Santa Rosa jugará el Final Four del Dos Orillas Femenino

El pasado fin de semana se disputó el último encuentro correspondiente a la Primera Fase del Torneo Apertura del Dos Orillas Femenino de Primera División, competencia organizada por la Asociación Paranaense de Básquet Femenino (APBF) y su par de Santa Fe (ASB).

De esta forma quedaron definidas las posiciones para el Final Four que se llevará adelante el domingo próximo en la capital entrerriana.

En el cierre de la instancia inicial, el Paraná Rowing Club por 63 a 62 sobre Santa Rosa de Santa Fe en condición de local y se aseguró el segundo puesto de la tabla de posiciones. La máxima anotadora del “Remero” fue Antonella Pérez con 23 puntos, secundada por Luciana Zapata y Antonella Pérez, que sumaron 11 tantos cada una, mientras que en el elenco santafesino sobresalieron Belén Jarupkin y Delfina Zambrini, con 14 unidades.

Completado el calendario de encuentros correspondientes a la primera fase y con las posiciones determinadas, quedaron confirmados los cuatro equipos que lucharán por el título de la Copa de Oro: Talleres (1°), Rowing (2°), Santa Rosa (3°) y San Agustín (4°).

La definición del certamen se llevará adelante en cancha del Club Talleres por haber sido el líder de esta instancia. El Rojo terminó con récord perfecto de 9 triunfos en igual cantidad de presentaciones y buscará estirar la hegemonía, dado que lleva 23 títulos consecutivos en la categoría. La pasada temporada fue campeón tras batir a Echagüe en el duelo decisivo.

Durante la jornada matutina del Final Four se llevaron adelante los duelos de semifinales (Talleres vs. San Agustín y Rowing vs. Santa Rosa), mientras que por la tarde se jugarán los partidos por tercer puesto y la gran Final para definir el campeón de la competencia que tuvo la participación de diez entidades de distintas localidades de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

PRIMERA DIVISIÓN / FINAL FOUR

Domingo 21 de julio – Cancha Talleres

10 hs: Talleres vs. San Agustín (Partido 1)

12 hs: Rowing vs. Santa Rosa (Partido 2)

15.30 hs: Perdedor Partido 1 vs. Perdedor Partido 2

17.30 hs: Ganador Partido 1 vs. Ganador Partido 2

