Scaloni ajusta piezas: la Selección define su mediocampo para recibir a Venezuela

El tercer mediocampista es la duda de Lionel Scaloni para el encuentro ante Venezuela, donde la Selección despedirá a Leo Messi como local.

La Selección Argentina ultima detalles para el duelo de este jueves frente a Venezuela , en el Monumental y desde las 20.30 , por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El entrenador Lionel Scaloni tiene prácticamente definido el equipo, aunque aún mantiene una incógnita: el tercer volante que acompañará a Rodrigo De Paul y Leandro Paredes , los dos confirmados en la mitad de la cancha.

En la práctica del miércoles en el predio de Ezeiza, el DT sorprendió al darle la titularidad a Nicolás Paz, quien aparece hoy como principal candidato a quedarse con ese lugar. No obstante, el cuerpo técnico también probó otras variantes como Franco Mastantuono y Nicolás González, mientras que Giuliano Simeone, que venía ganando terreno en los últimos entrenamientos, esperaría su oportunidad desde el banco.

En ataque, la gran novedad pasa por la inclusión de Thiago Almada, que se moverá junto a Lionel Messi y Julián Álvarez. En este esquema, el delantero del Manchester City se perfila para ser el “9” por encima de Lautaro Martínez, que iniciaría como suplente.

En la defensa no habría sorpresas: pese a arrastrar algunas molestias, Nicolás Otamendi será titular y compartirá la zaga con Cristian Romero, mientras que los laterales estarán a cargo de Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico. El arquero será, como es habitual, Emiliano “Dibu” Martínez.

Qué equipo pararía Scaloni en la Selección ante Venezuela

Así, el probable 11 de la Selección sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz (con Mastantuono o González como alternativas); Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.

Con el equipo casi definido, Argentina buscará cerrar de la mejor manera su camino en las Eliminatorias antes del Mundial de 2026, con la tranquilidad de tener ya el boleto en mano, pero con la ambición de seguir consolidando la idea futbolística.