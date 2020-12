Santiago Perlo: "El proyecto de Banco siempre es seductor"

Más adelante reconoció que “la semana pasada tuvimos una reunión con la Subcomisión, ellos nos venían hablando de su idea con algunos corrimientos. Las ganas de jugar siempre están, se extraña mucho compartir y entrenar con el equipo, viajar. En su momento eran muchas horas en el club, pero esto es un cable a tierra y acepté la decisión de ayudar a Nico (Fernándes) con la Primera, me gustó y para mí es un desafío muy grande siendo que será la primera vez”.

En otro tramo de la charla, Perlo se metió en el túnel del tiempo y recordó cómo arrancó este camino en la dirección técnica: “En 2007 dejo Colón y Juanfra Ponce me suma a Banco donde compartí plantel con Mauro Cosolito, quien estaba a cargo de las inferiores. Un día me invitó a ver un entrenamiento, yo comenzaba a estudiar PF y ahí arranqué con Escuelitas. Luego se va a Unión y tuve más categorías. Desde ese momento hasta 2021 se van a cumplir 12 años en el club”.

Indudablemente cada vez que finalizan los años deportivos, el nombre de Perlo seduce a varios clubes, aunque también su fidelidad y sentido de pertenencia para continuar en Banco tienen sobrados motivos. Al respecto disparó: “El plantel de técnicos que se conformó está trabajando muy bien, la oferta del club siempre seduce, la subcomisión trabaja mucho, se portaron muy bien en lo económico y en el proyecto deportivo, uno lo pone en la balanza y Banco siempre seduce”.

En la parte final, no dudó en acotar que “el crecimiento de los chicos también es el crecimiento de uno, vamos a la par. Es la primera vez por ejemplo que estaré con los U18, a quienes tuve este año, pero son diferentes objetivos y contenidos. Dios quiera que en algún momento pueda dirigir Primera. Uno tiene sentimientos encontrados porque un técnico formador por allí no puede vivir del básquet y en Primera es otra cosa. Me gustaría dirigir Primera sin pasar de largo por las categorías anteriores”.