Uno Santa Fe | Ovación | Scaloni

Scaloni ajusta piezas: la Selección define su mediocampo para recibir a Venezuela

El tercer mediocampista es la duda de Lionel Scaloni para el encuentro ante Venezuela, donde la Selección despedirá a Leo Messi como local.

Ovación

Por Ovación

3 de septiembre 2025 · 19:46hs
Scaloni ajusta piezas: la Selección define su mediocampo para recibir a Venezuela

La Selección Argentina ultima detalles para el duelo de este jueves frente a Venezuela, en el Monumental y desde las 20.30, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El entrenador Lionel Scaloni tiene prácticamente definido el equipo, aunque aún mantiene una incógnita: el tercer volante que acompañará a Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, los dos confirmados en la mitad de la cancha.

En la práctica del miércoles en el predio de Ezeiza, el DT sorprendió al darle la titularidad a Nicolás Paz, quien aparece hoy como principal candidato a quedarse con ese lugar. No obstante, el cuerpo técnico también probó otras variantes como Franco Mastantuono y Nicolás González, mientras que Giuliano Simeone, que venía ganando terreno en los últimos entrenamientos, esperaría su oportunidad desde el banco.

En ataque, la gran novedad pasa por la inclusión de Thiago Almada, que se moverá junto a Lionel Messi y Julián Álvarez. En este esquema, el delantero del Manchester City se perfila para ser el “9” por encima de Lautaro Martínez, que iniciaría como suplente.

En la defensa no habría sorpresas: pese a arrastrar algunas molestias, Nicolás Otamendi será titular y compartirá la zaga con Cristian Romero, mientras que los laterales estarán a cargo de Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico. El arquero será, como es habitual, Emiliano “Dibu” Martínez.

Qué equipo pararía Scaloni en la Selección ante Venezuela

Así, el probable 11 de la Selección sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz (con Mastantuono o González como alternativas); Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.

Con el equipo casi definido, Argentina buscará cerrar de la mejor manera su camino en las Eliminatorias antes del Mundial de 2026, con la tranquilidad de tener ya el boleto en mano, pero con la ambición de seguir consolidando la idea futbolística.

Scaloni Selección Venezuela
Noticias relacionadas
messi ya esta en argentina y scaloni tendra hoy el plantel completo

Messi ya está en Argentina y Scaloni tendrá hoy el plantel completo

del sel vice de union: scaloni les pidio a los jugodores que arriesguen de visitante

Del Sel vice de Unión: "Scaloni les pidió a los jugodores que arriesguen de visitante"

scaloni, en la previa a la ultima fecha fifa con la seleccion: estoy viendo menos futbol

Scaloni, en la previa a la última fecha FIFA con la Selección: "Estoy viendo menos fútbol"

los equipos argentinos ya conocen sus grupos en la liga sudamericana 2025

Los equipos argentinos ya conocen sus grupos en la Liga Sudamericana 2025

Lo último

Los equipos argentinos ya conocen sus grupos en la Liga Sudamericana 2025

Los equipos argentinos ya conocen sus grupos en la Liga Sudamericana 2025

Primera victoria de Alma Juniors en el Clausura Femenino

Primera victoria de Alma Juniors en el Clausura Femenino

Oficial Prefederal: Almagro A y Gimnasia siguen firmes

Oficial Prefederal: Almagro A y Gimnasia siguen firmes

Último Momento
Los equipos argentinos ya conocen sus grupos en la Liga Sudamericana 2025

Los equipos argentinos ya conocen sus grupos en la Liga Sudamericana 2025

Primera victoria de Alma Juniors en el Clausura Femenino

Primera victoria de Alma Juniors en el Clausura Femenino

Oficial Prefederal: Almagro A y Gimnasia siguen firmes

Oficial Prefederal: Almagro A y Gimnasia siguen firmes

Las llamativas metáforas de Gustavo Alfaro en la previa de los partidos de la Selección de Paraguay

Las llamativas metáforas de Gustavo Alfaro en la previa de los partidos de la Selección de Paraguay

Poletti sobre el control a las aplicaciones de viajes: No puede cualquiera sin capacitación dedicarse a esta tarea

Poletti sobre el control a las aplicaciones de viajes: "No puede cualquiera sin capacitación dedicarse a esta tarea"

Ovación
José Alonso sería el candidato a presidente de Colón con el aval de José Vignatti

José Alonso sería el candidato a presidente de Colón con el aval de José Vignatti

Colón y Unión, ya tienen hora y día para su choque de Copa Santa Fe

Colón y Unión, ya tienen hora y día para su choque de Copa Santa Fe

La Reserva de Colón empató con Ferro y perdió la chance de meterse en zona de clasificación

La Reserva de Colón empató con Ferro y perdió la chance de meterse en zona de clasificación

Por qué Alpine sube a Aron y baja a Colapinto de la FP1 en Monza

Por qué Alpine sube a Aron y baja a Colapinto de la FP1 en Monza

Scaloni ajusta piezas: la Selección define su mediocampo para recibir a Venezuela

Scaloni ajusta piezas: la Selección define su mediocampo para recibir a Venezuela

Policiales
Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Audaz golpe en Recreo: robaron millones de pesos, reales y dólares de un lubricentro y hay sospechas de entregadores

Audaz golpe en Recreo: robaron millones de pesos, reales y dólares de un lubricentro y hay sospechas de entregadores

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional