Del 3 al 14 de julio, Napoli (Italia) será epicentro de lo más granado del deporte con la realización de los Juegos Mundiales Universitarios. Una cita de altísimo nivel internacional y que tendrá a dos santafesinos representando a la delegación nacional.

Se trata de Carlos Johnson y Eric Arnold en atletismo. El primero, de 21 años (7 de junio de 1997), se destaca en los 3.000 metros con obstáculos; mientras que el otro (10 de noviembre de 1996) participará en los 400 metros, la posta 4×100 y los 4×400 metros. Ambos representan al club Velocidad y Resistencia y como están prontos a terminar la carrera de profesorado de educación en el Isef –que presta una colaboración trascendental–, pueden ser parte de algo único para ellos.

En diálogo con UNO Santa Fe, ambos hablaron de sus expectativas, de la ilusión que los invade y de lo complejo que se tornó tener poco tiempo para reunir los montos y costear el viaje. Deben abonar 440 euros (23.100 pesos al cambio de 52,50) y encargarse por otro lado del traslado, que a la postre es lo más oneroso (superaría los 60.000 pesos). Lo bueno del caso es que esto último ya fue concretado, por lo que su participación en Europa está asegurada.

Carlos y Eric serán parte de la delegación nacional en atletismo

—¿Qué sensaciones tienen tras conocer que fueron citados para el Mundial?

Carlos: "Es la primera vez que estaré en un torneo tan importante, por ende estoy muy emocionado y con muchas ganas de estar ahí. Sé captar todas y cada una de las experiencias. Mis ilusiones se centran en lo competitivo y todo lo que rodea a la cita.

Eric: "Al igual que Charly, es una linda oportunidad para conocer cosas nuevas, porque nunca me tocó la chance de ir más allá de Sudamérica. Es una locura poder ver todos los deportes y no solo el atletismo, que dicho sea de paso tendrá también a muchos de los mejores del planeta, y solo estudiantes. Así que ojalá me toque compartir alguna carrera de ellos. Tenemos miedo nomás en no poder costear los costos del viaje.

—¿En qué momentos los encuentra esta cita?

C.: Este año, tanto por el estudio como la nueva carrera de guardavidas que empecé, no pude rendir como me hubiese gustado. Tuve como un bajón, pero en las últimas semanas levanté y me generó expectativas para ir a competir a Italia. En lo personal, la meta pasará por mejorar mi marca y dar como siempre lo mejor. Estoy viendo si puedo hacer una preparación en la altura, que lo veo complicado, en Salta.

E.: Este año fue como de transición, porque terminé la carrera y a la par me puse a laburar, algo que te cambia todo, ya que después vas a entrenar cansado y la cabeza en otro lado. El desgaste fue grande en todo sentido. Entonces entrenar mal se nota después en los resultados. Por suerte ahora me está yendo muy bien y llego con mejores ánimos. Tengo mejores sensaciones y todavía más ganas con la citación al Mundial. Si las cosas salen bien, puedo llegar a hacer una buena marca. Una semifinal sería fabulosa.

—Antes las tantas dificultades, ¿el privilegio de participar potencia cualquier otra cosa?

E.: A pesar de todos los imponderables que hay, sobre todo económicos, vale la pena intentar llegar porque no sabés si se te presentará una oportunidad igual. Estar en un Mundial no es de todos los días. Hay que hacer todo lo posible.

C.: Coincido. Es una experiencia única y volveremos con muchos conocimientos. Será una historia que prevalezca en nosotros y eso genera algo muy lindo. Lo sentimos como un privilegio y por eso las ganas son tantas. Queremos aprovechar estas mínimas chances que hay.

—¿Cómo encaran quizás lo más complejo de esto, que es reunir el dinero en tan solo tres semanas?

E.: Vamos a hacer lo mismo que las veces anteriores, con mi familia la idea es vender alfajores. No queda otra que hacer algo a beneficio, porque es mucha plata y, si bien puede que no logre juntar todo, tengo que laburar el doble para devolverle a mi familia, que es la que me banca y apoya. La falta de sponsors se nota mucho en los deportes amateurs.

C.: Yo lo hablé con mi familia y en todo momento me dijeron que me apoyarían, porque si yo veía que realmente no se podía, no iba a hacer locuras. Estamos viendo por qué lado podemos juntar lo necesario, así que también estamos por organizar un beneficio, porque no tenemos a marcas que nos den una mano.

—¿Es una presión tener tan poco tiempo para costear los gastos?

E.: Nos avisaron el miércoles que estábamos en el equipo y que el domingo tenía que tener pagos los pasajes. Así que había que sacar más de 60.000 pesos en cuatro días y no se consiguen por arte de magia. Al menos nosotros no. Desde ya es una presión y la cabeza no está puesta a pleno en el entrenamiento.

Eric correrá los 400 metros, la posta 4×100 y los 4×400 metros

—¿Con qué tipo de torneo esperan encontrarse?

C.: Más allá de las experiencias que espero captar, me imagino que habrá mucho nivel en una prueba que corrió ya en Uruguay y Paraguay donde quizás no están los más destacados. En Sudamérica en mi prueba no hay un dominador, entonces allá seguramente habrá atletas que corran fuertes. Eso me emociona y desde ya es todo un desafío. Es algo que siempre lo quise y por eso me potencia competir contra otros que son, en los papeles, mejores que yo.

—¿Sueña con llegar un Mundial de IAAF?

E.: Es complicado realmente, pero no imposible. Sobre todo en mi prueba, donde quizás el número de corredores es mayor. No hay argentino que se compare a un estadounidense y jamaiquino. No hay sudamericano que se acerque al nivel.

C.: En mi caso puede que sea menos complejo. La idea es proyectar una futura clasificación, porque es un maratón, pese a que las marcas son casi imposibles. Pero lo lindo que tiene esto es que todo te lleva a superarte y en ese camino voy.