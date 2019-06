Este domingo finalizó la fase regular de la 1° edición de la Copa Santa Fe Femenina, que tuvo la participación de 12 equipos, entre ellos Santa Rosa y Alma Juniors.

Las capitalinas debían ganar por 5 o más unidades a Libertad de Sunchales y en un partido muy parejo, forzaron primero el tiempo suplementario (iguales en 57) pero en los 5′ adicionales cayeron 70-66. Delfina Zambrini (17 más 11 rebotes) fue la destacada.

Por su parte, Alma Juniors perdió ante Ben Hur de Rafaela en el Enzo Scocco por 56 a 20. Patricia Bourquín (7) encabezó la ofensiva.

ZONA A

Independiente (Ataliva) 47 – Unión (Sunchales) 55

Atalaya 84 – Racing (San Cristóbal) 52

Posiciones: Atalaya 12, Racing 9, Unión 9 e Independiente 6

ZONA B

Rosario Central 43 – Talleres 64

Santa Rosa 66 – Libertad 70 (57-57)

Posiciones: Talleres 12, Libertad 10, Santa Rosa 8 y Rosario Central 6

ZONA C

Ben Hur (Rosario) 70 – San Lorenzo (T) 71

Alma Juniors 20 – Ben Hur (Rafaela) 56 Estadísticas Oficiales

Posiciones: Ben Hur (Rosario) 11, San Lorenzo 10, Ben Hur (Rafaela) 9 y Alma 6

Cruces playoffs

1-Atalaya vs. 8-Unión (S)

2-Talleres vs. Ben Hur (Rafaela)

3-Ben Hur (Rosario) vs. 6-Racing (SC)

4-Libertad (Sunchales) vs. 5-San Lorenzo (Tostado)