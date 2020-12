Santiago Vesco: "El proyecto del básquet en Colón es muy ambicioso"

“Estoy muy contento de haber participado del Campus, con mucha cantidad de jugadores que fueron a mostrarse y probarse en el club. Por el poco tiempo no pensaba que tendríamos que agrandar el número de inscriptos, porque todo se sobrepasó. No esperaba una masiva concurrencia y nos sorprende gratamente”, apuntó en el inicio.

Más adelante sostuvo que “trabajamos con protocolos que permite el club y la ciudad, entrenando en grupos reducidos o divididos, viendo en categorías más grandes la fundamentación, tareas individuales y juegos para los más chicos. Para que se integren al club, se relajen, pasarla bien y con la pelota de básquet que es lo importante”.

charla2.jpg El entrerriano Santiago Vesco conducirá U18 y U21 en el básquet de Colón. Prensa Básquet Colón

Pipi no dudó en afirmar que “recién me incorporo al staff pero escuchando a dirigentes, a la gente, ver el martes pasado la convocatoria que hubo y la alegría de la vuelta del básquet a Colón y al Otrino, creo que es muy importante para todos lo que vivimos el fin de semana”.

Al momento de reconocer los motivos que desembocaron en su llegada a Colón, Vesco disparó: “Hace tiempo Sebastián (Svetliza) cuando lo hablaron de Colón me comentó el proyecto, era algo muy ambicioso, él asegura seriedad, un día semanas atrás me llamó para ofrecerme, fui jugador de él, se de su capacidad y seriedad, siempre es seductor. Para mí es un desafío personal salir de Paraná, ojalá nos den la plaza de Liga Argentina para poder volver a trabajar en esa categoría”.

https://twitter.com/ColonBasquet/status/1339537496036823041 Bienvenido Pipi Vesco al básquet de Colón

El deporte volvió al club y para quedarse ♥️ @vespipi @ColonOficial pic.twitter.com/JcW0aM3Cnh — Básquet Colón Oficial (@ColonBasquet) December 17, 2020

En otro tramo de la entrevista recordó cuándo se inclinó a la dirección técnica, al apuntar que “en 2006 me voy de Sionista y el club me hizo una propuesta para trabajar en formativas, en ese momento decidí seguir jugando pero en 2009, a Sionista se le va el DT de formativas y en febrero de 2010 ya estaba trabajando. Fui creciendo, siendo asistente de Liga, dirigí cuatro partidos al equipo en la A, después me fui a Olimpia donde vengo de estar las últimas tres temporadas al frente del equipo que jugó el Torneo Federal”.

Vesco puntualizó que “el llamado de Sebastián me genera la tranquilidad que es una cosas seria. Tuve la suerte de estar a su lado desde 2001 hasta 2017, si está a cargo el trabajo y el rumbo están asegurados. Voy a estar con U18 y U21, y si Dios quiere, será asistente en el equipo de Liga Argentina, además de trabajar con el proyecto de reclutamiento”.

En la parte final, precisamente cuando se lo consultó por esa decisión que se hace esperar, respecto a la carpeta presentada para jugar en la Liga Argentina, Vesco consideró que “estamos ansiosos esperando la decisión de la AdC, la palabra final la tienen ellos, por más que se digan muchas cosas, hay que ser cautos y esperar la determinación que tomen y si le dan la plaza a Colón”.