Santa Fe ultima detalles para el Seven de la República

Allí se jugaron seis tiempos de 7 minutos cada uno, en una jornada de mucho calor, pero que sirvió para que los entrenadores vean en acción a los jugadores, y definir los que formarán parte del plantel que viajará a Paraná el próximo viernes 2. A excepción de Juan Cruz Strada y José Ignacio Gálvez, que estuvieron en Jockey de Rosario jugando para el Barbarians Team Argentina, el resto de los citados pudieron ser observados ante el elenco entrerriano.

En el Seven de la República 2022, la USR le tocará medirse con los mismos equipos que el año pasado. El debut de la escuadra conducida por Pablo Pfirter, Gastón Sgroi y Maxi Bertholt debutará el sábado 3 de diciembre a las 11, en cancha del Paraná Rowing Club, frente a la Unión Santiagueña de Rugby. En el mismo escenario del remero paranaense, denominada cancha 3, la Unión Santafesina jugará a las 17 frente al representativo de Sur, y a las 19.40, en la cancha principal de El Plumazo, lo hará frente a Uruguay.

"La verdad que el entrenamiento amistoso que hicimos con la UER creo que fue positivo por el hecho de que había muchos jugadores que habíamos citado y no los conocíamos. Independientemente del resultado, en el que algunos tiempos ganamos y en otros perdimos, y a pesar del tremendo calor que hizo, se rescataron algunas cuestiones positivas, para definir la lista de los jugadores que vamos a llevar a Paraná" le dijo Gastón Sgroi a UNO Santa Fe.

El entrenador del seleccionado de seven de Santa Fe indicó que "el armado de la lista siempre tiene sus implicancias, teníamos dudas en algunos chicos, que al no tener competencia no los conocíamos. Con esos partidos que hicimos en Paraná con Entre Ríos, terminamos de perfilar la lista que vamos a llevar al Seven. No hay jugadores lesionados, uno sólo que fue Erbetta, que podría haber jugado el sábado, se le recomendó no hacerlo, y después estaban todos a disposición".

"La semana de trabajo arrancó el lunes, continúa este martes, y el jueves, de 19 a 20.30 aproximadamente en Querandí RC, para llegar bien aceitados al fin de semana. La cuestión está en pulir el sistema de juego, que es una de las cosas que vimos del partido con la UER. Sinceramente eso se entrena, tenés que cambiar el chip de quince a seven, y con los chicos que más experiencia tienen, te das cuenta que entienden lo que buscamos, pero los nuevos no" afirmó el ex medio scrum del plantel de CRAI.

El coach de la USR expresó que "no soy mucho de mirar los rivales, miro más nuestro equipo, las cosas buenas que tenemos, y al adversario lo analizamos en el momento de llegar a jugar el partido. Porque todos los años se van cambiando los jugadores, e independientemente de que cada equipo mantiene el grueso de convocados, el juego es muy parecido, podes llegar a tener un velocista que no lo tenías en los planes y te cambia todo el partido, y siempre como digo, la clave está en cómo te levantas ese día".