Martína Díaz

1-Pirola, Alma (Almagro)

2-Farías, Nicolina (Almagro)

3-Prediger, Eva (Almagro)

4-Yenerich, Helena (Almagro)

5-Spies, Luján (Almagro)

6-Milocco, Catalina (CUST)

7-Pasero, Luisina (CUST)

8-Sánchez, Paloma (CUST)

9-Vicino, Pilar (CUST)

10-Dupont, Sofía (CUST)

11-Dorigo, Delfina (Gimnasia)

12-Masueco, Florencia (Centenario)

13-Beltramo, Caterina (Santa Rosa)

14-Reghenaz, Ornella (Santa Rosa)

Santa Fe Provincial noroeste
