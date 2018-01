Santiago Theuler, el nadador que sorprendió en el Campeonato de la República

Del 3 al 6 de enero se realizó en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) una nueva edición del Campeonato de la República de natación reservado para juveniles y juniors, que volvió a presentar a los futuros talentos del país. Fueron cuatro días de pura adrenalina, donde cada uno de los valores se presentó con el fin de superarse a sí mismos. Es un torneo que sirve para plasmar en el agua el trabajo de un año y es así como se incentiva a muchos con ir en busca de más.





Santa Fe volvió a demostrar que es uno de los principales formadores. En este caso, hubo uno que irrumpió con todo, a punto tal de no solo alcanzar buenas ubicaciones sino también de gestar algo que, en lo personal, terminó siendo una sorpresa. Se trata de Santiago Theuler, de 19 años, que se alzó con cuatro medallas: oro en los 50 metros mariposa (25"40/100), plata en los 100 metros mariposa (56"51/100) y 50 metros libre (24"), y bronce en los 100 metros libre (53"31/100).





Sin darse cuenta, amén de los podios, logró pulverizar sus mejores registros –a excepción de los 50 metros libre– y eso lo llevó a una satisfacción suprema. "Llegué con pocas expectativas y terminó siendo una gran sorpresa para mí. Eso habla del buen trabajo y la coordinación del equipo; se buscó el rendimiento y nadar mucho mariposa me trajo sus réditos. Bajé casi todas mis marcas y quedé muy cerca del primer puesto en algunas pruebas, por lo que es muy bueno", le contó el representante de Regatas a UNO Santa Fe.





Lejos del temor a las entrevistas, Santi se plantó ante el grabador y contó con lujo de detalles todo lo que le dejó esta grata actuación en Capital Federal: "Los años me dieron el aprendizaje de no estar tan nervioso o ponerme mal, de tener la mente fría y saber manejar la carrera. Eso se lo debo a la experiencia de tanto competir. Lo busqué. Muchas veces uno lo intenta y no sale. Por eso no voy siempre con las expectativas de bajar las marcas, pero en este caso cuando terminé y miré el tablero dije...¡guau, qué buena marca! Ahí sí me sorprendió".





Uno de los que más efusivo se mostró fue su entrenador: "Roberto (Ortiz) estaba muy contento. Él siempre tiene fe en nosotros. Gestamos un lindo vínculo y casi que es como un segundo padre, incluso lo veo más (risas). Veníamos laburando para que todo esto saliera y por eso la satisfacción es muy grande. Es producto del esfuerzo de todos y no solo mío".









El presente de la natación formativa

También aprovechó para hacer un balance del certamen, dejando conceptos muy interesantes: "El nivel creció, pero los que evolucionamos somos los mismos. Serán ocho nadadores como mucho los que pudieron mejorar de manera notoria. No hay figuras nuevas la verdad y eso que hubo 1.000 inscriptos, que sinceramente es una bocha. Pero hay que tener muchas cosas en cuenta también; por ejemplo yo estoy en la categoría junior y es sin dudas la más complicada, porque es donde se da la mayor cantidad de deserciones, muchos dejan por el estudio o por trabajo. El apoyo económico en esto es muy importante y por eso es una etapa muy compleja. Tengo amigos que eran muy talentosos, pero tuvieron que dejar porque se dieron cuenta de que la natación no les iba a dar de comer. Que si lo hacían era como hobby. Hoy yo lo puedo hacer porque tengo el apoyo de mi familia. Eso sí, no dudaría en dejar si sé que hay que trabajar para tener un futuro mejor".





"Los pocos que dominan la natación argentina son los que viven de eso, porque se dedican a pleno. Entonces los que venimos de abajo la tenemos que pelear. Mi idea es insertarme de a poquito. Cada vez estoy más cerca, ya metí podios, pero sé que me falta. Además, tengamos en cuenta que detrás está la facultad también y las responsabilidades. Hay que trazarse prioridades y las tengo bien en claro. De igual modo, uno siempre tiene que apostar a progresar, porque sino sos un mediocre", apuntó.





Siguiendo por el mismo hilo conductor, fue coherente al decir: "Faltan años luz de apoyo, económico sobre todas las cosas. Yo veo que hay muchísimos pibes que serían grandes nadadores, pero no tienen la posibilidad por no tener una pileta donde hacerlo o una constancia de entrenamiento. O porque no tienen entrenadores capacitados, que en muchos casos dan una mano con lo que pueden".





En este sentido resaltó: "La tendencia de Santa Fe es presentar calidad en lugar de cantidad. Uno ve que Córdoba y Buenos Aires cuentan con un montón de representantes y nosotros disponemos de lo justo. Por eso se piensa en que vayan los mejores para que el rédito sea el mejor. También hay que admitir que bajó un poco el nivel a nivel local, pero es entendible, porque este es un deporte en el que no podés perder un día. Hay que levantarse a las 4.30 todos los días y eso un pibe lo siente. No es fácil. Durar y apasionarse es el factor principal. Es muy sacrificado realmente y hay gente que no se la banca. Me pasa a mí incluso, pero trato de pensar siempre fríamente todo".





En cuanto a lo personal, se mostró confiado en nadar más de una carrera: "Ahora estoy enfocado en estas cuatro pruebas. Mi cuerpo está formado así, por potencia y velocidad. Pero así también soy muy pesado y no estoy para una carrera de 1.500 metros; soy malísimo. Estoy nadando mucho mariposa ahora, que a la postre te sirve como sustento para otras pruebas por la exigencia física que tiene. Fue una decisión grupal. Lo que más me gusta son los 100 metros mariposa".





Algo personal

También contó un poco de su historia: "Desde muy chico me inculcaron el deporte. Después se fue dando todo solo hasta que me dediqué de lleno a la natación. Por suerte en mi casa tengo un apoyo pleno. Incluso mis viejos me dijeron si quería hacer tiempo completo, que ellos me bancaban, pero yo quise estudiar también. El régimen es cansador, por eso necesitaba también algo para distraerme y la realidad es que uno no va a vivir de la natación, entonces no quería postergar una carrera de estudio".





Paralelamente, Santiago tiene el privilegio de entrenar con su hermana, Sol, quien viene creciendo a pasos agigantados. Casi sin darse cuenta, se transformó en una pieza primordial en su vida: "Disfruto mucho de entrenar con mi hermana. Desarrollamos un vínculo especial, que es muy afectivo y compartimos todo. Ella la va a romper. Si realmente se lo propone, será una de las mejores nadadoras del país. Tiene el camino marcado y eso es un punto que juega a su favor. Sol es una nadadora muy talentosa".





En junio está previsto que se realice un nuevo nacional, casi con seguridad en Buenos Aires, clasificatorio para los Juegos Sudamericanos de primera categoría. Ese será el próximo objetivo del nadador lagunero: "Las metas siguen siendo bajar las marcas más allá de los resultados. La idea es pelear la clasificación al Sudamericano de Primera, pero lo ideal sería meternos en el podio".